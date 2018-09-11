Поймали волну: Студентки Тимирязевской академии заняли первое место в международном конкурсе ландшафтных проектов

СЕГОДНЯ 14:55 2018-09-11T15:03:15+03:00

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Студентки Тимирязевской академии одержали убедительную победу и доказали свой профессионализм и креативность: Полина Соломатина и Светлана Дайнеко заняли первое место в студенческой номинации Международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем». За свой проект «Лови волну: кто успел, тот и сел!» студентки факультета садовой и ландшафтной архитектуры были награждены крупным денежным призом — девушкам вручили сертификат на 500 тысяч рублей.

Студенческие проекты оценивало международное жюри конкурса «Цветочный джем», в состав которого вошли лучшие профессиональные ландшафтные дизайнеры из России и со всего мира. В финале конкурса за победу боролся 41 проект участников из девяти стран мира. Студентки РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева оказались на голову выше всех. Свой проект девушки готовили все лето: вместе с подрядчиком выбрали материалы для зоны отдыха и следили за практическим исполнением. А когда деревянные конструкции были готовы, добавили необходимые штрихи – выбрали и высадили растения, наклеили светодиодные ленты и прикрепили подушки.

Студентки Тимирязевской академии впечатлили международное жюри своим проектом зоны отдыха "Лови волну: кто успел, тот и сел!». Фото: timacad.ru

- Победительницам удалось создать имитацию моря прямо посреди бетона и городских высоток, - рассказывает куратор проекта, ассистент кафедры ландшафтной архитектуры Ольга Скабелкина. - Вершины волн они украсили растением, что напоминает морскую пену, а создать эффект заката им помогли светодиодные светильники и ленты.

Победительницам удалось создать имитацию моря прямо посреди бетона и городских высоток. Фото: timacad.ru

Гости московского фестиваля «Цветочный джем» по достоинству оценили красивую зону отдыха, созданную руками студенток Тимирязевки. К слову, второе место в студенческой номинации тоже досталось учащимся РГАУ-МСХА: «серебро» в конкурсе взял проект «Другое измерение». Его авторы - студентки факультета садовой и ландшафтной архитектуры Екатерина Мочалова, Полина Джус, Дарья Бонина и Василиса Говорухина.