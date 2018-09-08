2018-09-08T16:30:01+03:00
Звезды

На свадьбе Юлии Паршуты гуляла половина светской Москвы, но никто не опубликовал фото жениха

Известно лишь, что красавица вышла замуж за бизнесмена по имени Александр
Ольга АНТОНОВА
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Юлия Паршута вышла замужЮлия Паршута вышла замужФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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О том, что экс-«фабрикантка» Юлия Паршута выходит замуж, было известно чуть ли не восемь месяцев назад. Тогда на пальце у красавицы-блондинки появилось кольцо с основательным бриллиантом, однако, о дате свадьбе долгое время ничего не говорилось. И собственно, все гости, которые были приглашены на свадьбу, а большинство из них были люди из шоу-бизнеса или кинематографического мира, поставили своих подписчиков перед фактом. Хотя само торжество удалось на славу. Один из лучших московских ресторанов, роскошное убранство, дорогой декор, изысканные закуски, красавица-невеста. Подружками невесты стали актрисы Лика Каширина, Анна Хилькевич, Валерия Дергилева, певицы Виктория Дайнеко, Мария Ивакова, Татьяна Богачева.

О том, что экс-«фабрикантка» Юлия Паршута выходит замуж, было известно чуть ли не восемь месяцев назад Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

О том, что экс-«фабрикантка» Юлия Паршута выходит замуж, было известно чуть ли не восемь месяцев назадФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Одним из главных украшений торжества стал портрет молодоженов, выполненный в модной нынче методике. Этот снимок гости с удовольствием размещают в социальных сетях, так как узнать, кто на нем изображен, не представляется возможным. О женихе вообще почти ничего не известно. Даже гости, которые присутствовали на торжество, как раз запечатлевали только невесту. Почему так? Видимо, сам жених попросил их «не светить» его в кадре. Известно только, что зовут его Александр, он бизнесмен и очень щедр по отношению к любимой.

Одним из главных украшений торжества стал портрет молодоженов, выполненный в модной нынче методике Фото: Instagram.com

Одним из главных украшений торжества стал портрет молодоженов, выполненный в модной нынче методикеФото: Instagram.com

Так, на минувший Новый год он подарил ей поездку на Мальдивы в шикарный отель. «Он видел, как много я работала в последнее время, и понимал, что мне нужна перезагрузка. Конечно, я была счастлива, когда он пришел и сказал: «Завтра вылет, и это не обсуждается», — рассказала Юля. — Но это был случай, когда тело к отпуску готово, а чемодан нет! Ни нового купальника, ни летних вещей... Пришлось решать вопрос за один вечер!»

О том, что экс-«фабрикантка» Юлия Паршута выходит замуж, было известно чуть ли не восемь месяцев назад Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

О том, что экс-«фабрикантка» Юлия Паршута выходит замуж, было известно чуть ли не восемь месяцев назадФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Десяти дней на островах певице хватило, чтобы как следует отдохнуть и восстановить силы. «Наш отдых не был пассивным, «баклажанным». Мы каждый день плавали, катались на велосипедах. Я трижды успела сходить на кардиотренировки. А еще мы снимали видео и фотографировались...»

О том, что экс-«фабрикантка» Юлия Паршута выходит замуж, было известно чуть ли не восемь месяцев назад Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

О том, что экс-«фабрикантка» Юлия Паршута выходит замуж, было известно чуть ли не восемь месяцев назад Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

О том, что экс-«фабрикантка» Юлия Паршута выходит замуж, было известно чуть ли не восемь месяцев назадФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но и тогда ни одного фото с женихом Паршута так не показала.

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