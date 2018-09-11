Ну просто звери: Врачи запретили Ким Кардашьян делать селфи

СЕГОДНЯ 00:46 2018-09-11T00:57:28+03:00

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Страшная весть пришла в дом Ким Кардашьян: врачи запретили самой фигуристой модели США делать селфи. Отныне – никаких «луков» у зеркала и самолюбования на расстоянии вытянутой руки. Столь суровый вердикт медики вынесли после того, как Ким повредила запястье. Очевидно, пытаясь сделать очередной снимок себя, любимой.

О диагнозе врачей Ким рассказала в тизере новой серии шоу «Семейство Кардашян». В разговоре с родственниками модель сообщила, что не сможет некоторое время делать селфи. После того, как 36-летняя Ким повредила запястье, медики категорически запретили ей держать телефоне на весу. А только так, как известно, можно сделать селфи. Новость стала для Ким настоящей мукой, ведь звезда реалити должна постоянно делать новые снимки и выкладывать их в Инстаграме, чтобы ежеминутно подогревать интерес к себе. К тому же соцсети для Кардашьян – один из самых верных источников дохода. Один рекламный пост в Истаграме Ким стоит 500 тысяч долларов. А без селфи, того и гляди, звезда пойдет по миру.

Папарацци как-то стали свидетелями прогулки Кардашьян на яхте: модель битый час не выпускала телефона из рук.Фото: EAST NEWS

Впрочем, сообразительная Ким быстро нашла выход: она нашла себе личного оператора. Ким попросила свою ассистентку Пэкси помогать ей с фото и видеозаписями. Девушки уже записали промо-видео нового аромата Кардашьян, при этом смартфон держала в руках личная помощница Ким.

- Это поможет Ким разгрузить руку и оставаться активной в социальных сетях, - одобрила идею мать Ким Крис Дженнер.

Те, кому довелось наблюдать за Кардашьян со стороны, знают, что самая крутая «попа» Америки любит свои селфи больше собственных детей. Как-то папарацци сделали серию снимков во время прогулки семейства Кардашьян на яхте. Ким, одетая в облегающий розовый спортивный костюм, буквально не выпускала телефона из рук. Битый час брюнетка сидела на палубе и снимала себя на смартфон, добиваясь идеального селфи. При этом Ким не обращала ни малейшего внимания на дочь Норт и сына Сэйнта, которые копошились рядом. И если бы не зоркий глаз помощницы Кардашьян, дети наверняка бы свалились за борт в океан.

Во время прогулки Ким делала селфи, не обращая ни малейшего внимания на детей. Дочь Норт так и норовила свалиться за борт.Фото: EAST NEWS

Ким – просто мастер создавать сенсации на пустом месте и привлекать к себе всеобщее внимание. Модель умеет делать деньги буквально из воздуха. Пару лет назад бывшая помощница Кардашьян приоткрыла секреты «кухни» модели: по ее словам, Ким тщательно продумывает каждое свое появление на публике. У звезды реалити есть свои «прикормленные» папарацци, которым она звонит и предупреждает, где и когда появится. А когда фотографы подкарауливают ее у выхода, делает вид, что она страшно изумлена. Благодаря этой тактике Ким умудряется зарабатывать миллионы, не имея особых талантов. Все, что она делает – просто постит фотографии в Инстаграм. Но, учитывая, что у дивы 116 миллионов подписчиков, каждый рекламный пост на ее страничке стоит полмиллиона долларов. Все, что она показывает в Инстаграме, моментально раскупается как горячие пирожки.

Телефон в боевой готовности: это любимая поза звезды.Фото: EAST NEWS

Не так давно Ким заработала 5 миллионов долларов всего за пять минут. Модель выпустила три новых именных аромата в рамках своей парфюмерной коллекции: Kimoji Cherry, Kimoji Peach и Kimoji Vibes. Окружение звезды уверяет, что Кардашьян не потратила на их рекламу ни цента. Она просто пошла проверенным способом и публиковала в Инстаграме свои обнаженные снимки, рассказывая о новых ароматах. Способ оказался более чем эффективным. После того, как продажи парфюма стартовали в Интернете (по цене 45 долларов за флакончик), преданные поклонницы Кардашьян раскупили всю партию за считанные минуты. Тем самым обогатив модель на пять миллионов долларов. К слову, в прошлом году сразу после запуска косметическая линия принесла звезде реалити-шоу 14 миллионов долларов.