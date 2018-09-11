Юрий Трутнев: Я хочу, чтобы каждый инвестор, вложивший деньги на Дальнем Востоке, был успешен

СЕГОДНЯ 12:05 2018-09-11T02:16:03+03:00

Замглавы правительства и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев известен своим системным подходом в достижении целей, жесткими принципами и требовательностью к коллегам

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И все это ради ускоренного экономического роста на вверенной ему территории. Мы выбрали самые яркие цитаты вице-премьера

«КОГДА ПРЕДПРИЯТИЕ РАБОТАЕТ – ЭТО ЛУЧШАЯ РЕКЛАМА»

– На Дальнем Востоке идет нормальная индивидуальная работа с инвесторами. Мы каждый проект смотрим, как он идет, что мешает, кто мешает. Стараемся по любому обращению инвестора вмешиваться в процесс. Я хочу, чтобы каждый инвестор, который принял решение вложить деньги на Дальнем Востоке, был успешен, потому что дальше информация об успехе разойдется быстрее, чем наши выступления и призывы. Когда люди успешно реализовали проект, им помогли с преодолением каких-то препятствий, предприятие работает – это и есть лучшая реклама инвестициям на Дальний Восток России.

«НАДО ЛОМАТЬ МЕНТАЛЬНОСТЬ НАШИХ ЧИНОВНИКОВ»

– Многие страны развивались и развиваются в рыночных условиях столетиями. За это время они отшлифовали свою законодательную базу и создали коридоры для инвестиционных процессов, где люди достаточно редко наталкиваются на закрытые двери. Когда я задаю вопрос инвесторам, что им надо, чтобы совсем упростить работу, они просят английское право. Но английское право создавалось гораздо дольше, чем существует новая экономика в России, поэтому там многие вопросы отработаны именно под интересы бизнеса. Нам придется пройти этот путь, но значительно быстрее, и, уж извините, ломая ментальность тех чиновников, которые считают себя великими, что они тут сидят регулируют, а бизнес там пусть ищет какие-то подходы. Не получится, бизнес не будет искать – он в этом случае просто не будет вкладывать в экономику Российской Федерации. Надеюсь, наступит когда-нибудь прекрасное будущее, когда все законодательство будет идеально отрегулировано, все контрольные органы, которые сегодня нередко создают дополнительные барьеры, тоже будут полностью отстроены под интересы экономики. Тогда темпы экономического развития будут реально прорывными.

«НУЖЕН КООРДИНАЦИОННЫЙ ОРГАН ДЛЯ РАЗВИТИЯ АРКТИКИ»

– Такую работу по Дальнему Востоку провели. Наверняка ее можно критиковать и ее надо совершенствовать каждый день. Но развитие Дальнего Востока – это сегодня система. Если что-то в ней не срабатывает, я понимаю, на что мне воздействовать, чтобы система исправилась и двигалась в необходимом направлении. В Арктике такой структуры управления не наблюдается, и на ее создание уйдет какое-то время. Надо от начала до конца собирать систему для развития Арктики. Мы будем создавать координационный орган, потому что без координации работа не может быть организована. При этом все, что я сказал, не означает, что работа в Арктике не ведется. Там есть замечательные специалисты, которые проводят глубокие научные исследования. Но влияние государства на эти процессы необходимо приводить в правильное организационное состояние.

«МОСТ НА САХАЛИН – ЭТО НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ»

– Я свою позицию сформулировал. Письменно, на главу государства. Позиция простая. Я и мои коллеги, которые вместе со мной работают для развития Дальнего Востока, считают, что строительство моста создаст дополнительное стратегическое преимущество для страны и новые возможности развития – отнюдь не только связь между Сахалином и материком, а гораздо более широкие перспективы. А вот какое решение примет президент страны, учитывая, что это дорогой объект по капитальным вложениям, стратегический объект, такое и будем выполнять.

«ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ВОСТРЕБОВАН»

– Сегодняшняя активность у нас выше предыдущего года. Эта тенденция наблюдается каждый год. Значит, форум востребован, но это повышает нашу ответственность, потому что для нас абсолютно принципиально проводить форум так, чтобы для людей это было полезно, эффективно, интересно. Было бы здорово, чтобы Индия вошла в число основных инвесторов. Как только наберем достаточное количество заинтересованных в инвестировании компаний, то обязательно проведем день инвестора с ними.

(Из интервью агентству «РИА Новости» от 5 июля 2018 г.)

Векторы развития Дальнего Востока

Рост экономики любого региона – это комплексная задача. Только привлечением инвесторов ее не решить

Деньги нужно вкладывать не только в строительство новых промышленных предприятий, но и развивать инфраструктуру, инвестировать в создание комфортной городской среды, а также заботиться об экологии. Отрадно, что все эти принципы уже реализуются на Дальнем Востоке.

1. Инвестиции в новые проекты

Появляются новые отрасли, например алмазопереработка. Создаются новые предприятия и расширяются старые – в агробизнесе, строительстве, строительстве кораблей…

2. Ориентация на экспорт

Многие проекты, реализуемые на Дальнем Востоке, заточены на поставки за рубеж. И вектор от сырьевых товаров постепенно смещается в сторону высокотехнологичной российской продукции, товаров легкой промышленности и агропромышленного комплекса.

3. Развитие инфраструктуры

Главная боль Дальнего Востока – отсутствие транспортной инфраструктуры. Эти проблемы расшивают точечно – под конкретного инвестора и под конкретный проект.

4. Развитие Арктики и Северного морского пути

Это новый вектор развития, который теперь входит в компетенцию вице-премьера Юрия Трутнева, отвечающего за развитие Дальнего Востока. Экономическое укрепление нашего северного тыла – одна из стратегических задач государства на ближайшие годы.

5. Привлечение туристов

Туризм в последние годы – это самая быстрорастущая отрасль в мире. По данным Всемирного совета путешествий и туризма (WTTC), в 2017 году в секторе путешествий было создано 20% всех новых рабочих мест в мире. Отрасль выросла на 4,6%, что в полтора раза превышает рост мировой экономики в целом.

У российского Дальнего Востока огромный туристический потенциал и возможность занять большую долю этого мирового рынка.

6. Поддержание экологии

«Фишка» Дальнего Востока – огромные просторы и нетронутая природа. И реализация крупных промышленных проектов не должна вредить окружающей среде. Либо это воздействие должно быть снижено до минимума.

7. Повышение качества жизни

Чтобы привлечь людей на Дальний Восток, особенно в условиях дефицита кадров, необходимо обеспечить комфортную среду для проживания. Этим в правительстве начали плотно заниматься с 2017 года.

В течение ближайших трех лет на социальное развитие Дальнего Востока будет направлено 55,8 миллиарда рублей.

8. Развитие культурных проектов

Качество жизни людей зависит не только от наличия работы, жилья и дорог, но и от возможностей для проведения досуга.