Вероника Скворцова: Качественная и доступная медицина – гарант здоровой и продолжительной жизни

СЕГОДНЯ 12:05 2018-09-12T01:50:13+03:00

Министр здравоохранения России накануне форума рассказала, какие условия для активного долголетия и улучшения демографической ситуации создаются в Дальневосточном регионе и стране в целом

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ЖЕНЩИНЫ ОБГОНЯЮТ МУЖЧИН

– Вероника Игоревна, на ВЭФ в рамках сессии «Создание условий для жизни людей» будет обсуждаться продолжительность здоровой жизни на Дальнем Востоке. Как известно, в числе приоритетов национальных целей развития России сейчас стоит задача повысить ожидаемую продолжительность жизни в нашей стране до 80 лет. Как выглядят эти показатели в Дальневосточном регионе сегодня, в том числе в сравнении с общероссийскими?

– В последние годы нам удалось достичь серьезного роста продолжительности жизни россиян. Только за 2017 год она увеличилась на 0,8 года (а у мужчин – больше чем на год), достигнув национального исторического максимума – 72,7 года. В прошлом году был отмечен самый низкий уровень смертности за последние 20 лет.

Сейчас наша задача – к 2030 году достичь продолжительности жизни до 80 лет.

Если говорить о Дальнем Востоке, то здесь продолжительность жизни тоже увеличилась, причем существенно:

с 62 лет в 2005 году до 70,1 в 2017 году. Вместе с тем, конечно, сохраняются и проблемы. Так, например, на Дальнем Востоке продолжительность жизни мужчин трудоспособного возраста все еще ниже общероссийского, что требует отдельных усилий.

ДЛЯ ПОЧТЕННОГО ВОЗРАСТА – ОСОБЫЙ ПОРЯДОК

– Планируется ли применять какие-то специальные меры, особенные медицинские и организационные подходы для дальнейшего повышения продолжительности жизни в регионе и в целом по стране?

– Главные меры по увеличению продолжительности жизни сосредоточены в двух национальных проектах – «Здравоохранение» и «Демография», разрабатываемых нами для реализации положений указа Президента Российской Федерации В. В. Путина.

Нацпроект «Здравоохранение» предполагает комплексные мероприятия по снижению смертности, в частности, от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, повышению качества и доступности помощи.

Эти мероприятия позволят уже к 2024 году снизить смертность от болезней системы кровообращения на 23,4%, а от новообразований – на 8,4%.

Особое значение имеют меры по так называемому общественному здоровью: таргетированные меры по снижению бремени основных факторов неинфекционных заболеваний. Одновременно с этим планируется усилить индивидуальную профилактику через профилактические осмотры и диспансеризацию, то есть систему выверенных скринингов здоровья. В 2017 году профилактические осмотры и диспансеризацию прошли 48,5 млн. детей и взрослых, что в 1,5 раза больше, чем в 2013 году. Планируется уже к 2021 году выйти более чем на 80 млн. человек, а в 2024 году – не менее чем на 70% населения, а это свыше 100 млн. человек.

Это позволит не просто увеличить продолжительность жизни, а продолжительность здоровой жизни, как было поручено президентом страны.

ТАБАК УХОДИТ ИЗ СТРАНЫ?

– Известно, что серьезный вклад в активное долголетие вносит здоровый образ жизни. Как бы вы оценили привлекательность ЗОЖа для россиян, распространенность такого образа жизни у нас в стране? Есть ли изменения за последние годы?

– По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), совместный вклад медицинской помощи и наследственных факторов в здоровье составляет не более 40%, тогда как 50% – это здоровый образ жизни.

Системная работа на этом направлении позволила за прошедшие годы существенно сократить потребление алкоголя на душу населения – почти на 40%, табака – на 22% у взрослых и в 2,5 раза у подростков. Это не осталось незамеченным международным сообществом: ВОЗ назвала Россию в числе лидеров по внедрению мер по борьбе с неинфекционными заболеваниями.

