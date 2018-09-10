2018-09-10T17:02:28+03:00
Телевизор

Канал Netflix, подаривший миру «Карточный домик», покажет российский сериал «Хождение по мукам»

Американцы приобрели права на 12-серийный телефильм режиссера Константина Худякова [видео]
Глеб ГУБАРЕВ
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Главные роли в фильме сыграли Леонид Бичевин (слева), Анна Чиповская, Юлия Снигирь и Павел Трубинер.Главные роли в фильме сыграли Леонид Бичевин (слева), Анна Чиповская, Юлия Снигирь и Павел Трубинер.
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От сериальных фанатов регулярно приходится слышать фразы типа «Российские фильмы - фигня, а вот Netflix - это круто, это качество!». Отныне бравировать подобными заявлениями будет куда сложнее, ведь теперь на прославленном американском канале, подарившем всему миру такие телешедевры, как «Карточный домик» и «Нарко», покажут «Хождение по мукам».

Эту 12-серийную телесагу, снятый по одноименному роману Алексея Толстого, показали в прошлом году на канале НТВ - выход фильма был приурочен к 100-летию Октябрьской революции. Масштабная историческая постановка с дорогостоящими декорациями, впечатляющими батальными сценами, Анной Чиповской и Юлией Снигирь в главных ролях вызвала большой резонанс, в том числе и за рубежом. Собственно, именно западный зритель увидел картину первым - премьера сериала год назад в Каннах в рамках ежегодной выставки MIPCOM, представляющей главные достижения мировой телеиндустрии. Создатели активно продвигали «Хождение по мукам» на мировой арене, результатом чего стало попадание фильма в библиотеку влиятельного канала Netflix.

Напомним, Netflix уже давно является одним из главных игроков на американском телерынке, занимаясь не только производством сериалов, но и созданием полнометражных картин. Многие из них становятся явлением в современном киномире - например, фильм «Рома», который победил на только что завершившемся Венецианском фестивале. Эта картина Альфонсо Куарона снималась как раз для Netflix.

- Конечно, репутационно не только для НТВ, но и для всего российского телевизионного рынка в целом важен тот факт, что Netflix впервые приобрёл именно экранизацию исторического сериала со всей русской ментальностью, - отметил генеральный продюсер НТВ и продюсер «Хождения по мукам» Тимур Вайнштейн.

Хождение по мукам. Трейлер (2017).

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