После развода беременная Мария Порошина много работает

СЕГОДНЯ 13:26 2018-09-10T13:47:26+03:00

Мария часто рассказывала об идиллии с Древновым, а недавно призналась, что мечтает о пятом ребенке Фото: Мила СТРИЖ

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44-летняя актриса Мария Порошина в своей семье была главной добытчицей. Если старшую дочь 22-летнюю Полину она поднимала при финансовой поддержке отца девочки актера Гоши Куценко, то ради благополучия младших детей актриса много снимается.

В браке с актером Ильей Древновым у Порошиной подрастают 8-летняя Аграфена, 3-летняя Глафира и Серафима, которой скоро исполнится 13. Ни для кого не было секретом, что Мария Порошина работает и беременной, и в декрете долго не засиживается. Когда Глафире было полтора месяца, актриса отправилась на съемки. Летом 2018-го года Мария Порошина снималась в новом сезоне сериала «Челночницы» уже будучи беременной. Как рассказали «Комсомольской правде» в окружении артистки, она ждет пятого ребенка. Возможно или нет примирение Марии и Ильи - неизвестно.

mariayporoshina Мария Порошина

Весна и лето для Порошиной выдались непростыми - о переживаниях Мария рассказывала лишь самым близким. Актриса приняла непростое решение - летом она подала заявление о расторжении брака, спустя месяц мировой судья развел Порошину и Древнова. После развода Мария продолжила сниматься и ездить на гастроли - у актрисы был очень плотный съемочный график. Илья Древнов продолжает видиться с дочками, но о причинах развода пара не рассказывает.

Пока Мария зарабатывала деньги на съемках фильмов и сериалов, с детьми ей помогали управляться бабушки, две няни и теперь уже бывший муж. Древнов развозил дочек по кружкам, на нем в семье были и некоторые бытовые обязанности. 40-летний Илья Древнов - актер Театра «Современник», занят в шести спектаклях, он редко снимается в кино. Скорее всего, востребованная в кино и сериалах актриса Мария Порошина, зарабатывала больше мужа.

mariayporoshina С детьми

Кстати, Мария Порошина рассталась с Гошей Куценко тоже по собственной инициативе: актриса узнала об измене любимого мужчины, и не смогла его простить. Мария часто рассказывала об идиллии с Древновым, а недавно призналась, что мечтает о пятом ребенке. «Если бы профессиия отвергла меня окончательно, то возможно, что я стала бы искать себя в Боге. Илюша - мусульманин, но крайне уважительно относится к христианству», - не скрывала Порошина.

Стало известно, что рожать Мария Порошина предпочитает в любимом у звезд Перинатальном медицинском центре. Вип-роды в этом медицинском учреждении стоят около 1 миллиона рублей.