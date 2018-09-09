2018-09-09T13:51:34+03:00
Общество

«Розовый банан» - это тыква: В Тимирязевской академии собрали небывалый урожай бахчевых

На полях главного аграрного университета России растут самые необычные сорта тыквенных
Ксения БОГДАНОВА
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Тыквы сорта "Розовый банан" и вправду напоминают бананы. Фото: timacad.ruТыквы сорта "Розовый банан" и вправду напоминают бананы. Фото: timacad.ru
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Благодаря жаркому лету с умеренным количеством дождей и теплой осени Тимирязевская академия в этом году собирает небывалый урожай бахчевых. На коллекционном поле кафедры овощеводства специалисты вырастили более 20 сортов тыквенных культур российской и зарубежной селекции. Гордость овощеводов Тимирязевки - дыня сорта Казачка 244, которая радует потребителей своими красивыми плодами желто- зеленого цвета и сладким, сочным вкусом.

Дыня сорта Казачка 244 радует потребителей сладким, сочным вкусом. Фото: timacad.ru

Дыня сорта Казачка 244 радует потребителей сладким, сочным вкусом. Фото: timacad.ru

Но особенно богатый урожай в этом сезоне выдался на тыквы. В этом году в Тимирязевке впервые посадили сорт Розовый банан американской селекции, и как раз сейчас пришло время собирать продолговатые тыковки необычного цвета. По форме тыквы этого сорта и вправду напоминают бананы.

- Помимо экзотического внешнего вида эта тыква обладает одним редким для тыквенных качеством: при заморозке не теряет своих полезных свойств и даже аромата, - рассказывает заведующая кафедрой овощеводства Анастасия Константинович. – Это значит, что потребители смогут круглый год разнообразить свой рацион.

На коллекционном поле кафедры овощеводства специалисты вырастили более 20 сортов тыквенных культур российской и зарубежной селекции. Фото: timacad.ru

На коллекционном поле кафедры овощеводства специалисты вырастили более 20 сортов тыквенных культур российской и зарубежной селекции. Фото: timacad.ru

Главным рекордсменом Тимирязевки стала тыква сорта Стофунтовая: по словам специалистов кафедры овощеводства, ее плоды весят по 15 килограммов. Ну а самой изысканной можно считать тыкву Спагетти селекции фирмы «Гавриш». К столу ее подают, предварительно немного отварив, когда волокна становятся длинными и похожими на этот вид макаронных изделий. Рестораторы придумали готовить тыкву, сочетая со спагетти, окрашенными соком шпината в зеленый цвет.

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