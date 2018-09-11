Глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева: «Новые технологии нужны везде: и на внутреннем, и на внешнем рынках»

СЕГОДНЯ 12:30 2018-09-11T12:38:07+03:00

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На Восточном экономическом форуме обсуждают развитие инноваций. Развитие экономики страны зависит от большого числа факторов. Это и стимулирование новых технологий, и налаживание взаимодействия между крупным бизнесом и маленькими инновационными компаниями, и улучшение инвестклимата в регионах, и подготовка высококвалифицированных кадров. О том, как объединить эти процессы для развития страны, в интервью в открытой студии «КП» на Восточном экономическом форуме рассказала гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

«ПОДДЕРЖКА СТАРТАПОВ – ЭТО ВСЕГДА ПРАВО НА ОШИБКУ»

- Светлана, в нашей стране давно развивают инновации. Есть много государственных институтов, оказывающих поддержку. Ваше агентство сейчас разработало некий стандарт внедрения инноваций и технологий, который поможет нашим технологическим компаниям. Что это за стандарт? Зачем он нужен?

- Мы в своей работе всегда отталкиваемся от предложений и мнений бизнеса, предпринимателей. Идея стандарта возникла внутри АСИ, это был запрос технологических стартапов. Мы тесно взаимодействуем в рамках с РВК, Сколково, Сбербанком, Фондом развития интернет-инициатив. Все отмечают необходимость некоего регламента внутрикорпоративной культуры компаний по работе с инновациями, как внутренними, так и внешними. А также необходимость некоторых алгоритмов взаимодействия в том числе образовательных форматов, правил, юридической обвязки этой сделки. Это лежит пока в начальной стадии развития. Есть более-менее успешные российские компании, которые уже наработали методом проб и ошибок понимание, как эффективно работать с инновациями. У кого-то это менее развито.

- Этот стандарт. Он больше в помощь инноваторам или все-таки крупному бизнесу?

- Это в помощь крупному бизнесу, с точки зрения заказчика. Но пользователями этого стандарта могут стать технологические стартапы, небольшие бизнесы и компании. К примеру, в Китае в программе повышения технологического развития до 2025 года стоит задача для

частных компаний увеличить в 1,5 раза объем инвестиций в НИОКР. И правительство выдает некие рекомендации частным компаниям, как достичь этих KPI (ключевых показателей эффективности. – Ред.), в том числе за счет внедрения всевозможных цифровых платформ, экологических стандартов, как должна быть выстроена корпоративная культура. Те элементы стандарта, которые мы закладываем для себя, очень тесно перекликаются. Мы не изобретаем что-то новое. Мы хотим посмотреть на лучшие международные и российские практики крупных компаний, как они работают с технологиями. Это для них некий рекомендательный регламент, алгоритм, который позволит максимально эффективно поддержать внутри того же директора по инновациям. У нас целая процедура закупок и приоритизации с точки зрения финансирования тех или иных проектов. Например, сейчас, когда директор по инновациям, который понимает необходимость внедрения новых технологий для того, чтобы производство было максимально эффективным, выносит это на совет директоров, он не всегда находит понимание.

- Инновации – это всегда риск потерять деньги...

- Именно так. И у нас в России еще нет культуры оценки рисков в венчурном финансировании. Та же прокуратура, Следственный комитет, когда речь идет о бюджетном финансировании. Они считают, что, если у вас не получилось, значит, бюджетные деньги были потрачены нецелевым образом. А венчурное финансирование, финансирование и поддержка стартапов – это всегда право на ошибку. Из ста проектов могут выстрелить десять. Как корпорациям правильно внутри российского законодательства выстраивать эти механизмы? Поэтому и было принято решение разработать правила игры. Без права на ошибку невозможно идти дальше и говорить о новых технологиях и инновациях. Стандарт – именно про это.

- Как будет применяться этот стандарт?

