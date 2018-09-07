2018-09-07T15:05:13+03:00
Спорт

В КХЛ снова играют 7 сентября. Разве это правильно?

У разбившегося в автокатастрофе ярославского «Локомотива» отняли день памяти
Андрей ВДОВИН@av_esqспортивный обозреватель
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У могилы хоккеиста "Локомотива" Ивана Ткаченко.У могилы хоккеиста "Локомотива" Ивана Ткаченко.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Всем, кто хоть иногда одним глазом смотрит матчи Континентальной хоккейной лиги, не надо объяснять, что за дата такая - 7 сентября 2011 года. В этот день в авиакатастрофе погиб ярославский «Локомотив». Весь, в один миг. Як-42, на котором команда отправлялась на в Минск, выкатился за пределы ВВП, попытался взлететь с грунта, столкнулся с радиомаяком и рухнул. 44 человека - 36 пассажиров и 8 членов экипажа - погибли.

С тех пор 7 сентября стал мемориалом в память о разбившейся команде. В КХЛ действовал закон - не назначать на этот день матчей. Никогда, что бы не случилось, какие бы не приходилось неудобства терпеть другим клубам, жизнь в лиге замирала. 7 сентября в хоккее был днем настоящей тишины. Грустная традиция, в чем-то даже страшная. Но она хотя бы на один день напоминала, что есть более важные вещи, чем хоккей. Да и как-то неуместно было в эту дату устраивать шоу, которым по определению должен быть любой хоккейный матч.

Человечности в КХЛ хватило только на 6 лет. Сухой расчет хоккейных менеджеров, которым очень непременно нужен каждый день календаря, оказался сильнее эмоций. 7-го сентября 2018 года впервые поле трагедии Континентальная хоккейная лига проводит матчи, причем целых 6. Возможно, в этом нет ничего страшного. Первая боль того чудовищного кошмара затихла, жизнь продолжается, и с каждым годом все меньше и меньше вспоминают погибший клуб.

Но как-то грустно, что 7 сентября в КХЛ превратился в обычную дату. Все-таки этот день памяти сейчас отняли не у того «Локомотива» - что им сейчас? Не у родственников погибших хоккеистов - для них это число в календаре останется черным навсегда, независимо от того, что думают в КХЛ. Мы его отняли у самих себя: оказалось, что целый день памяти - это слишком большая роскошь для бизнеса под названием хоккей.

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Самолет Як-42, на борту которого была ярославская хоккейная команда «Локомотив», разбился вчера, едва успев подняться в воздух с взлетной полосы аэропорта «Туношна». Спортсмены летели чартерным рейсом на матч стартующего чемпионата КХЛ с минским «Динамо». На борту находился весь основной состав ярославцев - 35 человек, а также 8 членов экипажа (подробности)

Прерванный полет

История отечественного хоккея, увы, состоит не только из побед, кубков и медалей. Случались и по-настоящему черные дни. Один из них - 7 сентября 2011 года, когда под Ярославлем разбился Як-42, на котором местный «Локомотив» летел на матч с минским «Динамо». Погибли 25 игроков (еще один хоккеист позже скончался в больнице) и 11 тренеров команды, по праву считавшейся одной из самых ярких в чемпионате. В живых остались лишь те, кто не полетел в Минск, - форвард Максим Зюзякин и тренер вратарей Йорма Валтонен (подробности)

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