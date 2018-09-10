Александра Маринина: «После всего, через что нам пришлось пройти, мое поколение стало неубиваемым»

СЕГОДНЯ 21:00 2018-09-10T21:17:47+03:00

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«Горький квест» - роман с довольно экзотическим сюжетом. Несколько современных молодых людей в рамках эксперимента помещены в атмосферу брежневского застоя, 70-х годов. Они не могут пользоваться изобретениями, совершенными за 40 лет, прошедших с той поры (никаких смартфонов и компьютеров)! Они питаются так, как питались советские люди (никаких манго, авокадо, стейков и пиццы). Они должны перевоплотиться в своих сверстников давно минувшей эпохи. И при этом по условиям эксперимента им предстоит читать книги Максима Горького, чтобы понять, как они воспринимались тогда…

Создатель «Каменской» далеко не впервые отходит от чисто детективного жанра: пару лет назад вышла «Обратная сила», трехтомная сага, действие которой охватывает два века российской истории. В новом романе тоже три тома. Писательница рассказала о нем на встрече с читателями в рамках Московской международной книжной выставки-ярмарки, а заодно ответила на вопросы корреспондентов «КП».

«МНЕ СТАЛО ОБИДНО ЗА МАКСИМА ГОРЬКОГО»

- В 70-е годы я заканчивала школу, - рассказывает Маринина. - Я хорошо помню и этот период, и свои ощущения от школьных уроков литературы. Помню свое недоумение по поводу того, что написано в учебниках. И самые большие проблемы у меня были с романом Горького «Мать». Прочитав в учебнике, что эта книга - про революционную борьбу и пролетариат, я вообще не хотела к ней подступаться, и в результате прочла ее только потому, что по ее содержанию была назначена контрольная! И внезапно поняла, что это роман именно про мудрую сердцем мать, которая так любит своего сына, что, даже не понимая, чем он занимается, готова ради него на все. На меня хлынул поток материнской любви, слепой, безоговорочной, страстной, жертвенной. Я подумала «Какой прекрасный роман», потом снова открыла учебник и ужаснулась тому словоблудию, которое развели его авторы…

Сейчас я начала читать Горького свежими глазами, позабыв про все советское «литературоведение», и пришла в восторг. Я прочитала много произведений, написанных с 1898-го по 1910-й. Он говорил о том, что его больше всего интересовало. Во-первых, о проблеме самоубийства - особенно неудавшегося: ведь у него самого были две суицидальные попытки в 19 лет, о чем нам, школьникам, разумеется, не рассказывали. И в результате у него почти нет пьес и романов без самоубийств. Вторая тема - нетренированный, неразвитый, не приученный работать ум, который просто не находит другого способа решения проблемы, кроме агрессии. Об этом «Дело Артамоновых», об этом «Фома Гордеев», очень многие его рассказы. Наконец, третья тема - «Должен ли ребенок оправдывать ожидания своих родителей?» Вот об этом и старшеклассники нашего поколения, и современные, читали бы взахлеб - если бы им объяснили, что у Горького как раз про это написано. Ведь выпускной класс - время, когда надо выбрать себе профессию и институт. И дома на юношей и девушек начинается страшное давление: «Если ты хорошо не сдашь экзамены, ты станешь дворником, пойдешь в армию, после армии забудешь школьную программу и уже никуда не поступишь…» Мои ровесники прекрасно это помнят! Если мы психологически зависим от климата в семье, - а девочки, например, зависимы почти всегда - мы хотим угодить родителям, чтобы они не ругались, не гнобили нас, а наоборот, нас одобряли. И очень часто родители хотят передать детям дело, которому посвятили всю свою жизнь. А ребенку это неинтересно. И что с этим делать, кто здесь прав? Должен ребенок пойти навстречу родителям, или наоборот?

