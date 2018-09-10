Три редких витамина, которые спасают печень и снижают тягу к алкоголю

СЕГОДНЯ 16:30 2018-09-10T17:43:32+03:00

А также новые исследования, как на самом деле влияют на наш организм популярные витаминные комплексы, и переизбыток каких полезных веществ может быть реально опасен для здоровья

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Мы думаем, что знаем о витаминах все, ну или по крайней мере, многое. Есть раскрученные витамины-звезды. Каждый, хоть среди ночи разбуди, скажет, что аскорбинка повышает иммунитет и помогает справиться с простудой, а витамин D и кальций укрепляют кости. А есть витамины - «бойцы невидимого фронта». Они как бы в тени, но при этом важны для организма ничуть не меньше распиаренных «коллег». Мы решили ликвидировать несправедливость. Итак, встречайте!

ИНОЗИТОЛ или витамин В8 защищает печень от самых различных вредных воздействий - от алкоголя до последствий приема лекарств. Также инозитол не дает печени обрастать жиром, то есть снижает риск жирового гепатоза.

Лучшие источники витамина В8 - арахисовое масло, грейпфрут, лайм, дыня.

ПАНГАМОВАЯ КИСЛОТА или витамин В15 и является мощным антиоксидантом и «очистителем» организма от токсинов. Повышает физическую выносливость, улучшает процесс обмена веществ и даже снижает тягу к алкоголю! Также известно, что пангамовая кислота увеличивает срок жизни клеток организма и препятствует их перерождению в злокачественные.

Лучшие источники витамина В15 - коричневый рис, отруби, кунжут, тыква, говяжья печень.

А вот витамин под сложным названием ПАБК (парааминобензойная кислота) или иначе витамин В10 защищает легкие от вредного воздействия озона, а кожу - от чрезмерного ультрафиолета (кстати, ПАБК часто входит в состав солнцезащитных кремов). Есть у этого витамина еще одно полезнейшее свойство - он снижает воздействие табачного дыма и смол при пассивном курении. И вообще является адаптогеном, то есть помогает нашему организму приспосабливаться к негативным природно-погодным изменениям.

Лучшие источники витамина В10 - субпродукты, говядина, баранина, грибы, шпинат, пивные дрожжи.

ФАКТ

Первый открытый витамин - тиамин

О том, что в продуктах питания содержатся какие-то вещества, здорово помогающие в организме в разных аховых ситуациях, медики задумывались очень давно, еще до нашей эры, но не могли четко сформулировать.

О том, что цингу (острый дефицит витамина С, от которого воспаляются десны и выпадают зубы) лечат цитрусовые, догадался корабельный врач - шотландец Джеймс Линд - в 1747 году и рекомендовал в своем трактате обязательно брать на борт побольше лимонов и апельсинов, если предстоит дальнее плавание.

А в 1911 году польский биохимик Казимир Функ уже научным путем - при помощи химического анализа - выделил из рисовых отрубей некое кристаллическое соединение и назвал его витамин В1 или тиамин, которое предотвращало опасную болезнь бери – бери. В 1912 году доктор Функ назвал это вещество «витамином» или «жизненным амином» (с латинского - «vita» - жизнь, «amini» - амины, азотистые соединения).

КСТАТИ

Лишний йод опасен для щитовидки, а кальций - для сердца!

Как выбрать витамины без вреда для здоровья, советы эксперта. Заскочив в самую обычную аптеку, я насчитала на прилавке более 20 комплексов с кальцием, йодом, фтором и ударными дозами аскорбинки. И все они «повышают иммунитет», «продлевают молодость» и «борются со стрессом и гриппом». Как говорится, нет проблем - покупай да пей. А надо?

Наталья Опыхтина, эксперт по лекарственным средствам, фармаколог:

- Нельзя пить поливитамины постоянно. Ведь если водорастворимые (группы В, витамин С, К, фолиевая кислота Вс) выводятся из организма, то жирорастворимые, как например, витамин А или D - могут накапливаться. И их передозировка может привести к неприятным последствиям. Сильный переизбыток витамина А (его дневная норма - 1,5-2 мг) у беременной женщины может вызвать нарушения развития будущего малыша. К тому же постоянная передозировка этого витамина чревата нарушениями в работе печени, головными болями с тошнотой и рвотой, болями в суставах.

При переизбытке витамина Е редко отмечаются какие-то побочные действия. И все же может вызвать кровотечения у тех, кто принимает препараты, снижающие свертываемость крови (в том числе аспирин).

Препараты с йодом вообще должны назначаться только по показаниям. Хотя Москва и относится к средне-йододефицитным регионам, сначала надо выяснить, есть ли недостаток этого элемента у вас лично. Ведь его переизбыток может здорово ударить по щитовидке и спровоцировать гипертиреоз.

Что же касается обычных поливитаминных комплексов, то есть смысл пить их месячным курсом два раза в год - поздней осенью и ранней весной. Это поможет подстегнуть защитные силы организма.

Практически все основные витамины мы получаем из продуктов. Но при хранении содержание их падает. К примеру, в яблоках в течение 2-3 месяцев содержание витамина С уменьшается примерно на 30-40%, в замороженных ягодах исчезает наполовину, а при варке варенья аскорбинка разрушается на 75-80%.

Но, выбирая комплекс, смотрите, чтобы количество аскорбинки там не зашкаливало за 1,5 грамма в сутки. Конечно, витамин С легко выводится из организма, но если переусердствовать, может быть кожная реакция по типу крапивницы.

ВАЖНО

Прекрасный и ужасный витамин D

Его передозировка может посадить почки, а нехватка - разрушить зубы...

Это один из самых важных витаминов для здоровья, особенно осенью. Ведь в нашем организме он синтезируется только при воздействии солнечного света. А при коротком-то световом дне с ним большой напряг у всех северян, и у нас в том числе. Без этого витамина не усваивается кальций, кости становятся хрупкими, волосы и ногти - ломкими, зубы крошатся.

И вот проблема - пища, из которой он усваивается, весьма специфична - печень трески, скумбрии - каждый день не поешь. В куриных желтках он тоже есть, но совсем немного. Потому хорошо, если поливитамины будут его включать. Но только в разумных пределах, считает фармаколог Наталья Опыхтина:

- В настоящее время норма потребления витамина составляет 300-400МЕ (7,5-10 мкг) в сутки для детей всех возрастов и взрослых до 50 лет, в более старшем возрасте она увеличивается до 800 МЕ (18-20 мг) в сутки.

А если регулярно в несколько раз превышать дневную норму витамина D, в тканях организма сильно повысится количество кальция, а это приведет к болезни почек и нарушению проводимости сердца. Также при переизбытке витамина D подскакивает давление, наблюдается потеря аппетита, слабость и тошнота.

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