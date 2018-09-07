Самая страшная болезнь души – равнодушие. Друзьям Фонда Константина Хабенского она не страшна!

СЕГОДНЯ 11:35 2018-09-07T12:12:39+03:00

Звезды театра и кино приняли участие в благотворительном футбольном матче, а затем дали интервью "КП"

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В рамках кинофестиваля на Патриарших прудах Patriki Film Festival состоялся благотворительный футбольный матч. Став добровольцами, российские актеры Анатолий Белый, Александр Семчев, Никита Кукушкин, Сергей Друзьяк, Илья Глинников и другие собрались в полноценную команду, и вышли на поле против команды партнеров фестиваля — компании «Столото». Независимо от результатов матча, фестиваль и его партнеры перечислили средства на помощь подопечным Благотворительного Фонда Константина Хабенского — детям с опухолями мозга.

С заслуженными артистами России - Анатолием Белым и Александром Семчевым мы поговорили о волонтерстве и о том, как привлечь внимание общества к проблеме детской онкологии.

Александр Семчев и Анатолий Белый. Фото Рыбальская Наталья

- У вас плотные графики. Как удалось найти время, чтобы принять участие в матче?

Александр Семчев: Я пока в отпуске.

Анатолий Белый: Счастливое совпадение, что я был в Москве и оказался свободен в первой половине дня. Тем более, когда обращаются друзья с просьбой о помощи, а я свободен – отказывать невозможно!

- Какие эмоции испытали?

Анатолий Белый: Было здорово!

Александр Семчев: Слава Богу, что сравняли счет- 5:5! А когда нам сообщили, что платежка пришла и детям уже можно будет покупать лекарства - чуть не пошли слезы.

- Фонд Константина Хабенского спасает детские жизни… Есть ли дети за чьей судьбой вы следите и принимаете активное участие в их пути к выздоровлению?

Александр Семчев: Есть общие знакомые, у которых у мальчика несчастье… Посильную помощь, конечно, оказываю.

Анатолий Белый: Конкретно кому-то я пока не помогаю, но в планах, наверное, это есть.

На Патриарших прудах состоялся благотворительный футбольный матч. Фото: Анастасия Головина

- Джонни Депп приезжал в больницы к детям в образе капитана Джека Воробья. Был восторг! Вы или кто-то из ваших коллег делал что-то подобное, чтобы порадовать детишек? Если да, то расскажите об этом.

Анатолий Белый: Я не делал, но существует благотворительный Фонд «Доктор Клоун», его лицами являются – Лиза Боярская, Максим Матвеев, Яна Сексте… Ребята приезжают в больницы к детишкам с целыми спектаклями!

Александр Семчев: Да, Максим Матвеев - наш актер из МХТ им. А.П. Чехова, действительно много участвует в этом.

- Тема детской онкологии одна из самых серьезных… Как считаете, за последнее время люди стали больше обращать внимания на эту проблему?

Анатолий Белый: Я хочу надеяться, что стали обращать внимания больше. Наверное, всё-таки стали. Да, мне кажется, что да.

Александр Семчев: Мне бы очень хотелось, чтобы это было так, но судя по заполненным больницам и сообщениям в социальных сетях с "Помогите! Помогите! Помогите!..." Думаю, пока не Бог весть как.

- Что бы вы всем сказали, чтобы желающих помогать стало больше?

Анатолий Белый: Мне кажется, тут какие-то слова не идут... Это веление души! Если у человека есть порыв - он делает, а если нет, то заставить его - сложно.

Александр Семчев: Помогайте! Воздастся!

- Вы актеры и в ваших силах привлечь взгляд общественности к вопросу детской онкологии через творчество. Хотели бы сыграть в каком-то фильме с пронзительным сюжетом про это, чтобы люди пошли в кинотеатр и вышли из него с желанием реально помогать?

Александр Семчев: Хотел бы!

Анатолий Белый: Конечно! У меня даже была подобная роль. Я играл нейрохирурга в сериале «На пути к сердцу». Там была похожая история.

Волонтеры Фонда Константина Хабенского страстно болели за свою команду Фото: Люба Козорезова

- Как считаете, если бы вышел качественный фильм про волонтера, который все свободное время посвящает детям с онкологическими заболеваниями, люди последовали бы примеру героя фильма?

Анатолий Белый: Трудно отвечать за зрителя. Думаю, что хорошо сделанный фильм всегда имеет большое воздействие. И всегда имеет смысл, когда под целенаправленным усилием людей в течении долгого времени бьют в одну точку. Вода камень точит. Да, если большая , хорошая капля, в виде этого фильма, упадет на ум и сердца людей, то , мне кажется , лишним это не будет.

Александр Семчев: Что такое для Вас качественный фильм?

- Фильм с точными образами, убедительной актерской игрой, талантливой операторской работой. С хорошим сценарием, глубоким…

Александр Семчев: Вот начнем мы, наверное, со сценария и с кастинга! И чтобы артисты не только за деньги шли работать, а еще и за идею!

- Какими качествами должен обладать волонтер?

Александр Семчев: Прежде всего, человеколюбием.

Анатолий Белый: Мне кажется, что волонтер – это человек с очень открытым сердцем, добрый, не страдающий равнодушием.

- Что Вы пожелаете всем добровольцам – людям, которые стараются этот Мир сделать лучше?

Александр Семчев: Продолжать это делать!

Анатолий Белый: Здоровья!

ВАЖНО

Как стать волонтером Благотворительного Фонда Константина Хабенского:

Телефон: 8 800 250-93-05

бесплатный для всех регионов России

Сайт: bfkh.ru

ВК: Группа фонда