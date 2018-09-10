Канадский тренер Хау: "После Олимпиады Тутберидзе сказала Медведевой, что ее карьере конец, она больше ничего не добьется"

СЕГОДНЯ 20:17 2018-09-10T20:34:04+03:00

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Канадский тренер Даг Хау, друг Брайана Орсера, нового наставника фигуристки Евгении Медведевой, неожиданно сделал скандальное заявление. Он раскрыл детали расставания двукратной чемпионки мира со своим прошлым наставником - Этери Тутберидзе. И такого еще никто и нигде никогда не говорил.

- Тренер после Олимпиады сказала ей, что она уже ничего больше не добьется. И ее карьере - конец. Мне об этом рассказал лично Орсер, - заявил Хау в интервью YouTube-каналу TheSkatingLesson.

При этом, атмосферу в Канаде Хау описал как достаточно благожелательную для Жени:

- Когда она выбрала себе композицию для программы, заплакала. Брайан спросил, в чем причина. Евгения сказала, что раньше ей не давали возможности выбрать музыку, просто говорили: «Это твоя композиция».

Работа же с Брайаном Орсером для Медведевой проходит хорошо:

- Я был на их тренировках, спортсменка и тренер общаются прекрасно, а занятия проходят в дружеской и позитивной атмосфере. Брайан поддерживает Медведеву, - заявил Даг Хау.

При этом, говоря о том, насколько хороша была на контрольных стартах в Москве Женя, Хау отметил:

- Брайан сказал, что она забыла программу. Мне показалось, что в середине программы, когда она прыгала каскад 3 сальхов – 3 тулуп, она выглядела странно, так что думаю, что она действительно забыла свою программу. Жду с нетерпением, когда смогу встретиться с Орсером и обсудить это.

Напомним, что Евгения Медведева с ранних лет всю свою карьеру работала в Москве у тренера Этери Тутберидзе. Вместе с ней у нее получалось многое - дважды Женя была чемпионкой мира в 2016 и 2017 годах, регулярно устанавливала мировые рекорды. Однако в начале прошлого сезона Медведева впервые в карьере получила травму, из-за которой пришлось пропустить часть стартов.

А когда же она восстановилась и вернулась на лед, то у нее появилась грозная конкурентка в лице Алины Загитовой - вместе с ней она тренировалась у Тутберидзе. В итоге на главных стартах 2018 года Медведева уступила Алине - Женя была второй на чемпионате Европы в Москве, а потом и на Олимпиаде в Пхенчхане следом за Загитовой.

В итоге после Зимних Игр 2018 Медведева взяла перерыв на несколько недель, чтобы восстановиться от травмы. А после этого решила сменить наставника и перейти к канадцу Брайану Орсеру.

На этих же выходных она впервые приехала в Россию с новым тренером, дабы представить на контрольных прокатах свою новую программу.