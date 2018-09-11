Санация – будь здоров!

СЕГОДНЯ 13:35 2018-09-11T13:36:36+03:00

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Новости о санации, докапитализации и продаже Азиатско-Тихоокеанского банка каждый раз заставляют клиентов и партнеров финансового учреждения интересоваться его дальнейшей судьбой, хотя для большинства взаимодействие с крупным банком Дальнего Востока и Сибири остается без изменений. Как складываются взаимоотношения между банком и клиентами? Какие изменения в ближайшем будущем ждут АТБ?

Эти и другие вопросы мы задали руководителю временной администрации Азиатско-Тихоокеанского банка Роману Романенко.

- Роман Владимирович, с апреля этого года в банке проводится процедура санации. Почему было принято решение именно об «оздоровлении» АТБ?

- Решение о санации Азиатско-Тихоокеанского банка было принято Банком России с целью повышения его финансовой устойчивости. Это было сделано потому, что АТБ работает на Дальнем Востоке и в Сибири, это сложные регионы, для которых банк является не просто крупным, а социально значимым. Банк не только предоставляет своим клиентам стандартные финансовые услуги, но и работает с пенсионными счетами, обслуживает компании с госучастием, кредитует региональных заемщиков в сфере производства и передачи теплоэнергии, лесной промышленности, выполнения рейсов на самолетах в районах Крайнего Севера. Именно по этой причине Банк России весной 2018 года принял решение провести финансовое оздоровление АТБ.

- Какие цели ставили перед собой представители временной администрации?

- Мы изначально преследовали главную цель, а именно: взять управление банком на себя, чтобы выявить все проблемы и приступить к работе по их устранению. За четыре месяца мы полностью проверили качество активов и внутренних процедур Азиатско-Тихоокеанского банка.

Весной, в начале работы временной администрации мы привлекали средства Банка России для поддержания ликвидности в размере 6 миллиардов рублей. Уже в августе АТБ полностью вернул долг и проценты по нему в соответствии с условиями договора. У нас нет проблем с ликвидностью, банк получает дополнительную прибыль от размещения временно свободных средств. Сегодня АТБ является стабильным и операционно прибыльным банком.

- Что сегодня происходит с вкладчиками банка? С людьми, которые оформляли кредиты? Останавливается ли прием и возврат вкладов, отказывают ли людям, которые должны получить свои деньги, блокируются ли карты и счета банка?

- Нет, ничего подобного не происходит. АТБ работает в обычном режиме, а это значит, что все его клиенты, в том числе вкладчики, получают все необходимые им услуги в полном объеме и в соответствии с действующим законодательством. Банк производит платежи, принимает и выдает вклады, предоставляет новые кредиты и обслуживает ранее выданные кредиты.

Важно отметить, что после санации АТБ не остановился на месте. Наша задача предложить клиентам интересные продукты и сервисы. В банке существует много интересных наработок, предложений для физических и юридических лиц, которые постепенно реализуются. У нас имеются очень интересные предложения по кредитам, сезонным вкладам.

- Тем не менее вы ощутили отток клиентов сразу после новости о санации?

- Да, действительно, первое время люди стали нервничать и поспешили забрать деньги из банка. И мы поставили перед собой задачу успокоить клиентов, объяснив и показав им, что ситуация полностью нормализовалась.

- Успешно? Вам удалось уговорить клиентов вернуться?

- Мы стараемся максимально прозрачно и открыто вести диалог с каждым клиентом и до каждого довести информацию, что их деньгам ничего не угрожает, и они могут спокойно размещать их в нашем банке. И мы находим понимание: только в июле в банк пришло 1 900 новых клиентов - физических лиц.

Если посмотреть на цифры, то прирост по срочным вкладам в прошлом месяце составил 2,6 млрд рублей.

Объем кредитов, предоставляемых физическим лицам, также увеличивается. В июле он составил 1 млрд 578 млн рублей. Прирост кредитного портфеля - 139 млн рублей, а уже с 1 августа текущего года мы видим прирост в 260 млн, при этом выдано кредитов на сумму почти 2 млрд рублей.

За июнь, июль и август было выдано более 3000 кредитов на 614 млн рублей новым клиентам Азиатско-Тихоокеанского банка. Если сравнивать с аналогичным периодом даже прошлого года, то количество выданных кредитов в банке увеличилось.

По юридическим лицам прирост средств на расчетных счетах и депозитах в июле составил более 1 млрд рублей.

Начиная с июня АТБ стабильно демонстрирует растущие показатели операционной прибыли. Но если в июне - июле за счет продолжавшейся оценки потерь и доформирования резервов по старым проблемным активам чистый финансовый результат еще был отрицательный, то в августе, когда все потери были оценены и зарезервированы, банк вышел в плюс. АТБ закончил август 2018 года с прибылью, превышающей 400 млн рублей.

Эти цифры наглядно показывают, что банк крепко стоит на ногах, постепенно, шаг за шагом, улучшая свои показатели.

- Были ли клиенты, которые ушли и вернулись?

- Были случаи, причем как с физическими, так и с юридическими лицами, когда клиенты уходили от нас в другие банки, а спустя уже несколько недель, понимая, что с АТБ все в порядке, возвращались обратно.

Мы стараемся донести до каждого, что Банк России гарантирует непрерывность работы Азиатско-Тихоокеанского банка, объясняем клиентам, что для них ничего не меняется и поводов для волнений нет. Последние рейтинги показывают, что мы вполне успешно с этой задачей справляемся.

- Есть уже какие-то положительные примеры?

- Конечно, например, авторитетное международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по рейтингу банка с «негативного» на «позитивный».

