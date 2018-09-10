Церковь имени Дмитрия Борисова

СЕГОДНЯ 15:55 2018-09-10T16:04:03+03:00

В новом ток-шоу Первого канала «Эксклюзив» все как прежде. И даже лучше

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Если ты телевизионный продюсер, но у тебя нет идей, бери старую программу, лепи к ней новое название и говори загадочным голосом, что это суперпремьера. Ну вот сами сравните, какой вариант круче:

1. Теперь ток-шоу «Пусть говорят» выходит не только с понедельника по четверг, а еще и по субботам.

2. Новое субботнее шоу «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым.

И правда, зачем что-то придумывать, когда все уже есть. Скелетов в шкафу у деятелей культуры хватит не то что надолго, а навсегда. Это ничего, что предполагаемую любовницу Караченцова - балерину Елену Дмитриеву, конкурент Малахов первым нашел. Зато Борисов уговорил прийти законную жену артиста — Людмилу Поргину. А скажи мне, дорогая любовница, торжествующе вопрошает Поргина, на каком бедре у Николая родинка?! А как он спит - голый, в трусах или пижаме?!

Тут я даже посуду мыть перестал. Угадает, нет?!

Не буду, говорит любовница, на такие интимные вопросы отвечать.

Во второй половине XIX века шокирующие картины из жизни добропорядочных обывателей представлял широкой публике в своих рассказах великий русский писатель Чехов. «Даму с собачкой» в общих чертах помните же? Это теперь нам кажется, что там ничего такого и все довольно скромно. Как говорится, отнюдь. Дамы краснели, когда читали. Ревнители морали приписывали Антону Павловичу невесть что. А он препарировал людей как лягушек.

Ну кто еще сделает это в наше время, кроме Борисова и пары-другой его коллег? Писатели и сегодня встречаются, конечно, но книжки читают сравнительно мало людей. То же самое с театром и хорошим кино. А тут как ни включи…

Есть мнение, что такие ток-шоу смотрят только те, у кого пресная, скучная жизнь. Хоть в щелочку посмотреть на настоящую. Наверное, это так. Но вообще это хорошая возможность вести антропологические наблюдения. Только не надо зацикливаться на главных героях - не упускайте из виду первый ряд в зале, где сидят «эксперты». Там такие экземпляры встречаются — ух!

Посмотрели. Ужаснулись. Вздрогнули. Порадовались, что лично вам еще есть куда падать. Вы же пока не кричали с балкона о своей интимной жизни? В мегафон.

Просто вам никто денег за это не предлагал.

КСТАТИ

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