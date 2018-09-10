В работе Восточного экономического форума принимают участие 20 000 человек

СЕГОДНЯ 16:40 2018-09-10T16:49:11+03:00

В этом году на аккредитацию было подано рекордное количество заявок

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Восточный экономический форум во Владивостоке в этом году вызвал небывалый ажиотаж, отметили организаторы. Количество непосредственных участников форума – около 6 тысяч человек из более чем 60 стран мира. Но вместе с обслуживающим персоналом, волонтерами, журналистами, переводчиками получается 20 тысяч человек. В Фонде Росконгресс отметили, что именно такое количество аккредитационных беджей было выдано по состоянию на 9 сентября.

- В этом году поступило рекордное количество заявок на аккредитацию, - прокомментировал Игорь Огнев, заместитель директора Фонда Росконгресс. - Доступ гостей и участников на мероприятия деловой программы ВЭФ осуществляется только по аккредитационным беджам. В тестовом режиме проходят отладку новейшие технологии доступа, которые в будущем станут ключевыми при проведении крупнейших мероприятий. Эволюция технологий уже завтра позволит серьезно обновить все направления подготовки и проведения форума.

Восточный экономический форум пройдет с 11 по 13 сентября. Главная тема ВЭФ в этом году «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». В деловую программу форума включены 70 деловых мероприятий, среди которых панельные сессии, бизнес-диалоги, деловые завтраки и круглые столы. Центральным событием четвертого Восточного экономического форума станет пленарное заседание, в котором примет участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён.