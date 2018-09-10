География призеров: Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону

СЕГОДНЯ 18:50 2018-09-10T19:39:10+03:00

В первую сентябрьскую пятницу 2018 года в питерском порту «Морской фасад» было очень жарко. Компания Х5 проводила здесь конкурс водительского мастерства «Лига профессиональных водителей»

Такой конкурс проводился четвертый год подряд, и впервые – в Санкт-Петербурге. Его цель – повышение престижа водительского труда и формирование позитивного имиджа водителя внутри компании. На этот раз лозунгом стали слова «Новые горизонты».

О важности быстрой доставки продуктов на распределительные центры и с них – в универсамы «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» лишний раз напоминать не стоит. Именно скорость порой является главным козырем крупных ритейлеров, позволяющим предлагать своим покупателям максимально свежие продукты по низким ценам. Поэтому подразделение X5 Logistics – одно из самых важных в компании X5 Retail Group.

В Санкт-Петербург приехали 53 водителя группы «Городская доставка» (впервые в конкурсе приняли участие два сотрудника компании Coca-Cola HBC Россия) и 22 водителя группы «Межфилиальные перевозки».

В финал попали победители отборочных туров, которые не были участниками ДТП, не имеющие штрафов ГИБДД, нарушений скоростного режима и дисциплинарных взысканий за последние 12 месяцев. Они соревновались в знании теории и демонстрировали на практике свои профессиональные навыки.

Приветственное слово перед заездами сказал директор по транспорту X5 Retail Group – Кирилл Кузьменко. Гигантскую территорию порта на весь день оккупировали 10-тонные грузовики ISUZU c 6-ступенчатой механической коробкой передач (на них соревновалась группа «Городская доставка») и дизельные автопоезда Mercedes грузоподъемностью 20 тонн с автоматической коробкой передач (группа «Межфилиальные перевозки»).

Всем участникам пришлось попотеть в буквальном смысле слова. Многотонные грузовики маневрировали, проходили крутые повороты, двигались задним ходом, парковались за считанные секунды – быстрее, чем легковушки на паркинге у мегамоллов…

Болельщики, среди которых преобладали офисные работники компании, от увиденного пребывали в полном восторге. Они-то в основном видят перемещение сотен тонн свежих продуктов только на бумаге. А на практике-то гораздо интереснее!

Возможно, родное поле помогло Павлу Судоплатову из автотранспортного предприятия (АТП) «Санкт-Петербург» победить в группе «Городская доставка». Он опередил занявших второе и третье места Сергея Ткаченко (АТП «Казань») и Игоря Толстых (АТП «Ростов»).

Конечно же, награждали победителя и призеров в этой номинации Кирилл Кузьменко и Игорь Давыдов, операционный директор АО «ИСУЗУ РУС».

В группе «Межфилиальные перевозки» (МФП) тройка призеров выглядит так:

1. Алексей Богданов, АТП МФП «Екатеринбург».

2. Александр Юдин, АТП МФП «Москва».

3. Алексей Храбовский, АТП МФП «Ростов».

Участники разъехались по своим городам, чтобы с понедельника вновь отправиться к новым горизонтам. Их ежедневно открывает активно развивающаяся компания Х5.