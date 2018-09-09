Наоми Кэмпбелл вводит новую моду: меняет молодого любовника на еще более молодого

СЕГОДНЯ 14:52 2018-09-09T14:57:36+03:00

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Когда рэпер Wizkid только родился на свет и первый раз посмотрел на маму, Наоми Кэмпбелл своими длинными ногами и походкой пантеры уже поражала всех на лучших подиумов мира. И наверное, это даже может быть шуткой в паре юного рэпера и по-прежнему прекрасной модели, однако, 20 лет разницы! –это сильно. Тут Памеле Андерсон впору нервно закурить в сторонке. Кажется, эти возрастные, но собирающиеся сдавать свои женские позиции красавицы всерьез вводят новую моду: романы с молодыми и успешными. А в случае с «черной пантерой» это, судя по всему» еще и прекрасная возможность отомстить бывшему любовнику - реперу Skepta (его настоящее имя Джозеф Аденуга), который изменил ей. Кстати, Skepta был тоже гораздо младше 48-летней красавице, ему всего 35 лет, но и эта разница своенравную манекенщицу не пугала.

wizkidayo Wizkid

Отношения с известным рэпером Кэмпбелл порвала в прошлом месяце, после того, как он подло опубликовал на своей страничке в соцсети изображение УЗИ ребенка в материнской утробе. Причем, чтобы ни у кого не возникло сомнения, чье это чадо, на снимке было обозначено — «малыш Аденуга». Тогда все было подумали, что мамой этого ребенка станет Наоми и успели засыпать ее поздравлениями. Но оказалось, параллельно с Кэмпбелл, Skepta встречался с другой женщиной, которая от него забеременела. Разумеется, Наоми была оскорблена изменой любимого и говорят рвала и метала. В воздухе летала и посуда, и мобильные телефоны. Понятно, что о продолжении романа не могло быть и речи.

Напомним, первые слухи о том, что репер встречается с Наоми появились в октябре прошлого года. Тогда рэпер поделился с поклонниками совместным с Кэмпбэлл фото и сопроводил снимок «эмоджи» в виде сердечек. А после Нового года Наоми и Skepta начали появляться повсюду, в том числе — на вечеринках, приуроченных к Неделе Моды в Париже.