2018-09-17T19:01:37+03:00
Общество

Южнокорейская художница Ким Даюн рисует картины прямо на своем лице

И гуляет в таком видео по улицам Сеула [фото, видео]
Дарья КРЫЛОВА
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Художница считает, что в человеке нет ничего более выразительного, чем глазаХудожница считает, что в человеке нет ничего более выразительного, чем глазаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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«Люди живут иллюзиями», - уверена 24-летняя кореянка Ким Даюн. И действительно: просматривая фото на ее страничке в Instagram почти каждый невольно задастся вопросом: «Реальность это или иллюзия?». Потому что с помощью красок художница превращает свое лицо в удивительные сюрреалистические полотна.

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24-year-old Dain
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Ким работала художником по костюмам в студенческом театре Сеульского университета и гримировала артистов. А потом задумалась, почему бы не рисовать на себе?

«Не каждый решится на такое, - говорит она. - Это придает мне уверенности, я почувствовала, что так я смогу наиболее полно выразить свои чувства».

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Invisible to visible
40216 отметок «Нравится»305 комментариевInstagram

Ким не только выкладывает свои творения в Instagram, но иногда не стесняется выйти с расписанным лицом на улицы Сеула.

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I m in a lavender dream
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«Мне интересно наблюдать за реакцией людей, - говорит девушка. - Меня уже начали узнавать: кто-то восхищается, кто-то пугается».

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Dain Yoon x Apple collaboration with
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Художница считает, что в человеке нет ничего более выразительного, чем глаза. Именно им она уделяет больше всего внимания в своих картинах.

«Я считаю, что мое лицо - это мой дневник, новая неповторимая страница каждого дня, - признаются кореянка. - Я рисовала свои эмоции, полученные от людей, с которыми я познакомилась. Мы можем быть разными и чувствовать себя по-разному: смущаться или наоборот быть дерзкими. В каждом человеке живет масса личностей, и я просто решила дать своим возможность взглянуть на мир».

instagraminstagram
Южнокорейская художница рисует картины на собственном лице
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