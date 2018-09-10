Антон Шастун, актер шоу «Импровизация»: Когда был маленький, я смеялся над монологами Петросяна и Дроботенко

СЕГОДНЯ 14:35 2018-09-10T15:31:25+03:00

Если повезет, можно посмотреть, как страдают другие (Арсений Попов и Дмитрий Позов воюют с мышеловками, Сергей Матвиенко (слева) и Антон Шастун наблюдают) Фото: телеканала ТНТ

Актер рассказал в эфире Радио «КП» (97,2 FM), почему ему нравится работа, где его бьют током

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Виртуозность, с которой четверо актеров плетут свою паутину из абсурда и легкого треша, завораживает. Никакого сценария - реплики возникают из ниоткуда в рамках предложенных ведущим Павлом Волей обстоятельств. Буратино бы этот театр папы Карло одобрил - вам смешно, а вы даже не понимаете почему. О новом сезоне «Импровизации» на ТНТ рассказал самый видный (потому что самый высокий - 197 см!) из отвязного квартета - Антон Шастун.

- У моих детей любимая рубрика, когда вас бьют током (импровизация «Шокер»: артист угадывает букву, если он произносит слово с ней, получает электрический удар. - Ред.). Вы там действительно импровизируете и ничего не знаете заранее?

- Нет, мы ничего не знаем, это правда. Для нас, комиков, которые работают в жанре импровизационной комедии, самая лучшая оценка - это когда зритель говорит: «О! Да у них все прописано!» Это значит, что мы все делаем очень хорошо. Самый лучший способ убедиться в том, что мы импровизируем, - это сходить на наш живой концерт - мы играем любую импровизацию, основываясь на предложениях из зрительного зала.

- У вас еще импровизация с мышеловками есть. Босыми ногами по ним, с завязанными глазами… Вам же правда больно?

- Мышеловки - больно, шокеры - ну тоже чуть-чуть больно. У каждого человека свой болевой порог. У меня он низкий. Я очень чувствительный. Или это наоборот - высокий? А вот Арсения Попова бьет током, и он может терпеть.

Антон ШастунФото: телеканала ТНТ

- Однажды вы вообще истекали кровью.

- Да не истекал я! Когда снимали одни из первых выпусков, сделали декорацию «Шокера», и туда попал бокал стеклянный. Он в процессе импровизации разбился, я поскользнулся и упал на осколки.

- Запас шуток не исчерпывается?

- Нет. Сейчас идет новый сезон, в котором пять новых импровизаций. Мы их постоянно придумываем, оттачиваем мастерство на технических вечеринках и т. д.

- Но вы же делаете заготовки на случай, если шутка с ходу не придумалась?

- Да нет, невозможно придумать шутку и выйти с ней на импровизацию. Ты будешь думать только об этой шутке, куда ее вплести и больше ничего не придумываешь. Нужно выходить с абсолютно пустой головой и взаимодействовать со своим партнером. Безусловно, бывают разные случаи: какой-то затуп и ты не можешь ничего вообще сказать. Но для этого и существует команда. Импровизация - это самый командный вид юмора. Мы всегда проводим параллель с футболом: мы тренируемся, как спортсмены, так же пасуем друг другу, страхуем и т. д.

- Шоу сделало вас богатым человеком?

- Ну…

- «Порше» можете себе купить? Черный, большой.

- В кредит - могу.

- Вы рассказывали, что росли на Джиме Керри (американский комик. - Ред.). А из наших кем-нибудь восхищались?

- Когда я был маленький, я помню, как смотрел канал «Россия». Мне нравились юмористические монологи, тот же Евгений Ваганович Петросян.

- Значит, нет никакого конфликта между теми, кто любит юмор от Comedy Club и Петросяном?

- Конечно, нет. Вообще юмор - очень субъективная штука. У Петросяна своя аудитория. Есть люди, которым нравится его юмор. Все на любителя. Никто ни с кем не конфликтует, все друг друга уважают. Что касается меня, я смеялся и над монологами Яна Арлазорова, Дроботенко, Ещенко… Потом, когда начал играть в КВН, смотрел КВН. Потом начался Comedy Club, смотрел его. Мне Павел Воля очень нравился. Я учился в школе, а он уже выступал по телевизору. Я думал: «Вау! Как прикольно! Вот это да!»

- Вопрос от слушательницы Зинаиды. Антон, а есть ли у вас девушка? И если да, то планируете ли вы свадьбу?

- В моей личной жизни все прекрасно, слава богу. Зинаида, будьте спокойны…

ТНТ. «Импровизация».

По вторникам, 21.00.