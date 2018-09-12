2018-09-12T01:43:58+03:00
ВЭФ-2018

ТОР все более уместен

Территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток получили новых резидентов, а резиденты – новые преференции
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp
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Территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток получили новых резидентов, а резиденты – новые преференцииТерритории опережающего развития и Свободный порт Владивосток получили новых резидентов, а резиденты – новые преференции
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За год, прошедший с предыдущего Восточного экономического форума, действующие на территории Дальнего Востока Территории опережающего развития (ТОР), а также Свободный порт Владивосток (СПВ) получили все обещанные в 2017 году Президентом России преференции. Принятые год назад решения стали законами. Как следствие – рост числа резидентов и объема инвестиций, заявленных и уже реализующихся.

Самое важное решение в отношении ТОР и СПВ было принято летом. 3 августа Президент России подписал закон о так называемой «дедушкиной оговорке». Согласно документу в течение первых десяти лет реализации проекта не могут ухудшаться условия инвестирования для компании-резидента. Кроме того, сейчас компания получает спецусловия по налогам сразу, как только становится резидентом.

ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Так, в июне 2018 года правительство расширило территорию ТОР «Хабаровск», включив в нее 11 земельных участков на территории Лазовского муниципального района. Там появятся производственно-логистический комплекс площадью 67 000 кв. м, а также птицеводческий комплекс мощностью 13,7 тысячи тонн мяса индейки в год. Предприятия суммарно дадут региону 830 новых рабочих мест. В декабре 2017 года решение о расширении было принято в отношении ТОР «Михайловский» в Приморском крае. Льготный режим распространился еще на 35 земельных участков на территории 4 муниципальных округов. На них появятся молочная ферма на 1800 коров, молокозавод, а также несколько животноводческих комплексов. Количество новых рабочих мест – 600.

СВОБОДНЫЙ ПОРТ ВЛАДИВОСТОК

3 июля 2018 года увеличилось число муниципалитетов, входящих в состав СПВ. Глава государства подписал закон, согласно которому режим порто-франко распространился на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края. По предварительным подсчетам, объем частных инвестиций превысит 54 млрд. рублей. В процессе реализации инвестпроектов будет создано более 1800 новых рабочих мест. Всего режим Свободного порта действует на территории 22 рай-

онов в пяти регионах ДФО, бизнес представил 923 заявки на реализацию конкретных проектов, число резидентов превысило 800, а общий объем инвестиций – 440 млрд. руб.

ИСТОРИИ УСПЕХА

ООО «Композитное кораблестроение»

ТОР/СПВ: Свободный порт Владивосток

Деятельность: организация высокотехнологичного производства гражданских композиционных судов нового поколения в рамках развития СПВ.

Эта группа компаний строит гражданские суда разных типов: рыболовные, научно-исследовательские, грузопассажирские паромы, прогулочные, скоростные круизные туристические суда и плавучие рестораны. Проект способствует развитию туристической отрасли и федеральной программе импортозамещения. Большая часть выпускаемых компанией судов представляет собой скоростные катамараны, построенные по уникальным схемам, разработанным инженерами компании.

АО «Горно-обогатительный комплекс «Денисовский»

Деятельность: строительство горно-обогатительного комплекса по добыче коксующегося угля и производству угольного концентрата

ТОР/СПВ: ТОР «Южная Якутия»

Появление этой ТОР позволило создать на базе месторождения «Денисовское» в Нерюнгринском районе Якутии горно-обогатительную фабрику. Пуск нового предприятия состоялся 28 апреля 2018 года. Фабрика рассчитана на производство до 6 млн. т. сверхтруднообогатимых углей в год. Промплощадка обогатительной фабрики «Денисовская» позволяет сократить расходы на доставку рядового угля от шахты до фабрики. Строительство фабрики позволило создать 400 рабочих мест.

Еще больше материалов по теме: «IV Восточный экономический форум (сентябрь 2018 г.)»

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