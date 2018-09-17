Южнокорейская художница Ким Даюн рисует картины прямо на своем лице

СЕГОДНЯ 16:40 2018-09-17T19:01:37+03:00

Художница считает, что в человеке нет ничего более выразительного, чем глаза Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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«Люди живут иллюзиями», - уверена 24-летняя кореянка Ким Даюн. И действительно: просматривая фото на ее страничке в Instagram почти каждый невольно задастся вопросом: «Реальность это или иллюзия?». Потому что с помощью красок художница превращает свое лицо в удивительные сюрреалистические полотна.

designdain 24-year-old Dain

Ким работала художником по костюмам в студенческом театре Сеульского университета и гримировала артистов. А потом задумалась, почему бы не рисовать на себе?

«Не каждый решится на такое, - говорит она. - Это придает мне уверенности, я почувствовала, что так я смогу наиболее полно выразить свои чувства».

designdain Invisible to visible

Ким не только выкладывает свои творения в Instagram, но иногда не стесняется выйти с расписанным лицом на улицы Сеула.

designdain I m in a lavender dream

«Мне интересно наблюдать за реакцией людей, - говорит девушка. - Меня уже начали узнавать: кто-то восхищается, кто-то пугается».

designdain Dain Yoon x Apple collaboration with

Художница считает, что в человеке нет ничего более выразительного, чем глаза. Именно им она уделяет больше всего внимания в своих картинах.

«Я считаю, что мое лицо - это мой дневник, новая неповторимая страница каждого дня, - признаются кореянка. - Я рисовала свои эмоции, полученные от людей, с которыми я познакомилась. Мы можем быть разными и чувствовать себя по-разному: смущаться или наоборот быть дерзкими. В каждом человеке живет масса личностей, и я просто решила дать своим возможность взглянуть на мир».