Конечно, нельзя останавливаться на достигнутом. Дальнейшие наши шаги в этом направлении определены в проекте «Укрепление общественного здоровья», являющемся частью нацпроекта «Демография». Главная задача – впервые сформировать в нашей стране систему общественного здоровья. Среди стратегических шагов – формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, коммуникационные кампании, региональные и муниципальные программы по общественному здоровью, корпоративные программы укрепления здоровья.

Весь этот комплекс мероприятий позволит к 2024 году увеличить число россиян, приверженных здоровому образу жизни, снизить продажи табака более чем на 23%, продажи алкоголя – на 9%. А это означает снижение смертности и увеличение продолжительности жизни.

На протяжении последних лет в России открылось 25 новых перинатальных центров, оснащенных передовым оборудованием

РАДОСТЬ МАТЕРИНСТВА

– Эксперты говорят, что по мере роста продолжительности жизни сдвигаются разные этапы – продлевается детство, позже заканчивается молодость и т. д. В том числе люди позднее заводят семью, женщины откладывают рождение первого ребенка, ссылаясь на построение карьеры. Могли бы вы пояснить как глава Минздрава и как врач: как не переборщить с откладыванием вопроса деторождения?

– С появлением ребенка в жизни семьи появляются не только новые обязательства и ответственность, но и новый смысл, радость и счастье, яркие краски.

Сегодня государством созданы все возможные условия для того, чтобы женщина получила всю необходимую медицинскую помощь. Выстроена трехуровневая система перинатальной помощи. Активно развиваются вспомогательные репродуктивные технологии, такие как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Начиная с 2013 года количество женщин, которым проведено ЭКО, увеличилось с 10 тыс. до 65 тыс. в 2017 году.

Но, конечно, никто не заменит ответственности самой будущей матери. Речь идет прежде всего об отказе от курения, употребления алкоголя, приверженности здоровому питанию и ведению физически активной жизни.

«ТАКИХ ПРИМЕРОВ НЕТ НИГДЕ В МИРЕ»

– Открытие перинатальных центров в России сегодня находится под особым контролем главы государства. Расскажите, какие государственные программы, направленные на сохранение материнства и детства, сегодня уже внедрены. Смогло ли это повлиять на повышение безопасности родов для матери и ребенка?

– Принципиально новым этапом в развитии отечественной службы родовспоможения стала федеральная программа по развитию сети перинатальных центров. Это беспрецедентная инициатива. Мне неизвестны примеры в мире, когда по личному указанию главы государства по всей стране была бы возведена сеть высокотехнологичных, современных перинатальных центров.

Трудно даже поверить: на протяжении последних лет в нашей стране практически каждый месяц по поручению президента открывается новый перинатальный центр, оснащенный передовым оборудованием и обеспеченный подготовленными кадрами.

К концу 2018 года мы откроем 7 перинатальных центров, а по итогам программы их станет 94.

– Программа (по развитию перинатальных центров. – Ред.) стала крупнейшим инфраструктурным проектом в здравоохранении за последние годы, но я хотела бы в первую очередь сказать не о стройке, а о тех целях, ради чего все начиналось, и о полученных результатах, – продолжает Вероника Скворцова. – Благодаря программе по развитию перинатальных центров удалось беспрецедентно для нашей истории снизить уровень младенческой и материнской смертности. Сегодня эти уровни в России – самые низкие за всю историю.

Более того, в половине российских регионов младенческая смертность снизилась до показателей стран старой Европы. Напомню, что по плановым расчетам показатель младенческой смертности должен был в 2017 году составить 7,5 на 1 тысячу родившихся живыми, но нам удалось снизить его до 5,6. За 7 месяцев этого года мы достигли показателя 5,2 случая смерти на 1 тысячу родившихся живыми. За 6 прошедших лет младенческая смертность снизилась на 35%.

Значительно уменьшилась и материнская смертность – в 2017 году она составила 8,8 на 100 000 родившихся живыми. За последние 5 лет мы снизили материнскую смертность более чем на 22%.

Поэтому об эффективности государственной политики в вопросе родовспоможения говорят эти независимые цифры, но главное, что за ними – сохраненные жизни детей и матерей.