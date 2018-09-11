В Идблибе приступили к съемкам провокации с применением химического оружия

СЕГОДНЯ 15:15 2018-09-11T15:37:08+03:00

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«По информации жителей сирийской провинции Идлиб, в селении Джиср-эш-Шугур идут съёмки постановочной провокации — якобы применения сирийской армией «химоружия» против мирного населения», — сообщили «Комсомолке» в Минобороны РФ днём во вторник.

Что ж, новость ожидаема: о готовящейся провокации ранее предупреждали российские дипломаты и военные, а советник госсекретаря США Джим Джеффри на прошлой неделе прямо заявил: «Есть данные о подготовке к химатаке в Идлибе». В том смысле, что, дескать, коварные правительственные войска все шесть лет гражданской войны захваченный боевиками Идлиб «химией» не бомбили, а как только создалась реальная возможность освобождения провинции — так сразу вспомнили про иприт и хлорин. Вот такая американская логика.

По сведениям жителей Джиср-эш-Шугура, боевики, близкие к одиозной «гуманитарной организации» «Белые каски», завезли в селение две ёмкости с ядовитым веществом на основе хлора. Там их уже ждали съёмочные группы и «свободолюбивые» журналисты. Скоро страшные видеоролики с плохо загримированными детьми и другими фейковыми «жертвами химатаки» появятся в соцсетях, а оттуда — в солидных западных СМИ. С заголовком: «Правительственные войска применили в Идлибе бочковые авиабомбы с химоружием» (только не спрашиваете, что это: звучит же красиво).

Кстати, предыдущие провокации происходили ровно по тому же сценарию: в апреле 2017 и 2018 года «активисты» снимали такие же постановочные ролики о «химатаках в Сирии», США картинно грозили карами и наносили ракетно-бомбовые удары по объектам правительственных войск в САР. Вот только сейчас в Восточном Средиземноморье крейсирует крупнейшая эскадра российского флота, и «Идлибский котел» будет освобождён от боевиков. Не зависимо от истерик западных СМИ о «судьбах страдающих террористов».