В новом сезоне спортивного сериала «Молодежка» хоккеистов и их тренера будет воспитывать красотка Екатерина Климова

СЕГОДНЯ 15:25 2018-09-11T15:38:07+03:00

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Лет пять назад понятия «спортивный сериал» в России в принципе не существовало, но вдруг на экранах появилась «Молодежка» - добротно снятая история об игроках провинциальной юниорской команды «Медведи» и их наставнике, амбициозном Сергее Макееве. Публика легко приняла новый доля себя формат - спортивные баталии вкупе с мелодраматическими и порой даже детективными линиями, и проект перешел в разряд теледолгожителей. На данный момент снято пять сезонов, и вот в эфир спешит шестой, который должен стать финальным. Его украшением будет неотразимая Екатерина Климова, которой сценаристы приготовили ключевую и довольно неожиданную роль.

Итак, мы вновь встретимся с героями в непростой момент. Созданная на основе «Медведей» взрослая команда «Бурые медведи» получила право играть в Континентальной Хоккейной Лиге, у нее отличные перспективы, серьезные задачи и новый тренер, причем иностранный. Напомним, команду в одном из сезонов уже тренировал словак, а теперь рулить процессом будет канадец. Вы спросите, а куда подевался Сергей Макеев? А ему пришлось забыть о «бурых» и вернуться к обычным «Медведям», перед которыми тоже стоят весьма интересные задачи. Но еще интереснее то, что пост спортивного директора клуба теперь занимает женщина - красивая, властная Виктория Каштанова (ее-то и играет Климова).

Познакомившись с харизматичным Макеевым, роль которого по-прежнему исполняет Денис Никифоров, Каштанова решает стать его начальником не только в профессиональной, но и в личной жизни. А то, что Макеев давно и счастливо женат, самоуверенную бизнес-вумен совсем не смущает.

Помимо Климовой и Никифорова, в новом сезоне мы увидим Владимира Зайцева, Николая Добрынина, Максима Щеголева, Игоря Огурцова, Ивана Жвакина и многих других актеров. Вновь появится на экране и Федор Бондарчук в роли главного спонсора «Медведей» Олега Калинина. А вот олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук сыграл в сериале самого себя.