Никто не рассказывал нам, что у Горького это - важнейшая проблема. Вместо этого писали: «Только в полном и безраздельном слиянии с народом, только в революционной борьбе может интеллигенция обрести смысл жизни. Иные пути, пути приспособления к буржуазно-мещанскому миру, ведут к духовному вырождению и нравственной гибели. Таков идейный смысл пьес Горького, посвященных интеллигенции». Мог ребенок в 16 лет, прочитав эту ахинею в советском учебнике, заинтересоваться великолепной пьесой «Дачники»? Да он бежал от нее, сверкая пятками! И мне стало страшно обидно, что все наше поколение пролетело мимо Горького, если не повезло с учителем…

«КАК ЭТО - В СССР НЕ БЫЛО ПЛАТНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ?..»

Маринина перед тем, как написать роман, много общалась с современными молодыми людьми, пытаясь понять: как они вели бы себя, попав в брежневскую эпоху. Вот что она вспоминает об этом опыте.

- Было несколько фокус-групп. Мой друг, молодой писатель Федор Анич, нашел среди своих друзей и коллег молодых людей и девушек, которые были готовы потратить несколько часов на ролевые игры со мной. Каждый раз он приводил по 5-6 человек, и сам играл вместе с ними. Я предложила им четыре ситуации. Первая - молодой специалист три года работает в деревне по распределению, потом возвращается в Москву с молодой женой и ребенком, все в ту же двушку, где, кроме него, живут папа, мама, младший брат и бабушка. И при этом его молодая жена не нравится его родителям. Что делать? Вторая ситуация: комсомольское собрание, на котором разбирается дело твоего друга, и от тебя требуют выступить с обличительной речью. Третья ситуация: вы назначили важную встречу у памятника Пушкину в центре Москвы, и по каким-то причинам не можете на нее прийти. Вас вызвало начальство, или задержали на работе. А позвонить человеку вы не можете: мобильных не существует, телефоны-автоматы не работают на вызов… И четвертая ситуация: у вас романтическое свидание, вы гуляете по Бульварному кольцу, и вдруг понимаете, что вам срочно надо в туалет. А с общественными туалетами беда. И сотен кафе, ресторанов, забегаловок и торговых центров, как сейчас, вокруг нет. Куда бежать?

Обложка новой книги Александры Марининой.

Мне даже не важно было, какое решение придумают ребята. Мне важно было посмотреть на их реакцию, когда они предлагали варианты, а я отвечала: «А так нельзя! В то время этого не было, это было запрещено, а против этого был закон!» Один участник даже предложил пописать в примерочной магазина. Я сказала: «Вас отведут в милицию и оформят вам мелкое хулиганство, завтра же протокол направляют по месту работы или учебы, дальше комсомольское собрание с вашим персональным делом, вас выгоняют из комсомола, увольняют с работы или исключают из института, ваша карьера закончена, дальше - дворник или разнорабочий». И я наблюдала, как их лица удлинялись, удлинялись, а глаза округлялись, округлялись… «Боже мой» - вырывалось у них - «да как же вы могли так жить?..»

Для одной девушки стало страшным ударом, что нельзя было получить второе высшее дневное образование. Только заочное или вечернее, и при этом обязательно работать. «А если я в первый раз ошиблась с профессией?» А никого это не интересует: у тебя диплом, у тебя распределение, изволь работать на государство за то, что оно тебя бесплатно учило. «А я пойду на платное отделение!» А платного не было. «Как не было?!» Они просто не могли этого понять.

И по их реакции я представила себе, как будут реагировать на искусственное погружение в атмосферу 70-х молодые герои моего романа. У них отнимают все гаджеты, одевают их в жесткую, неудобную, непривлекательную одежду - обычную, которая висела в магазинах, а не ту, которую можно было достать у спекулянтов, - включают им телевизор с двумя программами, причем художественный фильм для взрослых идет в 21.40, а днем - только детское кино или мультфильмы…

