Джефф Монсон стал депутатом подмосковного Красногорска

СЕГОДНЯ 18:50 2018-09-10T19:02:55+03:00

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Совсем недавно 47-летний американский боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон получил указом Президента России паспорт с двуглавым орлом, а теперь он становится депутатом городской думы подмосковного Красногорска. Правда, пока только по предварительным данным.

- Мы пока не можем говорить окончательно. Когда будут озвучены официальные данные Мособлизбиркома (прим.ред. - это произойдет 11 сентября 2018 года), тогда сможем сказать, что Джефф Монсон — депутат от партии «Единая Россия», - сказали «Комсомольской правде» в пресс-службе партии «Единая Россия».

Ценитель России долгое время намекал, что хочет жить в здесь, получить гражданство. Но сразу паспорт Монсону не давали. Спортсмен получил гражданство республики ЛНР, когда бывал в воюющем Донбассе. А с 28 мая спортсмен получил гражданство России и переехал жить в подмосковный Красногорск.

- Здесь я купил квартиру, открыл спортивную школу. Я много лет занимался борьбой: джиу-джитсу, грэплингом, победил во множестве чемпионатов. Сейчас настала пора передавать знаниями другим, - рассказывал тогда Монсон.

Почему спортсмен перебрался именно в Красногорск? Потому что получил серьезную поддержку от Радия Хабирова, мэра этого города, и от простых людей. Монсон уже даже стал цитировать русского писателя Льва Толстого: «Главная цель в жизнь — служить человечеству». Вот и решил помогать теперь жителям Подмосковья с поиском работы, а живущим там мигрантам с получением гражданства.

ДОСЛОВНО

Вице-мэр Красногорска Ростислав Мурзагулов:

- Мы очень за него рады. Потому что в Красногорске его любят, очень многие знают. Каждый раз, когда с ним просто идешь по Красногорску, всегда превращается в маленький митинг. Эта идея как-то очень органично родилась, в его голове в первую очередь, и это было поддержано отделением партии, от которой он идет. Он не встал вступать ни в какую партию, но при этом выдвинулся от партийного списка. Его избрание в Красногорске у нас никому не кажется удивительным или каким-то странным. Человек очень авторитетный, человек очень сильно болеющий за город Красногорск. Он здесь поселился, купил квартиру, у него там родился ребенок. Многие почему-то воспринимают это как шутку, но мы-то знаем, что он просто у нас живет и работает, и поэтому никакая это не шутка.

Записал Юрий ОРЕШОВ

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