Ким Кардашьян призналась, что каждый день плачет из-за своих ягодиц

СЕГОДНЯ 01:40 2018-09-12T01:59:37+03:00

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Ким Кардашьян огорошила поклонников неожиданным признанием: оказывается, модель недовольна своей роскошной попой. А ведь именно ее ягодицы когда-то сделали заезду реалити-шоу знаменитой на весь мир – казалось бы, она должна просто обожать свою «пятую точку». Но не тут-то было: оказывается, Кардашьян ее терпеть не может.

Правда жизни выяснилась во время очередной серии реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Все началось с неосторожного замечания одной из сестер Кардашьян.

- Ким, когда ты садишься, твоя попа кажется просто огромной, - ляпнула Кортни. После чего получила замечание от своей матери Крис Дженнер. 62-летняя мамаша вступилась за дочь, посчитав, что та может обидеться. И оказалась права: Ким призналась, что она терпеть не может свои пышные ягодицы.

- Это мучение. Я плачу из-за них каждый день! – пожаловалась Ким. - Почему, как ты думаешь, я постоянно торчу в спортзале? Я тренируюсь и надеюсь, что когда-нибудь они станут меньше!

kimkardashian My new Cherry Blossom Collection is almost here and is inspired by my love for the pretty pink-colored trees

Признание Кардашьян шокировало зрителей – ведь миллионы девушек мечтают походить на Ким. Они истязают себя в спортзале, пытаясь накачать попу, или просто идут к пластическому хирургу, чтобы сделать операцию по увеличению ягодиц. И вот теперь выяснилось, что самая известная из сестер Кардашьян недовольна своей фигурой!

Многие, впрочем, подозревают, что Ким попросту лукавит. А на самом деле она без ума от своей попы. Мать троих детей за последнее время радикально похудела — и потому не устает оголяться и делать новые снимки в бикини и в нижнем белье. Кардашьян уверяет, что за 3,5 месяца она постройнела на 20 килограммов — и теперь при росте в 159 сантиметров весит всего 53 кило. Мол, она сидела на диете Аткинса и не вылезала из спортзала - и вот результат. Профессиональные хирурги ей, конечно, не верят: совершенно очевидно, что сногсшибательная фигура Ким — результат пластики. Модели провели так называемое липомоделирование — когда излишки жира из одних мест перекачивают в другие. По словам профессионалов, Ким удалили жир с талии и бедер, переместив его в ягодицы. Этим и объясняется осиная талия звезды при довольно внушительных бедрах. Подобная процедура у лучших хирургов планеты (а Кардашьян, безусловно, пользуется услугами самых дорогих эскулапов) стоит около 150 тысяч долларов.

kimkardashian super soaker

К слову, из новой серии шоу «Семейство Кардашян» зрители узнали еще одну новость: врачи запретили самой фигуристой модели США делать селфи. Отныне – никаких «луков» у зеркала и самолюбования на расстоянии вытянутой руки. Столь суровый вердикт медики вынесли после того, как Ким повредила запястье. Очевидно, пытаясь сделать очередной снимок себя, любимой. После того, как 36-летняя Ким повредила руку, медики категорически запретили ей держать телефон на весу. А только так, как известно, можно сделать селфи. Новость стала для Ким настоящей мукой, ведь звезда реалити должна постоянно делать новые снимки и выкладывать их в Инстаграме, чтобы ежеминутно подогревать интерес к себе. К тому же соцсети для Кардашьян – один из самых верных источников дохода. Один рекламный пост в Истаграме Ким стоит 500 тысяч долларов. А без селфи, того и гляди, звезда пойдет по миру. Впрочем, предприимчивая модель быстро нашла выход, заставив свою ассистентку фотографировать себя для соцсетей.