АТБ стабильно держится в ТОП-50 по объему привлеченных вкладов и выданных кредитов, находится в ТОП-100 крупнейших банков России. Банк входит в число уполномоченных банков, допущенных к банковскому сопровождению застройщиков жилья.

АТБ продолжает и расширяет сотрудничество с крупным и средним бизнесом. В частности, недавно был подписан договор о сотрудничестве с АО «Амурстрой» - старейшей и одной из крупнейших строительных компаний Приамурья. Банк будет оказывать содействие при строительстве значимых для региона социальных объектов.

Азиатско-Тихоокеанский банк одним из первых в регионе приступил к эмиссии карт «Мир». В настоящий момент он ведет зарплатные проекты многих крупнейших организаций, в том числе бюджетных.

- Насколько нам известно, в банке сложилась непростая ситуация по вопросу выплат по векселям, которые ранее продавали через офисы банка. Как следствие пикеты на улицах, листовки, истории людей, потерявших сбережения на векселях. Как вы это прокомментируете?

- Да, проблема существует. До начала санации Азиатско-Тихоокеанский банк в рамках проектов своих бывших акционеров в качестве агента продавал через свою филиальную сеть векселя, выпущенные ООО «ФТК», оно же обещало по ним доход. Процент по векселям ООО «ФТК» был выше, нежели по вкладам банка.

Поначалу объемы вексельной задолженности были небольшими, а финансовое положение ООО «ФТК» оценивалось как удовлетворительное. Наибольший рост задолженности ФТК произошел в начале 2018 года – почти в 4 раза до 4,3 млрд рублей. Финансовое положение ООО «ФТК» ухудшалось. В 2018 году Банк России оценивал его уже как критическое, поскольку компания не могла самостоятельно расплачиваться по своим обязательствам, а собственник прекратил ее финансирование. ООО «ФТК», не имея денежных поступлений, могло расплачиваться по ранее выпущенным векселям исключительно с помощью выпуска новых векселей. А это уже «финансовая пирамида».

26 апреля 2018 года Банк России ввел в АТБ временную администрацию - Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), и продажа новых векселей была остановлена. Выплаты по ранее проданным векселям были прекращены. 4 мая 2018 года ООО «ФТК» полностью перестал перечислять деньги на оплату векселей. Банк России обратился в правоохранительные органы по факту реализации вексельной схемы, содержащей признаки финансовой пирамиды.

С момента введения в банк временной администрации все бывшие владельцы отстранены от руководства Азиатско-Тихоокеанским банком. В отношении некоторых бывших руководителей проводятся следственные действия. Согласно сведениям Генеральной прокуратуры, возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в отношении лиц из числа руководства ООО «ФТК», имевших умысел на хищение денежных средств граждан, которые не смогли получить денежные выплаты по ранее приобретенным ценным бумагам (векселям, векселедателем по которым является ООО "ФТК").

С точки зрения юридического оформления отношений между АТБ, ООО «ФТК» и векселедержателями, АТБ не является обязанным лицом по векселям. В связи с этим у временной администрации отсутствуют законные основания платить по векселям ООО «ФТК». Выплаты будут осуществляться тем векселедержателям, в отношении которых будет принято судебное решение об ответственности банка перед ними.

- Что теперь делать векселедержателям?

- Дело в том, что под действие системы страхования попадают только вклады.

На векселя ФТК гарантия не распространяется. Со стороны АТБ все материалы по вопросу ООО «ФТК» (в том числе по запросам векселедержателей) направлены в правоохранительные органы. Векселедержатели также имеют полное право самостоятельно обратиться в суд.

Кроме того, руководители Центрального банка уже заявляли о необходимости внести соответствующие изменения в законодательство и запретить продажу векселей физическим лицам через банки. То, что произошло с бумагами ООО «ФТК», еще раз подтверждает разумность этого предложения.

- Возвращаясь к вопросу санации, клиенты российских кредитных учреждений пока не очень знакомы с процедурой, и многие шаги вызывают беспокойство. В чем, например, заключается процедура уменьшения уставного капитала банка до 1 рубля?

- Уставный капитал был уменьшен до 1 рубля, соответственно, практически обнулилась доля прежних владельцев банка. Это один из принципов санации: лица, под руководством которых банку потребовалось финансовое оздоровление, больше не могут управлять деятельностью этого банка. Именно поэтому со вводом временной администрации они отстраняются от оперативного управления и со временем доля владения в акционерном капитале банка снижается до незначительной.

Следующим этапом будет докапитализация банка, которая пройдет в сентябре 2018 года. АТБ осуществит дополнительный выпуск акций, ЦБ выкупит его и станет основным акционером. Объем докапитализации будет достаточным для выполнения банком всех требований и нормативов Банка России.

После этого АТБ будет предложен инвесторам, которые и продолжат дальнейшее развитие. Клиенты не должны беспокоиться, поскольку этот процесс никак не отразится на текущей деятельности банка. Банк продолжит свою работу вне зависимости от смены акционеров.

- Как ранее заявили руководители ЦБ, докапитализация банка должна произойти в ближайшее время. И Азиатско-Тихоокеанский банк будет предложен новым инвесторам уже до конца года. Некоторые СМИ сообщали, что АТБ планируют продать одному из китайских банков?

- Продажа будет осуществляться исключительно на конкурсной основе. При этом Банк России предъявляет особые требования к претендентам: к их устойчивости, репутации и так далее, что должно обеспечить стабильность работы банка с новыми акционерами. Кто бы ни стал будущим инвестором АТБ, банк продолжит работу и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Ведь именно ради этого и проводилась процедура его оздоровления.