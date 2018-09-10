Канадский тренер Хау: "После Олимпиады Тутберидзе сказала Медведевой, что ее карьере конец, она больше ничего не добьется"
Канадский тренер Даг Хау, друг Брайана Орсера, нового наставника фигуристки Евгении Медведевой, неожиданно сделал скандальное заявление. Он раскрыл детали расставания двукратной чемпионки мира со своим прошлым наставником - Этери Тутберидзе. И такого еще никто и нигде никогда не говорил.
- Тренер после Олимпиады сказала ей, что она уже ничего больше не добьется. И ее карьере - конец. Мне об этом рассказал лично Орсер, - заявил Хау в интервью YouTube-каналу TheSkatingLesson.
При этом, атмосферу в Канаде Хау описал как достаточно благожелательную для Жени:
- Когда она выбрала себе композицию для программы, заплакала. Брайан спросил, в чем причина. Евгения сказала, что раньше ей не давали возможности выбрать музыку, просто говорили: «Это твоя композиция».
Работа же с Брайаном Орсером для Медведевой проходит хорошо:
- Я был на их тренировках, спортсменка и тренер общаются прекрасно, а занятия проходят в дружеской и позитивной атмосфере. Брайан поддерживает Медведеву, - заявил Даг Хау.
При этом, говоря о том, насколько хороша была на контрольных стартах в Москве Женя, Хау отметил:
- Брайан сказал, что она забыла программу. Мне показалось, что в середине программы, когда она прыгала каскад 3 сальхов – 3 тулуп, она выглядела странно, так что думаю, что она действительно забыла свою программу. Жду с нетерпением, когда смогу встретиться с Орсером и обсудить это.
Напомним, что Евгения Медведева с ранних лет всю свою карьеру работала в Москве у тренера Этери Тутберидзе. Вместе с ней у нее получалось многое - дважды Женя была чемпионкой мира в 2016 и 2017 годах, регулярно устанавливала мировые рекорды. Однако в начале прошлого сезона Медведева впервые в карьере получила травму, из-за которой пришлось пропустить часть стартов.
А когда же она восстановилась и вернулась на лед, то у нее появилась грозная конкурентка в лице Алины Загитовой - вместе с ней она тренировалась у Тутберидзе. В итоге на главных стартах 2018 года Медведева уступила Алине - Женя была второй на чемпионате Европы в Москве, а потом и на Олимпиаде в Пхенчхане следом за Загитовой.
В итоге после Зимних Игр 2018 Медведева взяла перерыв на несколько недель, чтобы восстановиться от травмы. А после этого решила сменить наставника и перейти к канадцу Брайану Орсеру.
На этих же выходных она впервые приехала в Россию с новым тренером, дабы представить на контрольных прокатах свою новую программу.