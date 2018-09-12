2018-09-12T13:45:15+03:00
Звезды

Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о раке и операции

Солист группы «Иванушки International» побывал в корейской клинике
Ольга АНТОНОВА
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Сам Андрей Григорьев-Апполонов признался, что недавно побывал в КорееСам Андрей Григорьев-Апполонов признался, что недавно побывал в КорееФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Андрей Григорьев-Апполонов после гибели родной и очень любимой сестры Юли долгое время не мог прийти в себя. Как позже признавался в интервью певец, он долгое время пребывал в депрессии, которую пытался снимать алкоголем. Однако, спустя полгода решил, что это не выход. Тогда же поклонники отметили, что солист группы "Иванушки International" сильно сдал, набрал лишние килограммы и как будто даже постарел. Однако, на фотографии, которую певец опубликовал накануне, его не узнать: стройный, подтянутый, улыбающийся. Как будто начал жизнь с чистого лица. Сам Андрей Григорьев-Апполонов признался, что недавно побывал в Корее. Причем в Сеуле он оказался случайно, но ни капельки об этом не пожалел.

"Если бы не концерт во Владивостоке и три дня последующих выходных, я бы, конечно, сюда никогда не выбрался", – пояснил Григорьев-Апполонов. Солист группы "Иванушки International" признался, что очень рад такому стечению обстоятельств, потому что в Сеуле ему удалось увидеться с местными специалистами.

"Прошел медицинское обследование на онкологию и раковые клетки – абсолютно здоров!" – с радостью объявил популярный исполнитель. Однако артисту все равно пришлось перенести операцию. Андрей рассказал: "За 20 минут мне восстановили позвоночник совершенно безболезненной, несуществующей в России процедурой "нейропластика". Я в афиге (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".

. "Крепкого здоровья!", "Как я рада за тебя, Андрюша! Ура!", "Будь всегда здоров! Очень тебя люблю!

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«Год у меня был просто отстойным, чрезвычайно трагическим. После всех этих событий я бухал и работал. Творчество стало моей единственной радостью», — признался певец. (подробности)

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