Режиссер «Левиафана» Андрей Звягинцев развелся с женой

СЕГОДНЯ 15:36 2018-09-12T15:39:16+03:00

Возможно, в скором времени Звягинцев и Матвеева прольют свет на свою историю Фото: Евгения ГУСЕВА

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В следующем году исполнилось бы десять лет союза режиссера Андрея Звягинцева и монтажера Анны Матвеевой. Однако, юбилею свадьбы, которую принято называть розовой, не бывать. На днях стало известно, что создатель фильмов «Нелюбовь» и «Левиафана» разводится с супругой. Причина расставания неизвестна, ни одна из сторон новость не комментирует. Возможно, в скором времени Звягинцев и Матвеева прольют свет на свою историю. У пары есть общий сын, который останется жить с матерью.

Напомним, Звягинцев дважды состоял в браке. Первой супругой титулованного режиссера стала актриса Ирина Гринева. Актриса закрутила роман с фигуристом Максимом Шабалиным и ушла от кинодеятеля к спортсмену. Звягинцев недолго был один и женился на монтажере Анне Матвеевой.

Кроме того, в свете говорили о двух серьезных романах Звягинцева:с Инной Мишуковой и Инной Гомес. Кроме того, в юности режиссер встречался с актрисой Верой Сергеевой. Когда Андрей ушел в армию, узнал, что Вера ждет ребенка. Хоть Веру в Новосибирске все называют первой женой Звягинцева, она предпочитает ничего о не рассказывать о нем.

У Веры и Андрея родилась двойня, мальчики. Один умер через неделю после рождения, другому, Никите Сергееву 32 года, он по-прежнему живет родном Новосибирске.