Точно беременна: Мама Меган Маркл косвенно подтвердила слухи об «интересном положении» дочери

10 Сент. 23:05 2018-09-10T23:15:40+03:00

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Слухи о том, что Меган Маркл беременна, регулярно начали появляться в западных СМИ сразу после свадьбы актрисы с принцем Гарри. Но в полный голос об этом заговорили на прошлой неделе, когда герцогиня Сассекская появилась вместе с мужем на благотворительном концерте, посвященном столетию окончания Первой мировой войны. На Меган красовалось просторное платье, маскирующее ее фигуру. При том, что раньше голливудская звезда была не прочь похвастаться своими точеными формами и всегда одевалась исключительно в облегающие наряды, это выглядело весьма подозрительно. И вот теперь версия о том, что в королевском доме ждут пополнения в семействе, получила новое подтверждение, Мама Меган, 62-летняя Дория Рэгланд, записалась на курсы по уходу за младенцами. Мать герцогини вовсю готовится стать бабушкой: Дориа собирается помогать дочке с будущим наследником, не полагаясь на услуги профессиональных нянь.

Как сообщают Дни.ру со ссылкой на The Daily Star, Дориа занимается на дому. Миссис Рэгланд наняла сразу двух педагогов, которые обучают ее премудростям ухода за малышами. Конечно, Дориа вырастила собственных детей – но времена изменились, и сейчас появилось много новых средств, помогающих заботиться о новорожденных. Мама Меган не хочет ударить в грязь лицом, ухаживая за внуками, вот и решила освежить свои воспитательные навыки.

Мама Меган, 62-летняя Дория Рэгланд, записалась на курсы по уходу за новорожденными.Фото: EAST NEWS

- Меган не хочет нанимать помощников, когда малыш появится на свет. Она считает, что с ролью няни лучше всего справится ее мать, - сообщают источники из окружения. - Дория давно решила, что будет заниматься внуками, когда выйдет на пенсию.

В ближайшее время Дориа собирается переехать из Америки в Великобританию, чтобы быть ближе к дочке и ее первенцу. На днях мама Меган секретно слетала в Англию, чтобы повидаться с дочкой. Говорят, Дориа утешала герцогиню после ее ссоры с отцом, который рассказал журналистам слишком много неприятных вещей, глубоко ранивших Меган.

Широкий наряд спровоцировал новые слухи о беременности Меган.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, герцогиня Сассекская родилась в Лос-Анджелесе, ее отец – белый, мама – темнокожая. Отец Том Маркл работал директором по свету на съемках двух популярных сериалов – «Женаты, с детьми» и «Центральный госпиталь». Мама Дориа Радлан преподавала йогу. Родители развелись, когда Меган была совсем маленькой, ее отец создал новую семью, которую вскоре тоже бросил. Сейчас Том живет в маленьком городке на границе с Мексикой и перебивается случайными заработками, в том числе и продавая свои фото и интервью папарацци. Из-за этого у него с дочкой и возникли разногласия.

Британский принц Гарри и звезда сериала «Форс-мажоры» обвенчались 19 мая в Лондоне. После свадьбы молодожены уехали в свадебное путешествие. Поначалу Гарри и Меган планировали провести медовый месяц в Африке. Но в последний момент передумали и отправились в Канаду. Говорят, именно там в милом консервативном канадском отеле молодожены и работали над своим первенцем. Меган всегда говорила, что очень хочет детей, и не собирается тянуть с продолжением рода.