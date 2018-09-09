2018-09-09T14:57:36+03:00
Звезды

Наоми Кэмпбелл вводит новую моду: меняет молодого любовника на еще более молодого

Кажется, закрутив новый роман с рэпером модель хочет отомстить бывшему изменнику
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Наоми была оскорблена изменой любимого и говорят рвала и металаНаоми была оскорблена изменой любимого и говорят рвала и металаФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Когда рэпер Wizkid только родился на свет и первый раз посмотрел на маму, Наоми Кэмпбелл своими длинными ногами и походкой пантеры уже поражала всех на лучших подиумов мира. И наверное, это даже может быть шуткой в паре юного рэпера и по-прежнему прекрасной модели, однако, 20 лет разницы! –это сильно. Тут Памеле Андерсон впору нервно закурить в сторонке. Кажется, эти возрастные, но собирающиеся сдавать свои женские позиции красавицы всерьез вводят новую моду: романы с молодыми и успешными. А в случае с «черной пантерой» это, судя по всему» еще и прекрасная возможность отомстить бывшему любовнику - реперу Skepta (его настоящее имя Джозеф Аденуга), который изменил ей. Кстати, Skepta был тоже гораздо младше 48-летней красавице, ему всего 35 лет, но и эта разница своенравную манекенщицу не пугала.

wizkidayowizkidayo
Wizkid
481310 отметок «Нравится»14518 комментариевInstagram

Отношения с известным рэпером Кэмпбелл порвала в прошлом месяце, после того, как он подло опубликовал на своей страничке в соцсети изображение УЗИ ребенка в материнской утробе. Причем, чтобы ни у кого не возникло сомнения, чье это чадо, на снимке было обозначено — «малыш Аденуга». Тогда все было подумали, что мамой этого ребенка станет Наоми и успели засыпать ее поздравлениями. Но оказалось, параллельно с Кэмпбелл, Skepta встречался с другой женщиной, которая от него забеременела. Разумеется, Наоми была оскорблена изменой любимого и говорят рвала и метала. В воздухе летала и посуда, и мобильные телефоны. Понятно, что о продолжении романа не могло быть и речи.

Напомним, первые слухи о том, что репер встречается с Наоми появились в октябре прошлого года. Тогда рэпер поделился с поклонниками совместным с Кэмпбэлл фото и сопроводил снимок «эмоджи» в виде сердечек. А после Нового года Наоми и Skepta начали появляться повсюду, в том числе — на вечеринках, приуроченных к Неделе Моды в Париже.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Борис Джонсон сравнил позицию Терезы Мэй по Brexit с поясом смертника
«Нельзя нарушать закон»: Жириновский обратился к участникам несанкционированной акции в центре Москвы
Памфилова заявила о задержании замглавы участковой комиссии в Улан-Удэ
Игорь Додон попал в больницу после ДТП
Президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы
США перебросили дополнительный военный контингент в район сирийского Ат-Танфа
При крушении самолета в Южном Судане погиб 21 человек
Песков прокомментировал слова Эрдогана о новой встрече с Путиным
Главой Дагестана стал Владимир Васильев
В Белогорске продолжаются выборы губернатора Приамурья
В России начали закрываться избирательные участки
Выборы губернатора Магаданской области завершены
Выборы мэра Москвы 2018: Медведев проголосовал на участке в Раменках
Выборы мэра Москвы 2018: проголосовали почти все кандидаты на пост градоначальника
Андрей Воробьев проголосовал на выборах губернатора Московской области
Эрдоган не исключил возможности новой встречи с Путиным после визита в Германию
На выборах мэра Москвы проголосовал Сергей Собянин
Глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала о выборах и ожидаемой явке
Выборы губернатора Подмосковья 2018: явка к 10:00 составила 4,35%
Выборы мэра Москвы 2018: явка к 10:00 составила 2,61%
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош а-Шана
США тайно обсуждали с военными Венесуэлы планы по свержению Мадуро
Клип Киркорова и Баскова «Ибица» набрал миллион просмотров за сутки
В Пхеньяне прошел военный парад, посвященный 70-й годовщине основания КНДР