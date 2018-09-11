Татьяна Васильева помирилась с бывшей невесткой и теперь общается с внуками

СЕГОДНЯ 19:35 2018-09-11T19:37:55+03:00

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Моложавая и стильная Татьяна Васильева пришла на открытие нового сезона в театр «Школа современной пьесы», чтобы не только послушать своего худрука Иосифа Райхельгауза, но и увидеть, как идет реставрация в историческом здании театра на Трубной площади. Эта история с ремонтом, возрождением сцены после пожара тянется уже пять лет. Финал, кажется, близко.

- До последнего дня была убеждена, что здесь появится очередной торгово-развлекательный центр. Это и везение, и чудо, что мы вернемся в наш дом на Трубной, - сказала актриса.

В этом сезоне в «Школе…» режиссер Константин Богомолов планирует выпустить спектакль по пьесе Людмилы Петрушевской «ГАЗБУ». Главную роль будет играть Татьяна Васильева.

- Я очень люблю Людмилу Петрушевскую во всех ее проявлениях - в прозе, в сказках, в пьесах. В одной из них - «Он в Аргентине» - давно играю. Людмила Стефановна очень умная женщина. Видит мир насквозь, без иллюзий. Ее пьеса «ГАЗБУ» про нашу иррациональную жизнь, которая вопреки здравому смыслу не является фантасмагорией. Это очень сложный и одновременно привлекательный материал, интересный и тяжелый, - рассказала «КП» Татьяна Васильева. - Моя героиня — обычная женщина, которую можно встретить в метро. Как и многие из нас она рассчитывает, что когда-нибудь встретит свое счастье. Не сомневается, что у нее все впереди. В ней есть вера, надежда и любовь, которую она себе нафантазировала. Без любви жить не может. Режиссер Дмитрий Брусникин, который должен был ставить «ГАЗБУ», был этой пьесой ошарашен — в хорошем смысле слова.

- После скоропостижного ухода из жизни Дмитрия Брусникина постановку предложили Константину Богомолову. Он довольно экстравагантный художник. Как теперь говорят, - скандальный. Вас это не смущает?

- Не видела его спектаклей, но много слышала о них. И, признаться, немного побаиваюсь. Не люблю «чернуху» в театре. Потому что всегда за светлый финал.

- Бывало такое, что актриса Татьяна Васильева отказывалась работать с тем или иным режиссером?

- Нет, я иду до конца. Даже когда понимаю, что передо мной человек упертый, что он не свернет с пути, который задумал, а мне надо бы с проекта уходить, чтобы не тратить напрасно свое здоровье и время… Тем не менее еще ниоткуда не ушла. Я очень терпеливая актриса. Боюсь уходить, чтобы потом не жалеть. Всегда есть шанс: вдруг что-то высечется. Конечно, хочется работать с режиссером, которому доверяешь. Самая большая радость для артиста — доверие к режиссеру. К сожалению, это уходит из театра безвозвратно.

- Как провели лето?

- В ожидании работы. Немножко отдохнула, съездила на море. К сожалению, не получилось выпустить новый спектакль. Поэтому придется это делать в разгар сезоне, а это тяжело. Но другого варианта нет.

- В основном вы играете в антрепризе. Почему?

- Антреприза меня кормит. И главное — это тот материал, который я хочу играть.

- Вас называют великим трудоголиком, беспощадным к себе. Чуть ли ни каждый вечер вы играете спектакль?

- Прошлый сезон был именно такой. Каждый день я выходила на сцену. Даже жалела, что в месяце всего 30-31 день. Но у меня получается так работать и жить. И как по-другому, не представляю. Я делаю то, что я хочу и то, что я умею. Чем заполнять свою жизнь, если не любимой профессией? На первом месте всегда была работа. Тем более, что дети выросли, теперь подрастают внуки.

- Вы по-прежнему кормилица в семье?

- Уже нет. Дети делают свои первые шаги (сыну Филиппу Васильеву стукнуло 40 лет (!), дочери Елизавете — 31 год — Ред.). Мне уже не так тяжело. Я могу от какой-то работы и отказаться.

- В семейной жизни все наладилось? С невесткой удалось помириться?

Напомним, что бывшая невестка актрисы Анастасия Бегунова считала, что ее детей незаконно лишили половины трехкомнатной квартире в центре Москвы, которую купила сыну Васильева. В борьбе за жилье Анастасия не давала свекрови общаться с внуками.

- Да, удалось... Благодаря моему терпению и способности забывать плохое. Мне сделали намеки, что я должна совершить некоторые поступки. Я эти поступки совершила. И сейчас отношения налаживаются. Я вижу своих внуков (Иван и Григорий живут вместе с матерью Анастасией Бегуновой в Германии — Ред.). Они приезжали в Москву. Мы общаемся. Скоро должны приехать опять. Это огромное достижение, которое стоило денег.

- О вас говорят, что Васильева суровый человек с железным характером. Но после общения с вами впечатление радикально меняется: Татьяна Васильева - теплая доброжелательная женщина.

- В том-то и парадокс. Все думаю, что я - волк в овечьей шкуре. На самом деле - наоборот.