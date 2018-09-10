Михаил Мишустин: "Мы должны встроиться в естественную среду налогоплательщиков"

СЕГОДНЯ 11:55 2018-09-10T11:53:31+03:00

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Такую оценку работе по обмену сведениями о таможенной стоимости товаров и подконтрольных лицах, а также по применению единой системы управления рисками дал глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме- 2018, проходящем в столице 6-7 сентября. Мишустин выступил модератором панельной дискуссии «Трансформация налогового и таможенного администрирования в цифровой экономике: новые возможности и вызовы», в которой также приняли участие руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, генеральный директор ООО «Яндекс» Елена Бунина, глава Секретариата Форума по налоговому администрированию ОЭСР (FTA) Питер Грин и др.

По словам руководителя ФНС, «если налоговые и таможенные органы хотят не отстать от перемен, у них нет иного выбора, кроме как создавать собственную цифровую платформу, вокруг которой будет формироваться экосистема для налогоплательщиков и участников внешнеэкономической деятельности». Соответственно, главная цель, к которой должны стремиться оба ведомства, как считает Михаил Мишустин – это встроиться в естественную среду налогоплательщиков и стать для них максимально незаметными.

При этом Мишустин подчеркнул, что в условиях цифровой экономики работа с данными доходообразующих органов и бизнеса практически не отличается. Поэтому в условиях цифровой трансформации и ФНС, и ФТС необходимо использовать существующие информационные потоки. Глава налоговой службы отметил, как непросто работать с массивами данных, которые он назвал «золотом 21 века», но ФНС готова и дальше совершенствовать процесс уплаты налогов, чтобы делать его как можно более удобным и комфортным для налогоплательщиков.

В целом, панельная дискуссия была посвящена поиску решений для того, чтобы упростить процессы администрирования в работе доходообразующих органов и сократить временные затраты на них. Участники мероприятия сошлись в том, что развитие цифровых технологий во всем мире стимулирует эти государственные структуры менять их подход к взаимодействию с плательщиками от функционального к персонализированному. Так, представитель компании Mackinsey Дэниэл Корн отметил, что чем проще организовано взаимодействие налогоплательщика с доходообразующими органами, тем охотнее он платит налоги. А директор «Яндекса» Елена Бунина подчеркнула, что тесное информационное взаимодействие бизнеса и государственного сектора позволит не только добиться прозрачности, но и изобрести технологии, которые облегчат жизнь обычным гражданам. При этом она заметила тенденцию – госорганы, следуя трендам цифровизации, все больше становятся похожи на IT-компании.

Это уже заметно по работе ФНС и ФТС. В частности, по словам Владимира Булавина, на сегодня «оцифрованы все таможенные процедуры», и служба в разработке новой таможенной стратегии 2030 собирается учитывать тот факт, что «все наше развитие связано с развитием информационных технологий». Глава ФНС Михаил Мишустин в свою очередь заверил, что в числе приоритетных задач, стоящих перед его ведомством – создание удобного механизма дистанционного взаимодействия граждан с налоговыми органами.