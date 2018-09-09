2018-09-09T13:02:39+03:00
Звезды

Такая же худая, как в «Красотке»: Джулия Робертс скинула больше десяти кг и поразила сияющим видом

Актриса затмила других звезд на кинофестивале TIFF-2018 в Торонто
Ольга АНТОНОВА
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Актриса увеличила продолжительность утренних пробежек, наняла нового тренера по пилатесу и окончательно запретила себе приближаться к сладкомуАктриса увеличила продолжительность утренних пробежек, наняла нового тренера по пилатесу и окончательно запретила себе приближаться к сладкомуФото: REUTERS
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Когда два года назад Джулия Робертс стала лицом известного бельевого бренда для съемок в рекламе ей пришлось сесть на очень жесткую диету. Сюжет ролика предполагал, что звезда фильма «Красотка» будет демонстрировать сначала длинные, стройные ноги, а только потом знаменитую улыбку крупным планом, и вот тогда красавица сбросила около 8 кг. Реклама удалась, а Джулия немного расслабилась. Тут еще наложились проблемы с мужем Дэннни Модером, пару начали активно "разводит" журналисты, что тоже потрепало нервы звезде.

Но летом этого год Робертс, отметив 50-летие решила, что пора снова всерьез взяться за себя и…взялась. Актриса увеличила продолжительность утренних пробежек, наняла нового тренера по пилатесу и окончательно запретила себе приближаться к сладкому. Как итог - минус 10 кг. Думаете, такие жертвы стоили того? А вы посмотрите на фотографии актрисы на международном фестивале в Торонто TIFF-2018. Стройная, сияющая красавица в идеально сидящем платье. Все коллеги обзавидовались. А поклонники уже решили, что улыбчивая Джулия уж очень напоминает себя времен той самой «Красотки». Конечно,стиль другой, но фигура по-прежнему загляденье!

Такая же худая, как в «Красотке» Фото: REUTERS

Такая же худая, как в «Красотке»Фото: REUTERS

Кстати, в Канаду Робертс прилетела представлять новый сериал «Возвращение домой», где она исполнила одну из главных ролей. Так, что скоро мы сможем лицезреть всю эту красоту еще раз и на большом экране.

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