А мы-то в этом отлично выжили! И более того: мы - неубиваемое поколение. В СССР мы научились жить в мире очень жестких правил, внешне играя по ним, но внутренне не сломавшись. Потом мы пережили начало 90-х - ужас, растерянность от того, что честно прожитая трудовая жизнь оказалась никому не нужна, что пенсии стали копеечными, а престижные профессии - невостребованными. Зато профессии, которые при советской власти казались смертельно скучными - бухгалтер, нотариус, юрист на предприятии - внезапно оказались самыми крутыми и нужными!.. Потом, в конце 90-х, мы пережили технологическую революцию, стали все переходить на компьютеры после бумаги, ручки или в лучшем случае - пишущей машинки. Оказалось, что если мы хотим выжить, мы с нашими уже немолодыми мозгами должны овладеть операционными системами и интернетом. Но мы перешагнули через себя и овладели электронной почтой, мобильными, соцсетями. Сделали практически невозможное. Такого поколения не будет больше никогда. Все мыслимые революции - социальная, политическая, этическая, экономическая, технологическая - свалились на наши головы, но если мы пережили это, нас не задавишь уже ничем.

А та свободная, насыщенная, ничем не ограниченная жизнь, которой живут молодые ребята, прекрасна: никаких рамок и границ, зато чуть ли не с рождения есть удобнейшие электронные устройства. Но у них нет тех навыков адаптации и выживания, которые есть у нас. Они не знают глагола «терпеть» и не умеют терпеть. Они не знают глагол «смириться». Они хлопают дверью, как только что-то не по ним. Это очень здорово. Но не дай бог, в их жизни возникнет ситуация, когда придется мириться и терпеть, а где-то играть по правилам. У них нет соответствующих навыков. Так что большой вопрос - где лучше воспитываться: в ситуации запретов и ограничений или абсолютной свободы. У меня нет ответа, но я хотя бы попыталась поставить этот вопрос в книге.

«ПОСЛЕ ПЯТИ ЧАСОВ ВЕЧЕРА Я НЕ РАБОТАЮ НИКОГДА»

- Как проводит писатель свой рабочий день?

- Обдумывание идеи, сбор материала и собственно само написание книги – это три разных образа жизни. Но в целом могу сказать, что я рано встаю. Лучше всего мне работается в первой половине дня. С семи-восьми утра я уже стараюсь начать что-то делать. И работаю, сколько голова позволяет. Иногда часов до двух – до трех. Иногда до пяти хватает сил. После пяти часов я не работаю никогда, голова после пяти уже в любом случае нерабочая. Уже начинаются личные занятия. А в десять часов вечера я ухожу в спальню с книжкой.

- А кто вас кормит в процессе работы?

- Ну, конечно, у меня завтрак, обед и ужин. Но я избавила себя от готовки. У меня есть помощница по хозяйству, которая покупает продукты и готовит. Мы с мужем садимся за стол, обедаем, пьем кофе - на это уходит около сорока пяти минут. Я не сторонник быстрых перекусов. Обычно к концу работы над книгой я уже очень сильно устаю. И работаю не до пяти, а до двух.

- Получается, вы пишете каждый день?

- Нет, конечно. Бывает, утром просыпаюсь, прочитываю, что я написала вчера, чтобы как-то разогнать мысль, и понимаю, что я в тупике: не знаю, что писать. Сижу-сижу. Вижу, что сегодня мне не пишется, и тогда выключаю компьютер и занимаюсь чем-то другим. Голова – это не механизм, мозг живет своей жизнью. Бывают дни, когда работа идет хорошо, бывают перерывы по несколько дней и даже по две недели. Если я потеряла нить или мне не нравится то, что я придумала, нужна пауза, чтобы понять, что делать дальше.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Настоящее имя - Марина Алексеева, образование - юридический факультет МГУ. Много лет работала в милиции, дослужившись до звания подполковника. Ее писательская карьера началась в 1992-м, когда в журнале «Советская милиция» была опубликована детективная повесть «Шестикрылый Серафим», написанная в соавторстве с Александром Горкиным. С тех пор опубликовала десятки книг, в частности, более тридцати детективов о приключениях оперативника и аналитика Анастасии Каменской. По официальным данным Книжной палаты за 2017 год, Маринина - четвертый по популярности автор в России, после Дарьи Донцовой, Стивена Кинга и Рэя Брэдбери.