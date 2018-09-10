С именем «Комсомольской правды» прошел первый пассажирский поезд по Амуро-Якутской магистрали

СЕГОДНЯ 15:50 2018-09-10T16:03:23+03:00

А пассажиры в нем были необычные: бывшие комсомольские вожаки, руководители комсомольских штабов и ударных молодежных отрядов, первостроители БАМа. И проехали — от Сибири до Якутии

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И ведь мечта сбылась: стоит их город, находясь в котором совсем забываешь, что и условия тут сибирские, и коэффициент северный, и что хоть и столица Южной Якутии, а все равно – райцентр.

Мы не просто приехали в Нерюнгри, на БАМ – мы вернулись в нашу молодость, в то замечательное время, когда, по словам поэта иной поры, «звенела и дымилась, на берег рухнувши вода». А разве ныне все по-другому?

Фото: Анатолий СТРУНИН

ОДНА ШКОЛА

Еще во «Внуково», в коротком промежутке между регистрацией билетов и посадкой, разговор шел с моими попутчиками примерно такой: «А Васька где? Да ты что? А Витька кем стал? Ну молодец!» Сожалели, что не смог поехать с нами бывший первый секретарь Нерюнгринского горкома комсомола Николай Жандармов, чьими стараниями одна из улиц города носит ныне имя «Комсомольской правды». Словно все мы были выпускниками одной школы. Хотя, если разобраться, мы и были одноклассниками, и школа у нас была одна – комсомол, которому в этом году – нелишне напомнить – исполняется 100 лет.

Потом, когда машина мчала нас уже по улицам Нерюнгри, эти немолодые, но все еще полные задора мужики, без устали вертели головами, пытаясь припомнить, где и что стояло почти тридцать лет назад, и признавались: «Да, здорово все изменилось!»

Фотография из личного архива одного из руководителей агитпоезда Комсомольская правда Веры Лукошиной. Репродукция Ивана Вислова

Ныне уголь везут – спасибо БАМу! – по короткому пути, в порт Ванино, где уже есть угольный терминал и где собираются возвести и новый...

Помню, заместитель начальника Нерюнгринского угольного разреза, веселый человек Юрий Плотников, показывая нам перевороченные горы породы, говорил с оптимизмом: «Шахты нам ни к чему! Тут только черпай уголь и бери-вези. Толщина пласта такая, что японцы, впервые увидевшие его, не смогли удержать слез. Мол, нам бы ваше богатство!» Владимир Плотников и цифру нам назвал тогда: проектная мощность угольного разреза – тринадцать миллионов тонн угля в год! Попробуйте найти в мире шахту с такой производительностью!

Фотография из личного архива одного из руководителей агитпоезда Комсомольская правда Веры Лукошиной. Репродукция Ивана Вислова

БАМ ЖИВ!

Вот мы стоим на краю уже нынешнего угольного разреза, напоминающего лунный пейзаж – с кратерами и вершинами гор, и нынешний начальник этого богатства поясняет: десять миллионов тонн коксующегося и энергетического угля в год – это не предел, были бы потребители! 220 тонн взваливают на себя богатыри- «Белазы»! А тогда мы уповали только на американские машины. Ничего, справились, спасибо братьям-белорусам. И с иными проблемами тоже поладили.

Сознайтесь, ведь было время, когда многие думали: БАМ умер, зря тратили свой энтузиазм и силы комсомольцы той далекой поры. Ан нет, выходит – не зря. Разрез живет пусть и иной, чем проектировалось, жизнью, но перспективы его вполне реальны и масштабны. Значит, есть будущее у города, который строили интернациональные молодежные отряды. А рядом уже и новый разрез живет полноценной жизнью, а там, глядишь, и Эльгинское месторождение угла заработает на полную мощь. Спрос-то на уголь есть – у стран Юго-Восточной Азии, да и в нашей стране тоже.

Помнится, несколько лет назад неожиданностью для меня было встретить среди этого праздничного водоворота узнаваемое «лицо БАМа» - Александра Бондаря, руководителя знаменитой бригады монтеров пути, Героя Социалистического Труда. Еще большей неожиданностью было узнать от него, что он продолжает строить … БАМ. Ну, не совсем БАМ, конечно, но железнодорожную магистраль – на север, в сторону Якутска, как ее называют и до сих пор АЯМ (Амуро-Якутская магистраль), правда, уже в новом качестве – главного специалиста Якутского филиала «Инжтрансстроя». Именно Бондарь и раскрыл мне страшно «секретную тайну»: еще несколько лет - и реки Амур с Леной соединит железная дорога у столицы Республики Саха – Якутска. «И тогда все, - спросил я тогда Сашу, простите, Александра Васильевича, - конец твоей строительной карьере?»

Он хитро прищурился, хохотнул, и с нарочитым акцентом вопросил: «Ты шо, не бачил разве: до Магадана дорогу строить будем?» Бог ты мой: только ради этой «секретной» новости стоило совершить авиабросок через все страну, в Якутию, чтобы здесь узнать о грандиозных замыслах железнодорожных строителей: проложить магистраль до берега Охотского моря, чтобы Магадан, наконец-то, перестал быть «островом» на материке, а его жители могли бы выбираться не только по воздуху или морю, но и по суше, как все цивилизованные люди.

Бывшие студенты-строители устраивали концерты прямо в тамбурах ностальгического экспресса. Пассажиры были в восторге. Фото: Анатолий СТРУНИН

Наша справка

Первый агитпоезд при строительстве Байкало-Амурской магистрали прибыл в поселок Тынду (ныне город) 5 октября 1975 года. Только за первый год поезд прошел 40 000 километров (один виток вокруг Земного шара). Всего агитпоезд наколесил по БАМу 500 000 километров.

В архиве газеты «Комсомольская правда» сохранились уникальные записи, подробно рассказывающие, как выглядел и чем был оснащен легендарный «красный эшелон».

Пассажирский агитпоезд «Комсомольская правда» прошел путь от столицы БАМа Тынды Амурской области до Якутии. Маршрут, которым проехали «бамовцы»: Нерюнгри - Беркакит – Томмот – Нижний Бестях.

Акция прошла при поддержке ОАО «РЖД» и ОАО «Железные дороги Якутии», газеты «Комсомольская правда» и была приурочена к 100-летию ВЛКСМ и Дню железнодорожника.

По словам транспортного строителя, «бамовца» Александра Бондаря, через несколько несколько лет реки Амур с Леной соединит железная дорога у столицы Республики Саха – Якутска. А дальше - магистраль пойдет к берегам Охотского моря.

Владимир Путин поручил включить расширение БАМа и Транссиба в магистральный план инфраструктуры. Планируется, что пропускная способность магистралей к 2024 году вырастет в 1,5 раза.