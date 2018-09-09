Спасет ли Россию от кризиса золотой запас

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-09T01:23:47+03:00

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В последнее время зарубежная пресса активно заговорила о секретном стратегическом плане Владимира Путина, тайно скупающего золото. Мол, российский президент заранее подготовился к санкциям, финансовой войне с Западом, возможному отключению страны от доллара. Чтобы самому нанести «золотой удар» по всемогущему баксу и поднять на мировой финансовый пьедестал рубль.

Авторитетное агентство Bloomberg отмечает, что в апреле-мае 2018 года Россия резко сократила объем вложений в ценные бумаги правительства США: с $96,1 млрд до $14,9 млрд. А в июле российский Центробанк дополнительно приобрел 26,1 тонны золота, доведя свои запасы до 2 170 тонн( $77,4 млрд). Это крупнейшее приобретение России в 2018 году.

По мнению экспертов Bloomberg, Путин сделал очень умный шаг. «Россия находится в состоянии финансовой войны. Она избавляется от американского доллара и закупает золото. Это защищает ее от замораживания долларовых активов и от санкций. Золото - лучшая ликвидная инвестиция, если вы не хотите попасть в зависимость от доллара. Оно является стопроцентной гарантией от юридических и политических рисков».

КУБЫШКА ПУХНЕТ, НО РУБЛЬ СЛАБЕЕТ

Некоторые эксперты считают, что «секретный план» появился у Владимира Путина в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией.

- Проснулись, аналитики! – усмехается экс –вице-премьер РФ Владимир ПОЛЕВАНОВ, член совета директоров Союза золотопромышленников России, доктор геолого-минералогических наук. - Старт был дан еще 22 ноября 2005 года! В этот день президент провел в Магадане совещание по укреплению и развитию золотодобывающей отрасли России. Там Владимир Путин поручил Центробанку увеличить долю благородного металла в золотовалютных резервах страны до 10% . На тот момент эта доля составляла лишь 3.5 %, остальное - доллары, евро. 10-процентная планка была взята в 2014 году. Сейчас доля золота в наших резервах подходит к 20 процентам. Сам золотой запас насчитывал скромные 387 тонн. Теперь - 2170. Темпы, действительно, невиданные. В прошлом году Россия стала крупнейшим покупателем золота в мире. Думаю, и в этом году она сохранит лидерство.

Президент поступает абсолютно правильно, собирая золото в закромах родины. Оно всегда в цене. За две тыщи лет до рождества Христова было желанным, при Иисусе, сегодня… И через две тыщи лет, когда доллар, евро, прочие бумажные купюры сменят цифровые деньги, оно останется надежной финансовой гаванью. Это первая любовь человечества, заложенная в подкорке. Реальные деньги, эквивалент ценности. Другого подобного мерила на планете нет. И просто красивый металл.

- Для вас лично. Владимир Павлович, это действительно первая любовь. Еще со студенческой скамьи. Не зря пошли в геологи. Всю жизнь посвятили благородному металлу. Успешно искали его на Дальнем Востоке, в том же Магаданском крае, в других странах, да и сейчас занимаетесь геологоразведкой. Но если без лирики… Мы продолжаем накапливать желтый металл рекордными темпами. Но рубль-то слабеет на глазах. Самые пугливые аналитики предвещают, что к концу года за один «зеленый» будут давать 80 «деревянных».

- Чтобы укрепить рубль, одного золота недостаточно. Нужно развивать экономику, слезать с сырьевой иглы, реально бороться с коррупцией и т.д. Все рецепты хорошо известны. А золотой запас - подушка безопасности для России. Чем он больше, тем лучше. Помогает стране держаться на плаву.

- А как же тогда «золотой удар» России по доллару, которым стращают западные СМИ?

- При всем моем патриотизме, а он вам хорошо известен, это пока фантазии. Слаба экономика России, чтобы в одиночку сражаться с баксом. Китай должен быть локомотивом.

- Китай? Но его запас благородного металла даже меньше нашего. Всего 1842 тонны!

- Это официальная статистика Пекина. Лукавая. Я раз 15 бывал в Поднебесной, еще с тех пор, когда руководил соседней Амурской областью. Книгу написал недавно «Галактика Китай». Специально изучал этот вопрос. Китай первым начал действительно скрытную политику накопления золота. Сейчас у него, по моим профессиональным прикидкам, 10-12 тысяч тонн. Реальных. У официального лидера США – 8133 тонны. Но ходят упорные слухи, что этот запас разбазарен, переброшен в частные банки «друзей» сдан в лизинг… Поэтому в заокеанских хранилищах давно не было аудита.

