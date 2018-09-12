Перевалка угля по международным экологическим стандартам

СЕГОДНЯ 12:04 2018-09-12T01:45:58+03:00

В бухте Врангеля реализуется крупнейший на Дальнем Востоке России портовый проект с частными инвестициями по строительству Третьей очереди высокотехнологичного угольного комплекса

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«Управляющая портовая компания» является единым исполнительным органом крупнейших специализированных угольных портов России с высокотехнологичной перевалкой угля – АО «Восточный Порт» (поселок Врангель, Приморский край) и АО «Ростерминалуголь» (Усть-Луга, Ленинградская область).

В 2018 году «Управляющая портовая компания» отмечает 10-летие своей деятельности.

Высокотехнологичные угольные порты в составе холдинга оснащены современным оборудованием для перевалки угля: закрытый комплекс вагоноопрокидывателей, вагоноразмораживатели, ветрозащитные сооружения для вагонов, конвейеры, стакеры, реклаймеры, судопогрузочные машины, трансбордеры, крытые пересыпные станции. Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду, порты оснащены аспирационными системами, системой «сухого тумана», водного орошения, системой очистки технических вод, снегогенераторами, тепловизорами, квадрокоптерами.

АО «Восточный Порт» является первым угольным портом Дальнего Востока, получившим сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

Важной особенностью работы портового холдинга является постоянный поиск и внедрение наилучших доступных технологий для роста объемов перевалки угля и постоянного повышения экологической безопасности. В портах используются лучшее мировое оборудование, уникальные и импортозамещающие российские технологии, собственные разработки. В реализацию комплексной экологической программы по переходу на закрытые технологии перевалки угля портовый холдинг инвестирует более 1,4 миллиарда рублей до 2021 года.

Комплекс природоохранных мер предусматривает модернизацию и установку дополнительного высокотехнологического оборудования по пылеулавливанию и пылеподавлению, в том числе строительство ветропылезащитных ограждений. Собственная аккредитованная лаборатория осуществляет регулярный экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха, промышленных вод, акватории бухты Врангеля.

В АО «Восточный Порт» реализуется крупнейший частный портовый проект на Дальнем Востоке по строительству Третьей очереди угольного комплекса. Строительство ведется полностью на собственные средства портового холдинга, без привлечения государственного финансирования.

Общий объем инвестиций в проект Третьей очереди составляет около 32 миллиардов рублей, из них 4,7 миллиарда рублей – вложения в федеральную железнодорожную инфраструктуру.

В апреле 2018 года открыто движение парка отправления порожних вагонов припортовой станции Находка-Восточная ДВЖД, построенного в рамках реализации Третьей очереди специализированного угольного терминала и переданного в собственность ОАО «РЖД».

Создание объектов Третьей очереди синхронизировано с масштабным проектом ОАО «РЖД» по развитию БАМа и Транссибирской магистрали. После окончания работ пропускная способность станции Находка-Восточная ДВЖД вырастет на 20 миллионов тонн угля в год.

Благодаря вводу в эксплуатацию нового комплекса в Приморском крае будет создано более 600 дополнительных рабочих мест, а налоговые отчисления АО «Восточный Порт» в бюджеты разных уровней увеличатся до 6 миллиардов рублей в год.