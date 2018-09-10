Эксперт о заявлении Порошенко: Что бы перехватывать данные со спутников, нужно иметь технологическое развитие и оборудование. Такого на Украине нет

СЕГОДНЯ 16:05 2018-09-10T17:31:46+03:00

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Был бы жив барон Мюнгхаузен, он был локти кусал от зависти к Петру Порошенко. Ибо нынешний руководитель незалежной своими хвастливыми байками давно превзошел легендарного сочинителя небылиц. То Порошенко хвастается, что его армия «самая сильная в Европе» (а межународный Институт вооружений едва находит ее в конце третьего десятка), то вдруг огорошил мир новой «сенсацией», - он заявил о «перехвате» Украиной данных с российских военных космических спутников. Это, по его словам, "стало возможным благодаря специалистам по коммуникациям, спутниковым технологиям и компьютерной расшифровке... И говорит о сложившейся на Украине сильной школе, связанной с такими технологиями».

Возможно ли такое? На этот и другие вопросы военный обозреватель «КП» Виктор Баранец попросил ответить эксперта журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова.

- Алексей, что ты обо всем этом думаешь?

- Заявление Порошенко о том, будто украинцы научились перехватывать данные российских спутников, вызывает не просто удивление, а как минимум смех. Это граничит с полным бредом. Что бы перехватывать такие данные, нужно иметь соответствующее технологическое развитие и оборудование. Такого на Украине нет. Даже советского наследия у них нет, с помощью которого они могли бы что-либо по этой части сделать. Или хотя бы имитировать. К тому же страны, которые реально обладают таким оборудованием - а это США, Россия и Китай - обычно не афишируют такого рода данные. Ведь если ты говоришь, что можешь перехватить данные с чужих спутников, ты фактически отрезаешь себя от канала ценной конфиденциальной информации.

- А перехват информации со спутника в принципе возможен?

- Условия перехвата связаны с такой технологией, как радиоэлектронная борьба и подавление. И радиотехническая разведка. На стыке вот этих трех технологий возможен перехват определенной информации, которая исходит от спутников либо поступает к ним.

- А США могли с украинцами поделиться?

- Нет. Американцы такими технологиями даже с союзниками по НАТО не делятся! Потому что вся монополия по спутникам-разведчикам находится в США. А уж они решают - какую информацию, полученную со спутников, можно слить европейцами, а какую - ни в коем случае.

- Почему именно сейчас Порошенко стал рассказывать космические сказки?

- Думаю так: раз у него не получилось сделать Украину «великой космической державой», о чем он заявлял не единожы, раз уж Киев не может ракеты запускать, то Порошенко поменял пластинку. И решил говорить, что, мол, у нас есть крутая разведка, которая до космоса может достать.

- А рельно ли вообще перехватывать сигналы со спутников?

- Без спецтехнологий, которых у Украины нет, можно только понять, на какой частоте спутник принимает и передает информацию. И все. Понятное дело, на словах можно «мочь» все что угодно, можно и на Луну слетать.

Например, у нас есть спутники чисто военного назначения, это ГЛОНАСС-К. Это спутники, которые дают координаты в интересах Минобороны. Дешифровать канал, по которому там передается информация, взломать его практически невозможно. И уж у Украины ничего подобного точно нет.

- Недавно французы заныли, что наш спутник слишком близко к подошел к их ...

- Спутник, во-первых, находился на геостационарной орбите. Это 36 тысяч километров над землей. Там каждый градус орбиты закреплен за определенными спутниками. Мы выводили с орбиты старый спутник и на его место заводили новый. Так получилось, что он оказался рядом с французским. И тогда мы сделали корректировку орбиты. Это было еще в 2017 году! А французы только сейчас решили об этом рассказать. Да еще с таким шпионским подтекстом, буд-то он подлетел и начал слушать, что делает французский спутник. Это вообще фантастика.

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