- Этот проект мы реализуем консорциумом с нашими партнерами – Сбербанком, Фондом развития интернет-инициатив, «Сколково» и РВК. Это будет общий регламент работы. Мы обсуждали на первой стратегической сессии вместе с представителями 50 крупных российских компаний запрос с их стороны. Мы планируем, что до конца года этот стандарт будет сформирован. Он носит рекомендательный характер. Следующий этап оценки может быть рейтинг компаний, которые наиболее эффективно внедряют этот стандарт. Это будет знак для контрагентов, что эта компания работает по новым стандартам внедрения новейших технологий, что корпорация понимает, как работать с технологиями.

- Если стандарт начинает работать, как это отражается в целом на нашей экономике?

- Если говорить о макропоказателях, это доля инноваций и технологий в валовом внутреннем продукте. В 2010-2014 годах она ежегодно составляла порядка 1,1% прироста в ВВП. Это нормальная цифра. Если мы говорим о решении задач, поставленных президентом России

(что к 2025 году мы должны повысить ВВП в 1,5 раза), то доля этого фактора ежегодно должна составлять не менее 4%. Без нового принципа организации взаимодействия органов власти, крупных корпораций, технологических предприятий нельзя идти дальше. Для каждой

компании это повышение производительности труда, увеличение доли инвестиций в научные разработки, повышение доли покупки технологических стартапов и внедрение новых технологий. Невозможно конкурировать сегодня ни на внутреннем, ни на внешнем рынке, не занимаясь внедрением новых технологий.

«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – ПРИОРИТЕТ НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ»

- У нас развитие экономики зависит от прихода крупных инвесторов. Как вы оцениваете инвестиционную привлекательность регионов Дальнего Востока?

- Основным индикатором оценки инвестиционной привлекательности является национальный рейтинг, который ежегодно составляется по опросам предпринимателей. Раньше Дальний Восток не блистал по оценкам бизнеса и всегда находился в основном на последних позициях.

Но прошлый год был кардинально переломным. На Госсовете по развитию Дальнего Востока президент Владимир Путин поставил задачу войти регионам Дальнего Востока в топ-30 инвестиционного рейтинга к 2020 году. Думаю, что губернаторы и региональные органы власти

серьезно пересмотрели показатели, аналитику, которую мы представляли по итогам рейтинга. На что жаловались предприниматели, где необходимы усилия с точки зрения госуправления, выстраивания эффективной работы институтов развития для бизнеса. Прошлый год стал

годом быстрых побед для регионов Дальнего Востока. По негативным факторам каждый субъект Дальнего Востока разрабатывал свои планы развития. Это касалось и регионального законодательства, основ государственно-частного партнерства, информационной открытости.

- Неужели одно упоминание про рейтинг так сильно стимулировало губернаторов активнее работать?

- Рейтинг – это не про оценку и ранжирование, это про лучшие эффективные практики, которые каждый субъект может использовать, они апробированные и доказанные. Здесь для губернаторов появился эффективный инструмент внедрения изменений с четкими показателями, с четкой оценкой того, что сделано. Можно сравнивать, насколько ты двигаешься относительно других субъектов РФ. Губернаторы распробовали этот механизм, видят результат. На недавнем Петербургском экономическом форуме мы презентовали итоги рейтинга за 2017 год.

Основным итогом был серьезный рост и движение регионов Дальнего Востока. У нас Хабаровский край уже выполнил поручение президента – вошел в топ-20, 18-я позиция. Серьезную динамику показали Сахалинская область, Камчатский край, Амурская область. Регионы не должны останавливаться на достигнутом. Изменения нужны постоянно. Это непрерывный процесс. В нашей стране необходимо особое влияние руководство, только тогда подчиненные и вся инфраструктура начинают работать, потому что видят это в качестве приоритета.

- Налоговые льготы тоже повлияли?

