2018-09-10T20:02:29+03:00
Общество

Школьники выбирают Тимирязевку: Эксперт академии выступил на Московском фестивале финансовой грамотности

Институт экономики и управления РГАУ-МСХА — один из самых востребованных среди абитуриентов
Ксения БОГДАНОВА
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Социальная акция проводится для того, чтобы повысить уровень экономической безопасности граждан. Фото: timacad.ruСоциальная акция проводится для того, чтобы повысить уровень экономической безопасности граждан. Фото: timacad.ru
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В Москве 8 сентября прошел фестиваль финансовой грамотности, организаторами которого выступили Правительство Москвы, Центральный банк РФ и Министерство финансов РФ. Социальная акция проводится для того, чтобы повысить уровень экономической безопасности граждан. Во время фестиваля и взрослые, и дети узнали, как улучшить свое финансовое положение, управлять личными и семейными денежными средствами, платить налоги, открыть собственное дело, участвовать в городских торгах, приобретать, или брать в аренду объекты недвижимости.

Тимирязевская академия приняла в фестивале финансовой грамотности самое активное участие. С лекцией по актуальным проблемам экономики и финансов перед московскими школьниками выступил профессор кафедры политической экономии Рафкат Гайсин.

- Ребята с удовольствием слушали о формировании и движении цен, капитале и прибыли, - рассказывает профессор. – Старшеклассники московских школ с интересом включились в дискуссию, грамотно обосновывали свои ответы и задавали вопросы по волнующим темам.

Такие лекции — это еще и отличная профориентация для школьников: во время беседы с преподавателем РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева ребята больше узнали о легендарной академии и экономическом образовании, которое можно получить на базе сельскохозяйственного университета. Рафкат Гайсин рассказал о том, каких специалистов готовит Институт экономики и управления. В пользу образования в Тимирязевке профессор привел такой факт: в этом году на бюджетные места этого института конкурс составил 40 человек на место. Это значит, что только лучшие абитуриенты из лучших могут стать тимирязевцами.

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