В лесу нет «прозрачности», а экспорт круглого леса станет невыгодным

СЕГОДНЯ 12:09 2018-09-12T02:06:43+03:00

Создание на Дальнем Востоке «территории роста», масштабное освоение природных ресурсов и поддержка передовых высокотехнологичных отраслей продолжается. Хотя темпы могли бы быть и выше

Создание на Дальнем Востоке «территории роста», масштабное освоение природных ресурсов и поддержка передовых высокотехнологичных отраслей продолжается. Хотя темпы могли бы быть и выше

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Не любоваться на богатства — использовать. Среди главных богатств — лес. Дальний Восток располагает 35% лесного фонда России и четвертью запасов древесины. Однако доля лесного комплекса в экономике макрорегиона до сих пор не превышала 1,5 процентов! Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик заявлял:

- В России в 2017 году заготовили 212,4 миллиона кубометров древесины. В «круглом» виде экспортировано 19,4 миллиона кубометров, то есть менее 10% заготовленного. Экспорт необработанной древесины пока остается более привлекательным для лесной отрасли дальневосточных регионов, чем развитие перерабатывающих мощностей.

В 2017 году через таможенные посты четырех приграничных регионов Дальнего Востока (Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей) прошло на экспорт более 6 800 000 тонн дерева, большая часть из которого (5 600 000 тонн) представляла собой необработанное сырье. По данным Дальневосточного таможенного управления, за 5 лет экспорт леса-кругляка увеличился на 84%, а экспорт продуктов его переработки — только на 23%.

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отмечал в апреле нынешнего года:

- Работа по развитию лесного комплекса на Дальнем Востоке организована коллегами неудовлетворительно... и в худшую сторону отличается от общероссийских показателей… Например, по освоению расчетной лесосеки — в два раза (17% вместо 30%), по объему инвестиций - всего 5,2% от общероссийского объема вложений в лесную отрасль. Все делается долго и неэффективно. В лесу нет «прозрачности».

Создание на Дальнем Востоке «территории роста», масштабное освоение природных ресурсов и поддержка передовых высокотехнологичных отраслей продолжается. Хотя темпы могли бы быть и выше

XXI век, господа

Крупнейший импортер российского леса - Китай. За ним - Япония и Южная Корея. Но в основном это «кругляк».

Основные причины неэффективного использования лесных запасов в макрорегионе: сырьевая направленность экспорта древесины, недостаток перерабатывающих мощностей и высокотехнологичного оборудования на предприятиях лесопереработки, неразвитая инфраструктура, недостаточные объемы инвестиций, серьезные объемы незаконных вырубок леса.

Как результат: при возможном объеме заготовок до 90 миллионов кубометров древесины в ДФО заготавливают порядка 16 миллионов кубометров.

Заместитель руководителя Минвостокразвития России Александр Крутиков отмечал недостаточную плотность лесных дорог на Дальнем Востоке. Кроме того, по его словам, арендаторы, за редким исключением, не знают о качестве леса в это регионе.

А заместитель главы Министерства промышленности и торговли Виктор Евтухов подчеркивал:

- Одна из проблем лесного комплекса Дальнего Востока — высокая фрагментация экспортеров круглого леса, их более ста, большинство из которых являются торговыми компаниями. Это приводит к ситуации, когда регион является основным поставщиком кругляка для глобальных конкурентов — Китая, Японии.

Создание на Дальнем Востоке «территории роста», масштабное освоение природных ресурсов и поддержка передовых высокотехнологичных отраслей продолжается. Хотя темпы могли бы быть и выше

- До сих пор не решена проблема переработки низкосортной древесины, - генеральный директор «Государственного научного центра лесопромышленного комплекса», доктор экономических наук, член Совета по развитию лесного комплекса при правительстве РФ Владимир Кондратюк. - Качественная идет на пиломатериалы или в круглом виде на экспорт, а для использования тонкомерной древесины, вершин деревьев и т.п. нет ни одного Целлюлозно-бумажного комбината. На Дальнем Востоке глубокая переработка древесины развита плохо. Замечу, стоимость строительства одного ЦБК – порядка одного миллиарда долларов, срок окупаемости – 12-15 лет. Были комбинаты на Сахалине, в Амурске, сегодня нет. В эту проблему и упираются возможности наращивания заготовки древесины. Механическая переработка осуществляется, химическая нет.