- Безусловно. Регионы Дальнего Востока – приоритет на самом высоком уровне. За последние годы серьезно обновилась инфраструктура в Приморье, на территории Дальнего Востока. Территории опережающего развития, особые экономические зоны, налоговые льготы. Динамика привлеченных инвестиций за 2017 год была выше в регионах Дальнего Востока по сравнению со среднероссийскими показателями. В структуре преобладающая доля – добыча полезных ископаемых. В связи с этим губернаторам надо диверсифицировать и не упустить из внимания механизмы поддержки малого и среднего бизнеса. Это слабая зона. Бизнес говорит: да, вы оказываете особый сервис и поддержку крупным федеральным компаниям. Но что касается малого и среднего бизнеса, который работает на территории, то все не так радужно. На среднесрочную перспективу это задача для каждого руководителя субъекта, для команды – выстраивать сервис, инструменты поддержки для среднего и малого бизнеса.

- Есть здесь некий стандарт, алгоритм, пошаговая инструкция по взаимодействию власти и бизнеса?

- Если говорить о единой площадке взаимодействия и диалога, где рассматриваются перспективы развития, стратегия, проблемы для малого и среднего бизнеса в регионах, очень хорошие площадки – инвестиционные советы при губернаторах. Это становится открытой консолидированной площадкой, где рассматриваются приоритеты развития, представляется стратегия развития региона, рассматриваются и утверждаются меры поддержки для бизнеса, утверждаются приоритетные инвестиционные проекты для региона, которые будут получать преференции со стороны субъекта. Сюда приглашают к участию бизнес-объединения, предпринимателей, которые вместе с губернатором, с профильными ведомствами могут эти вопросы обсуждать. Есть вопросы к качеству проведения таких форматов, подготовки документов, формированию повестки.

Это не должно быть для галочки. Это не будет работать, если не делать это эффективным инструментом.

О ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО БИЗНЕСА И СОЦИАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

- Крупные инвесторы сами справятся в большинстве случаев. У них часто поддержка напрямую от губернатора. А как быть малому и среднему бизнесу?

- Очень много сделано Корпорацией развития малого и среднего предпринимательства. Ее глава Александр Браверман неоднократно приезжал на Дальний Восток в рамках форума и в рамках своих деловых визитов, собирались с руководством регионов, обсуждали, какие проблемы остаются, что нужно сделать для того, чтобы максимально сделать эффективным взаимодействие регионов и бизнеса с корпорацией. Появились даже представители корпорации, которые присутствуют в регионах Дальнего Востока. Это человек, который мог бы максимально быстро организовать взаимодействие в части поддержки и формирования пакета документов, заявок, необходимых для получения мер поддержки. Мы уже видим, что увеличилась доля в госзакупках со стороны малого бизнеса в регионах Дальнего Востока, а также доступность арендных площадей, что тоже актуально и востребовано. Здесь в целом положительная динамика есть, но остаются и проблемы.

- Что за феномен такой – социальное предпринимательство? Зачем оно нужно?

- Это не новый феномен, а достаточно устоявшийся термин в международной практике. Развитые страны сегодня законодательно закрепляют статус социального предпринимателя, меры поддержки под социальное предпринимательство. Это бизнес. Должен быть проект, который на уровне рентабельности или приносит небольшую прибыль. Ключевой задачей является достижение социально-экономического эффекта либо воздействия от реализации этого проекта. Например, проект SURDO-ONLINE – это программа, обеспечивающая перевод, доступность услуг для слабослышащих людей, которые могут прийти в Росреестр, в Пенсионный фонд, в банк и через этот программный продукт взаимодействовать с работником, который представляет ту или иную службу. Это социальное предпринимательство. Когда человек думает не только про получение прибыли. И таких проектов очень много сегодня не только на федеральном уровне. Очень много в регионах. Сам термин «социальное предпринимательство», который мы закладываем сегодня законодательно, это бизнес, который определяется особыми видами деятельности. Для получения этого статуса нужно, чтобы 70% выручки было от услуг, которые оказываются людям, находящимся в особом положении. Это и есть социально-экономический эффект.

- Они, по сути, помогают государству выполнять его функции...

- Благодаря такому взаимодействию можно выстроить качественную социальную услугу, образовательную услугу. Когда ты опираешься не только на свои муниципальные, государственные учреждения, но и развиваешь такую экосистему как поддержка НКО, поддержка социальных предпринимателей, которые могут оказывать сервисы намного шире, чем государство сегодня предлагает.

