Поваренная соль заменяется пищевой: в чем разница

СЕГОДНЯ 13:48 2018-09-10T13:56:49+03:00

Сама суть изменения названия не имеет никакого значения для покупателя – это технологические вещи Фото: EAST NEWS

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С 1 сентября 2018 года вступил в силу новый ГОСТ «Соль пищевая. Общие технические условия», который предусматривает смену названий на пачках с продуктом, а так же ряд других изменений. Соль "поваренная" будет продаваться до конца 2018 года, а потом исчезнет с полок.

Зачем это нужно, чем новая соль будет отличаться от прежней?

- Поваренной принято считать соль, полученную путем солеварения, на практике сейчас только выварочная соль проходит стадию технологического процесса выварки, — пояснил журналистам исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Он так же отметил, что во всем мире уже давно используется название «пищевая», а всякие разные дополнительные названия вроде «морская» и «экстра» относятся к способу производства продукта и его добычи.

Пресс-секретарь «Роскачества» Марта Мария Галичева объяснила корреспонденту «КП», какие изменения влечет за собой смена ГОСТа.

- C новым ГОСТом поменяется метод йодирования. Раньше можно было применять два вещества: йодад калия и йодид калия. Но ученые выяснили, что йодид слишком летуч – йод пропадает буквально за несколько месяцев. Йодад сохраняется полтора года при официальном сроке хранения 12 месяцев. Теперь для использования разрешен только йодад. Какие-то другие технологии производства соли с заменой слова «поваренная» на «пищевая» не поменяются, - пояснила Галичева.

По оценке председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрия Янина, данная мера не окажет особого влияния на потребителя - скачока цены на соль или какого-либо ухудшения качества продукта не прогнозируется.

– Россия является географическим регионом, где наблюдается дефицит йода и без йодированной соли проблему не решить. Плюс данных изменений в увеличении сроков для реализации йодированной соли. Это главное достижение новшеств ГОСТа. Сама суть изменения названия не имеет никакого значения для покупателя – это технологические вещи. Для здравоохранения важный вопрос, чтобы вся соль была йодированной солью, как это происходит во всех цивилизованных Западных странах. Там нет соли без йода. Пока вопрос полностью не решается данным ГОСТом, но первые шаги сделаны, - резюмировал Янин.