- И как же Пекин сумел тихой сапой накопить столько золотишка?

- КНР много лет лидирует в золотодобыче. 426 тонн в год. И все остается в стране. Следом идут Австралия -301, Россия -281, США-230, Канада -176, Перу – 162, Индонезия – 154, ЮАР-140, Мексика-130, Гана – 102.

Плюс Китай участвует в разработке месторождений в Африке, Латинской Америке, много золота импортирует. Короче, скупает везде, где только можно. Цель понятна: сделать юань золотым, чтобы подвинуть доллар на обочину. В любой момент Пекин может поставить на кон свои 10-12 тысяч тонн, плюс 2-3 тысячи возьмет у населения по облигациям внутреннего займа или другим путем. И привет доллару! Вот тогда и мы присоединимся, другие обиженные Трампом страны. Америке стоит помнить, что каждый четвертый человек на планете сегодня живет в стране, чье правительство взяло на себя обязательства положить конец гегемонии доллара.

- Когда это случится?

- Надо спрашивать у Си Цзиньпина. Он человек осторожный, не спешит. Но явно готовится. Первый шаг сделан. Юань уже вошел в корзину мировых резервных валют. Путин, кстати, часто встречается с китайским коллегой.

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ

Санкционное давление на Россию растет с каждым месяцем. Застрельщиками здесь выступают Вашингтон и Лондон, пытающиеся мобилизовать на борьбу с Москвой Евросоюз и союзников по НАТО. Пока распечатывать золотую кубышку рано. Нефтедоллары по-прежнему идут в страну. Но если совсем уж прижмет, поможет нам эта драгоценная кубышка?

- Золотой резерв – важнейшее условие обеспечения безопасности России, – считает профессор МГИМО, доктор экономических наук Валентин КАТАСОНОВ, автор книг «Золото в экономике и политике России», «Золотой лохотрон. Новый мировой порядок как финансовая пирамида». – Вспомним историю. В 1936-1946 гг. мир находился в состоянии хаоса и войны. Международный золотой стандарт приказал долго жить. Обороты международной торговли снизились в разы. А та, что велась, основывалась больше на использовании бартерных схем и клирингов. Фунт стерлингов, франк, доллар тоже ходили, но в рамках замкнутых блоков. Главным инструментом торговли оставалось все-таки золото. Мы ведь также им платили Америке. И за индустриализацию, и за ленд-лиз. Первое судно с 10 тоннами золота ушло из Архангельска союзникам в качестве платы за военные поставки осенью 1941 года. Сталин не зря его упорно накапливал. 2800 тонн к началу Великой Отечественной!

После Второй мировой СССР долго пребывал в атмосфере «холодной войны», против нас действовали различные санкции. Золото было эффективным средством противодействия им. Из последних больших примеров - Иран. США с 1979 года вводили против него всевозможные санкции. Выручало золото. Им, например, расплачивалась Турция за иранскую нефть.

Но, надеюсь, до такой изоляции России не дойдет.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Рука Госдепа не дотянется до наших хранилищ

- Золото – самый лучший и надежный актив, что может иметь государство в качестве резервов. Скупая его, Банк России страхуется от возможного ареста, заморозки золотовалютных резервов за рубежом, - считает Алексей ВЯЗОВСКИЙ, вице-президент «Золотого монетного дома». - Санкции ужесточаются, Россия может разделить судьбу Ирана, у которого были арестованы резервы, вложенные в казначейские облигации США. А когда слитки лежат в Москве на улице Правды (главное хранилище Центробанка РФ, построенное в 90-х, - Ред), голова у вас не болит. Никакая Америка вам не указ, костлявая рука Госдепа сюда не дотянется.

Надо понимать, золотой стандарт хотя и отменен, но желтый металл по-прежнему – деньги. Это рынок с годовым оборотом больше $8 триллионов! Центральные банки разных стран весьма успешно рассчитываются им друг с другом: так называемые золотые свопы, прочие операции. Слитки перемещаются туда-сюда. Золото отыгрывает любую девальвацию. Это самый ликвидный товар в мире. Если нужно будет поддержать рубль, не допустить его дальнейшего падения, продадут золото…

КОНКРЕТНО

Лидеры по накоплениям драгметалла