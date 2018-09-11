Минтранс поддержал возвращение курилок в аэропортах

СЕГОДНЯ 15:15 2018-09-11T15:28:42+03:00

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Официальная позиция ведомства отражена в ответе первого замглавы Минтранса Иннокентия Алафинова на запрос депутата Госдумы Сергея Боярского. Законопроект о курилках в аэропортах Боярский внес законопроект в Госдуму еще в ноябре 2017 года. В Минтрансе признают, что в большинстве международных аэропортов курительные комнаты есть, а их отсутствие у нас ставит российские авиагавани в весьма невыгодное конкурентное положение.

Алимов так же отмечает, что «административный запрет курения на территории и помещениях аэропортов на практике не только не привел к желаемым результатам, но и ухудшил положение некурящих граждан, вынужденных подвергаться воздействию табачного дыма»

По данным ВЦИОМ реально запрет на курение в аэропортах соблюдаемся плохо. Порядка 37% пассажиров аэропортов сталкиваются там с курильщиками, а 33% - курят в аэропорту сами.

Исполнительный директор Движения за права курильщиков, президент Российского сигарного союза Андрей Лоскутов описал корреспонденту «КП» свое видение ситуации:

- Пять лет после принятия 15 ФЗ ( об охране граждан от табачного дыма - ред.) показали его недееспособность. Нельзя действовать одними только запретами, ведь половина нашего взрослого населения – это курящие люди. Данная поправка Сергея Боярского – это маленький шаг по возвращению политики в реальную жизнь. С курением, безусловно, бороться нужно. Главная основа – это общественное согласие между теми кто курит и некурящими гражданами. Сами видите, без курительных комнат в аэропортах от пассивного курения получают вред и некурящие люди, а курящие вынуждены идти на нарушения. Выходит, что нарушены права обоих сторон. Это прекрасная инициатива, за что отдельная благодарность Минтрансу и Сергею Боярскому.