«Почему ты на мне не женился?»: Ирина Аллегрова шокировала Филиппа Киркорова

СЕГОДНЯ 06:50 2018-09-08T07:12:36+03:00

На своём творческом вечере «Императрица» отказалась рассказывать, «было» ли что-то у неё с Игорем Крутым или не было [видео]

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Четвёртый день «Новой Волны» был посвящён чествованию Ирины Аллегровой. День рождения 66-летней певицы давно миновал, но вечер ее песен всегда уместен, как и цветы без повода, как поётся в одной из ее композиций.

На сцену поднимались как старые друзья (Игорь Николаев, Игорь Крутой) так и «молодая кровь» (Диана Арбенина, Артик&Асти). Вёл вечер Тигран Коесаян. Когда настало время совместного номера Аллегровой и Крутого, режиссёр и автор многие песен артистки ненавязчиво поинтересовался у них: «Вся страна, весь зал хочет узнать, было у вас или нет?». Игорь Яковлевич отшутился:

- Ну ты нашёл прям укромный уголок. Помнится, летела в самолете моя будущая теща с моей мамой. Не выдерживает и спрашивает у неё, мол, было у Игоря что-то с Ирой или нет? Ну, а об остальном расскажет Ирочка.

Аллегрова же в очередной раз ушла от ответа, так и не раскрыв тайну своих взаимоотношений с композитором.

Филипп Киркоров поздравил Ирину Аллегрову на творческом вечере.

Большая часть звёзд в тот вечер выступала в черно-белой гамме. Кети Топурия пришла в платье, которое будто подверглось нападению дементоров - прозрачный комбинезон с живописными лохмотьями. Певица Слава надела косуху и чёрную юбку, видимо, вдохновившись классическими образами виновницы торжества. Даже Филипп пришёл в максимально «спокойном» для себя образе, надев на белую рубашку чёрную накидку. Правда, скомпенсировал монохромность образа огромным количеством перстней и браслетов. Многие отметили неожиданное, но пронзительное исполнение Арбениной песни «Транзитный пассажир» и номер Лолиты на «Над пропастью во ржи».

Кети Топурия пришла в платье, которое будто подверглось нападению дементоровФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

После концерта состоялась «розовая вечеринка» под названием «Цветы по поводу». Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Дима Билан, Диана Арбенина, Жасмин, Сергей Лазарев и другие артисты пришли поднять бокалы за здоровье Ирины Александровны. Были и тосты. Самый трогательный сказал Киркоров:

- Помню, тридцать лет назад я чуть ли не впервые участвовал в сборном концерте. Мне было очень сложно, потому что на меня никто не обращал внимания. А ты меня почему-то пригрела в своей гримерке и много чему научила...

- Что ж ты на мне тогда не женился? - ошарашила и Фила, и публику вопросом Аллегрова.

- Так за тобой не угонишься! Ты достаточно бурно 30 лет назад проводила время. - объяснился Киркоров.

- Да, переходила от мужа к мужу - припомнила Ирина.

Певица Слава надела косуху и чёрную юбкуФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Но многие конечно размечтались - вот интересная пара бы получилась! И попытались представить, как сложилась бы совместная жизнь этих артистов и долго ли она бы продлилась.

Тем временем на сцену поднялся Дима Билан, который вместе с дочкой Аллегровой, Лалой, зажигательно сплясал под свой хит «Держи».