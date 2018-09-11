Почему на лице и теле появляются отеки: врачи назвали 8 главных причин

СЕГОДНЯ 19:15 2018-09-11T19:36:16+03:00

А также рассказали, чем опасны отеки на разных частях тела и как с ними правильно бороться

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Отеки это всегда сигнал того, что по каким-то причинам у вас в организме (в тканях, в межклеточном пространстве) происходит избыточное накопление жидкости. Считается, что отеки проявляются внешне, когда задержка жидкости в организме составляет более 5 литров, рассказывает кардиолог, врач высшей категории Тамара Огиева.

Часто отеки могут сигналить о важных проблемах со здоровьем, являются симптомами серьезных болезней. Например, у сердечников (когда сердце плохо качает кровь, нарастает сердечная недостаточность) отеки, как правило, появляются на ногах в области щиколоток, нижней части живота. При проблемах с почками отекают прежде всего веки, лицо и кисти рук.

Нередко отеки возникают у вполне здоровых людей при неправильно подобранных диетах, голодании, если перебрали с алкоголем. Кстати, изабыток алкоголя обладает таким неприятным свойством - одновременно вызывает симптомы обезвоживания, и при этом не дает жидкости нормально выводиться из организма, загоняет ее в межклеточные пространства. Вот отсюда и набрякшие мешки под глазами и одутловатый овал лица поутру.

Вот самые частые причины отеков, о чем они сигналят, и как с ними бороться:

1. Легкие отеки в конце дня у молодых женщин, у людей, которым приходится работать стоя (продавцы, парикмахеры и т.д.).

- Нет повода беспокоиться. Когда мы долго стоим, давление в капиллярах ног повышается. Этим объясняются легкие отеки к концу дня у вполне здоровых людей. Поможет отдых на диване с приподнятыми ногами и кремы-гели на растительной основе, снимающие усталость ног.

2. Отеки у женщин, сопровождаются сонливостью, плохим настроением, хандрой, головной болью, повышенным аппетитом. Есть временная зависимость - раз в месяц.

- Виноват предменструальный синдром. Он во многих случаях сопровождается отечностью: отекают лодыжки, припухают веки и становится одутловамым лицо. Могут опухать десны, суставы. После “критических дней” эти явления проходят.

3. Асимметричные отеки на ногах. Страдают ими в основном женщины. Есть четкая граница между отечной и нормальной частью. Даже если потом отекает другая нога, видна асимметрия.

- Вероятнее всего у вас проблемы с венами - тромбофлебит, варикоз. Необходимо проверить сосуды ног. Второй вариант - это воспаление или врожденный дефект лимфатических сосудов, поясняет врач-флеболог Алексей Степанов.

4. Резко возникший отек, покраснение, боль после укуса насекомого, после того, как вы отведали непривычной пищи или понюхали цветочек, вас укусила оса или случилась реакция на прием медикаментов.

- Выраженная аллергическая реакция, похоже, это отек Квинке, говорит врач-аллерголог Евгений Заславский. - Сопровождается эта беда зудом, напряжением, повышением температуры. Опасность представляет отек на лице, слизистых рта, глотки, может быть приступ ухушья. Срочно нужны антигистаминные препараты и прочее антиаллергическое лечение.

5. Отеки, вначале на ногах, достаточно плотные, возникают постепенно, незаметно, в основном появляются к вечеру, есть другиек симптомы в виде одышки, снижения толерантности к физнагрузкам (проще говоря, стало тяжко по лестнице подниматься и выполнять привычную физическую работу).

- Скорее всего шалит “мотор” - это сигнал сердечной недостаточности. Отеки на ногах, в области поясницы, увеличение печени, все это признаки застойных явлений в большом круге кровообращения, рассказвывает кардиолог Тамара Огиева.

6. Отеки быстро нарастают, отекает все тело, процесс начинается с лица и век, отеки мягкие, водянистые, подвижные, чаще появляются по утрам.

- Типичные почечные отеки. Без них не обходится обострение мочекаменной болезни, пиелонефриты и прочие воспаления, когда надо срочно идти к нефрологу или урологу.

7. Отеки появились на фоне диеты, нарушения пищеварения, длительных болей в эпигастральной области, после операции на кишечнике. В крови часто отмечается снижение белка.

- В норме белки выполняют важную функцию - они не дают развиваться отекам, задерживая воду, говрит гастроэкнтеролог-диетолог Светлана Бережная. - При резком уменьшении содержания белка в организме начинается отеки. При голодании или неверной диете уменьшается поступление белка с пищей, при болезнях кишечника нарушается всасываемость белков в кровь.

8. Отеки на кистях и стопах, кожа над отеком грубая, плотная, в отличие, например, от сердечных отеков. Ямка при надавливании не образуется. Общее самочувствие неважное: сонливость, вялость, пониженная температура, редкий сердечный ритм, нарушения в половой сфере.

-Такие симптомы часто говорят о развитии микседемы. Так называется состояние при выраженном нарушении функции щитовидной железы гипотиреозе. Иногда возникает после удаления части щитовидной железы, рассказывает психоэндокринолог Наталья Гридасова.

ВАЖНО!

Какие анализы надо сдать, если у вас появляются отеки

- Общий и биохимический анализ крови. Они покажут количество белка, уровень глюкозы и других жизненно-важных показателей.

- Анализ мочи на наличие белка, сахара, количества эритроцитов, лейкоцитов.

- Пройти ЭКГ и ЭХО-кардиографию, чтобы узнать, нет ли сердечной недостаточности.

- Доплерографическое исследование сосудов - проверить на предмет тромбов и воспаления.