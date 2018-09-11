Метеорологи Тимирязевской академии рассказали о самом длинном лете за всю историю метеонаблюдений

СЕГОДНЯ 00:05 2018-09-11T00:10:20+03:00

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Это лето в центральном регионе России выдалось самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Об аномалиях российской погоды, а также о том, ждать ли нам бабьего лета, рассказала руководитель Метеообсеватории Тимирязевской академии Татьяна Россинская.

Минувшее лето оказалось богатым на метеорекорды: впервые в этом году среднесуточная температура, характерная для летнего времени (+15 градусов), была отмечена еще в конце апреля. На смену теплому маю пришел небывало жаркий июнь: столбики термометров в первый месяц лета поднимались до отметки в 25-29 градусов. Июль тоже оказался выше климатической нормы. Средний месячный показатель составил 20,3 градусов при норме 18,3 градусов. Июльские дожди и высокая влажность воздуха приводили к переувлажнению верхнего слоя почвы. Выпадавшие осадки затруднили работу аграриев: во время сильных дождей уборочная техника простаивала.

Август-2018 вошел в топ-5 самых теплых в 140-летней летописи московской погоды. По наблюдениям метеорологов Тимирязевской академии, средняя температура воздуха в августе держалась на уровне 19,8 градусов при норме 16,6 градусов. При этом целых 18 дней воздух в дневные часы прогревался до 25-30 градусов.

По словам специалистов главного аграрного университета России, жаркая погода при умеренных осадках (в августе выпала всего четверть месячной нормы дождей) была благоприятна для уборки зерновых культур. А вот картошка такую погоду не любит: для завершения процесса вегетации влаги в почве было недостаточно, и это негативно скажется на урожайности картофеля.

По прогнозам метеорологов Тимирязевской академии, в ближайшие дни сохранится теплая и сухая погода, днем ожидается 22-24 градуса. Лето в Москве и центральном регионе России продолжится.