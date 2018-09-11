78-летний Эммануил Виторган снова готовится стать отцом

СЕГОДНЯ 19:33 2018-09-11T19:47:50+03:00

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В этом году Эммануил Виторган и его супруга 56-летняя Ирина Млодик стали родителями. У них родилась дочь Этель, в которой зрелые родители души не чают. При этом, что в обществе тогда их чересчур взрослое родительство осудили многие. В сети люди писали, что всему свое время, и рожать ребенка в столь позднем возрасте это делать его обузой для своих взрослых детей. Однако, сама пара старалась на такие комментарии не реагировать. Более того, на днях Эммануил Виторган стал героем передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, где заявил, что они с супругой не собираются останавливаться на достигнутом и они хотят родить ей братика в скором времени.

«Она (Этель) замечательная, такая чудная девочка. Не кричит, не плачет. Более того, мы готовимся к появлению братика. Надо, чтобы они дружили, помогали друг другу», — признался он.

Напомним, Эммануил Виторган стал отцом в третий раз 26 февраля. Пара не афишировали скорое прибавление в семействе. Они часто посещали светские мероприятия, но при этом никак не комментировали радостное событие. После того, как новость стала достоянием общественности, супруга актера заявила, что сама родила малышку.

Общаясь с «КП» друг семьи Феликс Царикати отметил, что звездные родители часто ходят в гости к друзьям, но стараются надолго не отлучатся из дома. Сейчас все мысли и мечты новоиспеченных родителей связаны с Этель. Почти все лето пара провела в Юрмале, и вегде брала дочку с собой.

«Мне раньше казалось, что для Эммануила Гедеоновича рождение еще одного ребенка не будет большим событием, все-таки у него уже есть правнуки. Я ошибался. Такой взрослый папа и такой счастливый! Я думал, что Ира будет счастливее. А Ирина, как мне кажется, пока до конца не понимает, что у нее произошло в жизни. Эммануил Гедеонович просто летает от счастья. Он безумно любит этого ребенка. Все время торопит Иру: «Ириша, пошли домой, нас доча ждет!» По моим наблюдениям, в первую очередь Эммачка к дочке бежит. У них, конечно же, няня есть, которая помогает им присматривать за ребенком. Они с нянечкой каждые десять-пятнадцать минут созваниваются», - поделился тогда Царикати.

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