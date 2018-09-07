2018-09-07T12:00:11+03:00
Умные вещи

“Яндекс” представил новый сервис для школьников “Репетитор”

Он поможет ученикам при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ
Григорий ПУШКАРЁВ
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“Яндекс.Репетитор” заменит сервис “Яндекс.ЕГЭ”, который был выпущен в 2010 году.“Яндекс.Репетитор” заменит сервис “Яндекс.ЕГЭ”, который был выпущен в 2010 году.
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Компания “Яндекс” запустила новый сервис для школьников под названием “Яндекс.Репетитор”. В нем представлены тестовые задания по разным предметам для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

По словам представителей компании, “Яндекс.Репетитор” заменит сервис “Яндекс.ЕГЭ”, который был выпущен в 2010 году. Сервис позволят решать тесты в условиях, приближенных к реальным: задания автоматически выводятся на экран, а таймер отсчитывает время до конца “экзамена”.

Пока на сайте представлены тесты по математике, физике и русскому языку, позже добавятся и другие дисциплины. Тесты для сервиса разрабатывают преподаватели и эксперты из числа составителей заданий ЕГЭ.

Как подчеркнул руководитель сервиса Алексей Шаграев, создание “Яндекс.Репетитора” - часть долгосрочной стратегии компании по развитию образовательных сервисов. По его словам, в будущем “Репетитор” будет давать каждому школьнику индивидуальные рекомендации по подготовке к экзаменам.

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