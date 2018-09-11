Гнев небес: на США вот-вот обрушится мощнейший ураган «Флopeнc»

СЕГОДНЯ 14:30 2018-09-11T14:31:47+03:00

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Астронавты, находящиеся сейчас на Международной космической станции (МСК), сняли на видео ураган «Флоренс», приближающийся к восточному побережью США.

Еще в конце прошлой недели «Флоренс» не внушал особых опасений, поскольку ослаб до уровня тропического шторма. Но вдруг снова набрал силу. Haциoнaльный цeнтp уpaгaнoв (National Hurricane Center — NHC) присвоил «Флоренс» 4 категорию опасности. И не исключил, что ее придется повысить до уровня 4+. В таком случае надвигающийся ураган станет самым мощным с 1954 года.

Так "Флоренс" выглядит в инфракрасном диапазоне на снимке с метеорологического спутника НАСА.

Ураганный ветер дует со скоростью 200 километров в час. И продолжает усиливаться. Метеорологи обещают катастрофические приливы и осадки до 700 миллиметров.

Миновав в среду Багамские и Бермудские острова, 13 сентября — в четверг вечером или к утру пятницы - «Флоренс» доберется до побережья США. Первым стихию встретит штат Северная Каролина. Достанется и Южной Каролине. Там уже объявили эвакуацию.

Прогноз движения урагана.