2018-09-11T17:17:48+03:00
ВЭФ-2018

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин: Пора продавать доллары и покупать рубли

Министр считает, что наша валюта может укрепиться
Евгений БЕЛЯКОВ
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время сессии "Финансовый центр и офшор на Дальнем Востоке" в рамках IV Восточного экономического форум. ФОТО Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАССМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин во время сессии "Финансовый центр и офшор на Дальнем Востоке" в рамках IV Восточного экономического форум. ФОТО Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
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Рубль сильно недооценен. Такое заявление на Восточном экономическом форуме во Владивостоке сделал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

- Создается определенный валютный навес над валютным рынком, который затем, конечно же, вернет курс национальной валюты к равновесному значению. Сейчас, по нашим оценкам, он находится существенно ниже, - заявил министр.

По его словам, в ближайшие полгода-год наша валюта обязательно окрепнет. В прогнозах правительства - до 63 - 64 рублей за доллар. Для сравнения, во вторник вечером «американец» стоил больше 70 рублей, а евро - больше 81 рубля. За последний месяц наша валюта подешевела примерно на 15%.

- Механизм плавающего валютного курса означает, что могут происходить довольно значительные отклонения, - сказал Орешкин. - Все это связано с краткосрочными потоками капитала и настроениями, которые есть на рынке.

По его словам, эти факторы скоро сойдут на нет. А высокая цена на нефть с высокой вероятностью останется. Сейчас баррель «черного золота» стоит почти $80. И при нынешнем курсе бюджет получает сверхдоходы от ее экспорта. Судите сами: если раньше эталоном стоимости бочки нефти была сумма в 3600 рублей ($60 за баррель при стоимости доллара в 60 рублей), то сейчас за тот же объем дают… 5500 рублей ($78 при курсе в 70,5 рубля).

- Ситуация с рублем абсолютно не требует никаких экстраординарных вмешательств, - поддержал коллегу первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов. - Поэтому никаких обязательных продаж валютной выручки от предприятий требовать не будем.

Напомним, недавно Минэкономразвития опубликовало экономический прогноз до конца 2024 года. Как считают в ведомстве, наша экономика к концу шестилетки начнет расти на 3 - 4% в год. При этом курс доллара в этот период якобы не поднимется (в среднем по году) выше 68 рублей. Видя нынешние курсы валют, в прогноз Орешкина поверить очень сложно. Если не сказать, невозможно. Слишком давно взрослые россияне перестали верить в сказки.

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