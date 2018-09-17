«Нет никакого второго инсульта»: Стало известно, что на самом деле случилось с Николаем Носковым

СЕГОДНЯ 16:34 2018-09-17T17:09:20+03:00

В этом году певцу присвоили звание заслуженного артиста России Фото: Евгения ГУСЕВА

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В понедельник, 17 сентября, в СМИ появилась тревожная неподтвержденная информация о том, что у известного музыканта повторно случился инсульт. Неназванные источники сообщили, что Николай Носков находится в больнице с начала сентября.

«Комсомолка» связалась с директором артиста Андреем Атабековым, который не смог подтвердить эту информацию.

- Мы виделись два месяца назад, с ним все было в порядке, - ответил он. - Если я что-то узнаю, я вам сообщу.

Прояснила ситуацию официальный представитель Николая Ивановича Лина Бьйорк.

- Он не госпитализирован, все хорошо, - моментально ответила пресс-секретарь певца Лина Бьйорк.

- То есть нет никакого второго инсульта?

- Нет. Все хорошо. Не знаю, откуда это взяли.

- Значит, он не в больнице?

- Он находится в санатории, проходит реабилитацию с психологами, с аппаратами, со всякими тренажерами, для того, чтобы восстановиться окончательно.

- Передавайте ему пожелания выздоровления! Ждем возвращения Николая Ивановича на сцену.

- Обязательно! Оно случится в ближайшее время! Спасибо!

Позже нам удалось дозвониться до супруги Николая Николаевича.

- Это просто восстановительная реабилитация, - подтвердила «КП» Марина Носкова, супруга артиста. - Он проходит плановый курс лечения. Там, где он находится — почти санаторий. Он делает упражнения для восстановления речи, вокальных способностей. Не волнуйтесь, не переживайте, все хорошо, все с порядке!

Беда с одним с бывшим участником «Парка Горького», талантливого автора, композитора и исполнителя, случилась весной 2017 года. В конце марта Николай Носков перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. Музыканта удалось спасти, доктора сделали все возможное, но теперь он заново учится ходить, говорить, петь. За год он, благодаря врачам, родным, а особенного его супруге Марине Носковой, сделал огромные успехи. В конце августа в Инстаграме артиста появилось видео, по которому можно судить, что певца действительно всеми силами возвращают в прежнюю жизнь.

nnoskov.ru Нет никакого второго инсульта : Стало известно, что на самом деле случилось в Николаем Носковым

Николай Носков родом из города Гжатска, который в 1968 году переименовали в Гагарин. Будущий артист рос в многодетной семье, у

Николая Ивановича четверо братьев и сестер. Его папа работал на мясокомбинате, мама доила коров. Профессионального образования у артиста никогда не было, что не мешает ему писать и исполнять песни собственного сочинения. Он сам смог научиться играть на баяне, гитаре, фортепиано, барабанах, даже на трубе. Удивительно, но после двух попыток поступления Носкова так и не взяли в Гнесинку, мол, нечему тебя учить, все уже умеешь.

На сцене Николай Иванович уже около 40 лет. С 1987 года являлся лидером и солистом «Парка Горького», который покинул в 1990-м. В этом году певцу присвоили звание заслуженного артиста России. Николай Носков женат, имеет дочь Екатерину, три года назад стал дедушкой.