КАК КОВАТЬ НОВЫЕ КАДРЫ ДЛЯ ПРОРЫВА

- На Дальнем Востоке не хватает кадров. Как вы помогаете привлекать дополнительные высококвалифицированные кадры?

- Вопросы подготовки кадров всегда остаются насущными в целом для всех регионов страны. На Дальнем Востоке в связи с миграционным оттоком населения и молодых кадров в центральную Россию это наиболее приоритетная задача. Здесь вопрос не только подготовки кадров уже специалистов под конкретные инвестпроекты, но и прогнозирование будущего. Если сегодня не закладывать клиенто-ориентированную систему подготовки еще в школе, в системе дополнительного образования и в системе средних профессиональных училищ, то через шаг мы окажемся с той же проблемой наедине. АСИ через свои проекты предлагает свои инициативы. У нас есть стандарт подготовки кадров промышленности для регионов, который основан на лучших практиках. Это и система дуального образования, учет в кадровой стратегии каждого региона мнений и запросов предпринимателей по тем компетенциям, которые будут востребованы в ближайшей перспективе. Это перестройка системы среднеспециального и высшего образования – на подготовку кадров по этим специализациям. Это профессиональные стажировки и сетевое взаимодействие. То есть когда вся система образования работает на реализацию этой стратегии.

У нас такой стандарт внедрен в Хабаровском крае, в Саха-Якутии. В Хабаровском крае определены 60 перспективных профессий, по которым сегодня система образования настроена на выполнение этой задачи для бизнеса, для экономики региона. Мы в этом году планируем, что этот стандарт будет тиражирован на все регионы Дальнего Востока.

- Как преподаватели относятся к этому?

- Очень позитивно. Здесь и образовательные треки для самих педагогов, по новым технологиям, новым образовательным программам и курсам. Рынок образовательный сегодня очень разнообразен. Сложно в этом разнообразии найти качественный продукт. На площадке АСИ благодаря пилотной апробации, оценке эффективности, мы можем предлагать регионам проверенный образовательный продукт, который может использоваться регионами, в школах на уровне системы дополнительного образования. У нас были представлены 10 проектов. Это программы, которые сегодня в онлайн-формате предлагают интересные современные продукты для школьников и учителей в части развития образовательного трека.

- А подготовка школьников? Есть ли здесь новые инициативы?

- «Кадры будущего для регионов» - наш новый проект, пилотируемый в семи субъектах РФ. Мы формируем группы высокомотивированных ребят от 14 до 17 лет, которые через годовую программу пробуют профессиональные и социальные стажировки. У них появляются наставники, они проходят через все онлайн-курсы и тестирование лучшего, что у нас есть в стране. Каждый ребенок реализует с наставником свой проект внутри региона. В том числе получая навыки проектной деятельности, развития лидерских компетенций. Задача – выстроить для региона, для губернатора карту маршрутизации для каждого ребенка, где какая потребность в части развития, саморазвития ему необходима, какая инфраструктура нужна, какая поддержка со стороны органов власти, чтобы ребенок раскрылся, создать для него больше возможностей, чтобы он был востребован экономикой региона, где в него, по сути, вкладываются.

- То есть, оцениваются его качества и где он может быть наиболее продуктивным?

- И оценка, и система развития. Ребенку предлагаются эффективные программы, которые позволяют раскрыть его таланты, профессиональные способности, дать возможность попробовать себя не в профессии, но познакомиться с ними. В формате наставников у нас выступают в том числе и успешные предприниматели. Основной акцент делается на заинтересованности школьника в открытии своего бизнеса. Технологическое предпринимательство, любая другая сфера. История успеха, история ошибок. Этот проект должен быть не таким годовым. Мы планируем его сделать на срок 3-5 лет. Для губернатора это его кадровый резерв, на основе которого он сможет выстроить всю систему подготовки, образования и сформировать кластер, работающий на экономику региона.

- Главное, чтобы в Москву потом все не уезжали…

- Пусть уезжают, получают еще более качественное образование, но у них будет понимание, что они нужны, они могут вернуться и будут востребованы, есть все условия для их развития в родном регионе.