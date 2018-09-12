«Плачет, что одинока, а сама тайно встречается с бывшим»: поклонники Ольги Бузовой обвинили ее в лицемерии

СЕГОДНЯ 12:52 2018-09-12T12:56:42+03:00

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На имидже сильной, но одинокой женщины, которая смогла справиться с тяжелым разводом Ольга Бузова построила свою карьеру певицы. А в интервью новоиспеченная артистка заявляла, что вряд ли снова поверит в любовь. Потом случился проект «Замуж за Бузовой», где главная героиня несмотря на многочисленных претендентов на руку и сердце по-прежнему не может выбрать того единственного. Ну не дает никто отклика в ее сердце. Поклонники все это время старались как могли поддержать ведущую «Дом-2». Приободряли, говорили о том, чо она встретит свою настоящую любовь и т.д. и т.п. Однако, судя по видео, которое оказалось у портала Super.ru артистка вовсе не одинока. Так, например, в Италию она полетела вместе со своим бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым.

Пару засняли в аэропорту Италии во время покупки в зоне дьюти-фри сувениров. Пока 38-летний бизнесмен оплачивал деликатесы для своей экс- возлюбленной, Ольга нежно поглаживала Тимофея по руке.

«Плачет, что одинока, а сама тайно встречается с бывшим», «Так, что все эти слезы по поводу ее одиночества – профанация и пиар!», - недоумевают фанаты звезды.

Напомним, Майоров и Бузова начали встречаться в 2009 году. Пара не афишировала свой роман, однако фотографам часто удавалось запечатлеть влюблённых.