Андрей Тарасенко: «Приморский край должен стать благополучным, удобным, привлекательным»

СЕГОДНЯ 13:39 2018-09-10T13:50:00+03:00

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Несмотря на международный статус экономического форума, в сентябре на острове Русском именно к Приморью будет приковано повышенное внимание. Такова доля хозяев мероприятия – гостей порадовать и самим не оплошать. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко не сомневается, что ВЭФ-2018 побьёт рекорд по объёму подписанных инвестиционных соглашений – порядка 3,5 триллионов рублей.

– Андрей Владимирович, очередной Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке. Какие его решения, декларации, договоры позволят вам по окончании мероприятия чувствовать гордость за проделанную работу?

– У нас уже сейчас есть чем гордиться. Мы проводим форум четвертый раз, и делаем это на высоком организационном и, самое главное, очень достойном содержательном уровне. ВЭФ стал значимой международной площадкой, привлекающей российских и зарубежных инвесторов. С каждым годом растёт интерес к форуму. В этот раз на ВЭФ-2018 прибудут 6 000 человек, хотя изначально планировалось порядка 4 тысяч.

Мы гордимся, что в работе форума традиционно принимает участие президент России Владимир Путин, что подтверждает особое внимание государства к развитию Дальнего Востока и Приморского края.

Говоря о знаковых мероприятиях, которыми по окончании форума можно будет гордиться, равно как десятками других проектов, представленных на предыдущих форумах и реально работающих сегодня, стоит отметить соглашение о сотрудничестве с компанией «Симменс». О продвижении современных инновационных технологий в Приморском крае. Также отметил бы договоры с банком ВТБ – о взаимодействии в экономической, инвестиционной и социальной сфере и «Восточно-уральским терминалом» – о реализации ряда проектов на сумму свыше 50 миллиардов рублей.

– Какие экономические, инфраструктурные проекты Приморского края сразу же после подписания соглашений на ВЭФ-2018 без раскачки смогут заявить о себе на практике?

– Реализация проектов не может начаться через неделю или через месяц, на это необходимо какое-то время. Вместе с тем, опыт показывает, что многие заявленные проекты воплощаются в жизнь в ближайшее время.

На ВЭФ-2017 президент России Владимир Путин дал старт работе алмазной фабрики во Владивостоке. Проект реализует резидент Свободного порта, индийская компания KGK Group. Сегодня на предприятии уже трудятся несколько десятков приморцев, создана обучающая площадка для подготовки специалистов из числа жителей края. В перспективе на фабрике планируется создать около 500 рабочих мест.

Год назад администрация Приморского края подписала меморандум об инвестиционном сотрудничестве с компанией JGC Corporation и обществом социально-медицинской помощи Hokuto Social Medical Corporation. В мае этого года во Владивостоке открылся современный реабилитационный медицинский центр «Хокуто». Теперь жители края могут получать высококвалифицированную медицинскую помощь, не выезжая за границу.

Ещё один проект ВЭФ-2017 – строительство жилого комплекса «Надеждинское Полесье». В этом году резидент Свободного порта Владивосток, компания «Зима Южная» сдала в эксплуатацию первые два жилых дома, на трёх ведутся строительно-монтажные работы. Современный микрорайон из девяти домов с прилегающей инфраструктурой, коммунальными и инженерными сетями будет построен в четвертом квартале 2020 года.

– Вы заявили, что к 2020 году Приморье обеспечит внутренний рынок основными продуктами собственного производства и начнёт поставлять сельскохозяйственную продукцию на экспорт. У каких продуктов есть такой потенциал?

– Сельское хозяйство в крае очень активно развивается. Приморье входит в шестерку регионов России с наибольшими темпами роста производства всей сельскохозяйственной продукции. В 2017 году наш агропром дал рост 13,8 %. При этом в целом по России этот показатель составляет всего 2,4%. Кроме того, мы в числе лучших по темпам роста производства продукции растениеводства – зерновых, сахарной свеклы, овощей и ряда другой. Здесь по итогам прошлого года рост составил 17,9 %, а в России – 2,1 %.

Так что уже через три года мы сможем полностью обеспечить край собственной, экологически чистой продукцией и продвигать ее на международные рынки. В частности, группа компаний «Русагро», которая создает в ТОР «Михайловский» животноводческий кластер, совместно с китайскими партнёрами сможет производить и экспортировать в КНР до миллиона тонн экологически чистой свинины. Кроме того, «Русагро» готова поставлять в Китай подсолнечное масло. Среди продукции, востребованной в странах АТР, – соя, мед, рыба, кондитерские изделия, мороженое и даже чеснок.

Поэтому во время встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным я попросил главу государства оказать содействие в расширении торгово-промышленных отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

– Администрация Приморского края разрабатывает по поручению главы государства Стратегию социально-экономического развития Приморья. В приоритете остаются транзит грузов, морские порты, судостроение, лесообработка, горное дело, энергетика. Каковы основные опции данной стратегии, что в итоге планируют получить власти лет через десять – пятнадцать?

– В перспективе Приморский край должен стать одним из ключевых транспортно-транзитных хабов в Северо-Восточной Азии, обеспечивая эффективный транзит грузов между странами АТР. Международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2», которые сейчас строятся, позволят увеличить транзитные грузопотоки из стран АТР в Западную Европу, а также из Северного Китая в азиатские страны через порты края. Основной зоной роста должны стать контейнерные перевозки из регионов РФ в порты Приморья.

Одно из ключевых направлений стратегии – создание судостроительного кластера в Приморском крае. Его ядром станет судостроительная верфь «Звезда», которая сейчас строится в Приморье. На этой уникальной отечественной верфи, крупнейшей в России, будут строить все типы морских судов – газовозы, танкеры, морские буровые, разведочные и добычные платформы, суда обслуживающего флота. Некоторые – впервые в нашей стране.

В числе приоритетов ближайшего будущего – развитие горной промышленности. У Приморского края огромный потенциал для её развития. Природа сделала нам очень ценный подарок – богатейшие месторождения минерального сырья: от олова до золота.

Но главный результат, который мы рассчитываем получить через несколько лет, – повышение качества жизни приморцев. Приморский край должен стать благополучным, удобным, привлекательным. Собственно, именно для этого разрабатывалась Стратегия, на это работают все инвестпроекты, на это направлена государственная политика.

На ВЭФ-2017 президент РФ Владимир Путин заявил о начале нового периода развития Дальнего Востока – качественного улучшения условий жизни и работы дальневосточников. К решению этой задачи мы уже приступили.

Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Наша справка

Андрей Тарасенко родился 9 августа 1963 года во Владивостоке. Трудовую деятельность начал в 1980 году. Параллельно в 1985 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола. До 1994-го проходил службу в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации. С середины 90-х до 2010-х годов работал как в частном секторе, так и в государственных предприятиях на руководящих должностях.

В 2002 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации.

4 октября 2017 года Указом президента России назначен временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.

Имеет правительственные награды.