По словам Владимира Александровича, строительство китайскими инвесторами нового ЦБК в Амурске полностью проблему не решает – необходимо возведение еще, как минимум, двух-трех заводов. Как стимулировать строительство ЦБК? Нужно реальное участие государства – более дешевые кредиты, создание инфраструктуры и т.д. Ресурсы для решения проблемы есть.

Барьер для «кругляка»

Российские власти принимают серьезные меры для изменения ситуации. В прошлом году из федерального бюджета было выделено в качестве дополнительных субсидий для развития лесоперерабатывающих предприятий ДФО 1, 3 миллиардов рублей, в 2018 — еще 700 миллионов. Эти средства должны использоваться на покупку топлива, транспортных средств и оборудования по лизинговым программам.

Особенно важно ограничение экспорта необработанной древесины: круглого леса. В первую очередь, для сохранения наиболее ценных пород деревьев, которые сейчас, прежде всего, идут на экспорт. А кроме того, для сбережения ресурсов леса, поскольку приоритет уже недалекого будущего — развитие высокотехнологичного обрабатывающего производства в лесной отрасти. Поэтому одной из самых эффективных мер стало принятие 12 декабря 2017 года постановления правительства страны о квотировании вывоза необработанной древесины — поэтапном росте экспортных пошлин на экспорт «кругляка». То есть, фирмам, предполагающим вывозить круглый лес, предлагается строить и предприятия по его глубокой переработке. Поскольку экспортная пошлина для переработчиков установлена в размере 6, 5 процентов. А на вывоз круглого леса она возрастает с 25 процентов в нынешнем году до 80 процентов в 2021-м.

Инвестиции выгодны для всех

Инвесторов в сфере лесопереработки постепенно становится больше. В основном, это азиатские предприниматели. Например, действует региональная программа «О развитии лесопромышленного комплекса Хабаровского края до 2020 года». Согласно программе, уровень переработки сырья власти намерены довести до 70-80 процентов. В ноябре 2017 года Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и китайская компания China Paper подписали соглашение о взаимопонимании по реализации проекта возведения в городе Амурске целлюлозно-бумажного комбината. Его плановая мощность — 500 тысяч тонн целлюлозы в год. Объем инвестиций составит 1, 5 миллиарда долларов.

Российско-китайский холдинг RFP Group завершает проект по строительству трех деревообратывающих предприятий. Общий объем инвестиций — 12 миллиардов рублей. Первый завод по производству лущеного шпона запустили пять лет назад. Второй завод «Дальневосточный центр глубокой переработки древесины» по выпуску строганных и профилированных пиломатериалов планируется запустить на полную мощность в первом квартале 2019 года. Третий завод будет производить топливные гранулы из отходов производства.

Еще одна китайская компания «Бэйджин Чжунлянь Жуйхуа Нью Энерджи Текнолоджис» в апреле 2018 года заявила о намерении начать строительство пяти предприятий по переработке отходов лесной индустрии и производству паллет — биотоплива. А в марте нынешнего года о намерении возвести в Приморском и Хабаровском краях двух заводов по производству стропил, промышленных пиломатериалов и топливных пеллет сообщили руководители корейских компаний «Поско Дэу» и «Севон Марс».

Японская компания «Iida Group Holdings» занимается домостроением и планирует организовать подобное производство в России. Для этого японцы задумали приобрести предприятие «Приморсклеспром» и построить в поселке Славянка Приморского края два завода по глубокой переработке древесины и производству пиломатериалов. Общий объем инвестиций компании должен составить 220 миллионов долларов.